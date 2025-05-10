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Terörsüz Türkiye hedefine vatandaş yorumu! Terörsüz Türkiye neler kazandıracak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 09:24 Güncelleme: 10.05.2025 09:29
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Terörsüz Türkiye hedefine vatandaş yorumu! Terörsüz Türkiye neler kazandıracak?

Bugünlerde terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik bir süreç yürütülüyor. Eğer uzatılan el samimiyetle tutulursa Türkiye'yi bambaşka bir gelecek bekliyor. Peki ama ülke neler kazanacak? İşte bu sorunun ve daha fazlasını cevabı...

TERÖRSÜZ TÜRKİYE NELER KAZANDIRACAK?

Terör yıllarca Türkiye'nin en büyük sorunlarında biri oldu. 8 bin 436'sı, asker, polis ve güvenlik korucusu, 7 bine yakını sivil olmak üzere toplam 15 binden fazla şehit verildi. 1984'ten bu yana geçen süreçte de yurt içi ve sınır ötesinde 96 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi.

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YENİ SÜRECİN ADIMLARI

PKK; askeri, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla Türkiye'ye çok şey kaybettirdi. Örgütün silah bırakmasına yani terörün bitmesine yönelik ise yeni bir sürecin adımı atıldı bugünlerde.

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KAYNAKLAR YATIRIMA DÖNÜŞECEK

Peki, terörünün tamamen sona ermesi Türkiye için ne anlama geliyor? Her şeyden önce şehit haberleri gelmeyecek. Dahası da var; ülkenin teröre ayırdığı kaynaklar yatırıma dönüşecek büyük bir ekonomik yük kalkacak...

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TERÖRÜN MALİYETİ! NELER YAPILIRDI?

100 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 100 adet büyük ölçekli baraj, 100 bin kilometre hızlı tren demir yolu, 100 bin kilometre duble yol, 1000 adet HES,1000 adet orta ölçekli uluslararası havalimanı,1000 adet 1000 yataklı şehir hastanesi,1000 adet 100 yataklı hastane, 1000 adet 1000 kişilik kütüphane,1000 adet 24 derslikli okul hepsi bir arada inşa edilebilirdi. Bu verilere bakıldığı zaman Türkiye bugün geldiği noktadan çok farklı bir noktada olacaktı.

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TERSİNE GÖÇ BAŞLAYACAK

Son dönemde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle rahat bir nefes alan bölge halkı, terörün tamamen sona ermesi durumunda ise çok daha ileri bir refah seviyesine ulaşma imkanı elde edebilecek. Yatırımcılar Doğu ve Güneydoğu'ya daha fazla yönelecek. İş sahası genişleyip, tersine göç başlayacak.

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TURİZM VE GÜVENLİK ORTAMI

Terörsüz Türkiye'de turizm potansiyeli artacak. Hem yurt içi hem de yurt dışından turist akını olacak. Yıllardır Türkiye'nin ayağına pranga olan terörün sona ermesi durumunda ülkenin güvenlik ortamı da önemli ölçüde iyileşme sağlayacak.

Terörsüz Türkiye hedefine vatandaş yorumu! Terörsüz Türkiye neler kazandıracak?
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Terörsüz Türkiye hedefine vatandaş yorumu! Terörsüz Türkiye neler kazandıracak? Terörsüz Türkiye hedefine vatandaş yorumu! Terörsüz Türkiye neler kazandıracak? Terörsüz Türkiye hedefine vatandaş yorumu! Terörsüz Türkiye neler kazandıracak?
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