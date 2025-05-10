Asya’da savaş sesleri | Nükleer komitenin toplanması ne anlama geliyor?

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NÜKLEER BOMBANIN ETKİLERİ!

Nükleer bomba attığınız zaman etkilerin üç tanedir. Bunlardan birincisi ışıktır. Atıldığı anda gökyüzüne mantar gibi yükselen bir ışık huzmesi vardır. Ve bu ışık yaklaşık kullanılan güç seviyesine göre çevresinde çıplak gözle bakan bütün insanları kör eder. İkinci etkisi ısıdır ve müthiş bir ısı yayar. Yani binlerce derecelik bir ısı ve bu ısı etki yarıçapına göre dahil olan bütün ağaçlar, binalar, her şeyi yakıp geçer. Üçüncüsü ise blast etkisi dediğimiz basınç etkisi. Bu büyük ısıyla birlikte havada büyük bir basınç açılması oluyor. Yani bir havanın yarılması oluyor. Bu yarılma iki türlü gerçekleşiyor. İlk önce açılırken bütün ne varsa yeryüzünde oraya yakın hepsini imha ediyor yerle bir ediyor.

Bakın açılırken bir yıkıcı etkisi var kapanırken bir yıkıcı daha etkisi var ve bu ikisi aynı suya bir taş atarsınız da su önce yarılır sonra kapanınca yukarıya doğru da bir yükselti başlar. Bunun gibi düşünsün izleyiciler. Bu basınçla birlikte ortada ne bir bina bırakır ne de başka bir ağaç vesaire hiçbir şeyi bırakmaz. Ve dördüncü etkisi ise radyasyon etkisi. Radyasyon etkisi ise bir anda insanları öldürmez belki ama peyderpey maruz kalan insanları özellikle kanser hastalığına maruz bırakır.

Biz bunu Çernobil nükleer santral patladığı zaman biz o radyasyonun nasıl dünyayı dolaştığını gördük. Ukrayna'dan başladı, Avrupa'yı dolaştı sonra geldi Karadeniz'den bize geldi ve bizde de bazı yerlere yağmur ile birlikte yağdı. O zamanki içilen çaylarda da radyasyon olduğu söyleniyordu. Ve bu radyasyonun etkileri yıllara yayılır. Yıllar geçtikçe daha çok kanser hastalığı ortaya çıkıyor. Bu kadar yıkıcı bir gücün kolay kolay kullanılmaması lazım. Fakat Hindistan ve Pakistan arasındaki durum şirazeden çıkma tehlikesini beraberinde taşıyor.