Terörsüz Türkiye hedefine vatandaş yorumu! Terörsüz Türkiye neler kazandıracak?

Terör yıllarca Türkiye'nin en büyük sorunlarında biri oldu. 8 bin 436'sı, asker, polis ve güvenlik korucusu, 7 bine yakını sivil olmak üzere toplam 15 binden fazla şehit verildi. 1984'ten bu yana geçen süreçte de yurt içi ve sınır ötesinde 96 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi.