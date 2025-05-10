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Asya’da savaş sesleri! Pakistan BUNYANUN MERSÜS operasyonunu başlattı

Asya’da savaş sesleri! Pakistan BUNYANUN MERSÜS operasyonunu başlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 10:30
Güncelleme:10.05.2025 10:31
Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Hint uçakları Pakistan'daki üslere füzeler attı. Misilleme yapan Pakistan, "Birbirine Kenetlenenler" anlamına gelen "Bunyanun Mersüs" adlı operasyonu başlattığını duyurdu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist İbrahim Keleş değerlendirdi.
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Asya’da savaş sesleri! Pakistan BUNYANUN MERSÜS operasyonunu başlattı
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