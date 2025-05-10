10 Mayıs 2025, Cumartesi
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Asya’da savaş sesleri! Pakistan BUNYANUN MERSÜS operasyonunu başlattı
Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Hint uçakları Pakistan'daki üslere füzeler attı. Misilleme yapan Pakistan, "Birbirine Kenetlenenler" anlamına gelen "Bunyanun Mersüs" adlı operasyonu başlattığını duyurdu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist İbrahim Keleş değerlendirdi.