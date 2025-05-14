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Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Türkiye’nin önemi: Yeni dönemde en önemli aktör Türkiye ve Erdoğan’dır

Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Türkiye'nin önemi: "Yeni dönemde en önemli aktör Türkiye ve Erdoğan'dır"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 00:27
Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında Memleket Meselesi programında dünyada yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'nin küresel krizlerdeki barışçıl adımlarını ele alarak önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, Ukrayna-Rusya savaşında arabulucu olan Türkiye'nin etkin rolüne değinirken "Türkiye için başka bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde en önemli aktörlerden biri de Türkiye ve Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.
Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Türkiye’nin önemi: Yeni dönemde en önemli aktör Türkiye ve Erdoğan’dır
Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Türkiye’nin önemi: Yeni dönemde en önemli aktör Türkiye ve Erdoğan’dır
Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Türkiye'nin önemi: "Yeni dönemde en önemli aktör Türkiye ve Erdoğan'dır"
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