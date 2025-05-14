Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Türkiye'nin önemi: "Yeni dönemde en önemli aktör Türkiye ve Erdoğan'dır"

Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında Memleket Meselesi programında dünyada yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'nin küresel krizlerdeki barışçıl adımlarını ele alarak önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, Ukrayna-Rusya savaşında arabulucu olan Türkiye'nin etkin rolüne değinirken "Türkiye için başka bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde en önemli aktörlerden biri de Türkiye ve Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.