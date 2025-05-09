Azad Keşmir ve Belucistan meclislerinde Hindistan’ın saldırıları kınandı

Dawn'ın haberine göre, Azad Keşmir Başbakanı Chaudhry Anwarul Hak başkanlığında toplanan mecliste Hindistan'ın saldırıları gündeme geldi.

Toplantı sonrası oy birliğiyle alınan kararda Hindistan'ın camiler dahil kutsal mekanlara ve sivillere yönelik saldırıları kınandı.

Kararda, Hindistan'ın silahsız sivillere, camiler dahil kutsal dini mekanlara yönelik korkakça ve sebepsiz saldırılarda bulunduğu bildirildi.

Saldırıların kadın, çocuk ve yaşlılar dahil sivilleri hedef aldığı belirtilen kararda, bunun bölgesel barışı baltalamayı amaçladığı kaydedildi.

Kararda "affedilemez suçlar" olarak nitelendirilen saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

"HİNDİSTAN'IN TEHLİKELİ VE KÖTÜ NİYETLİ EYLEMLERİ"

Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti'nin liderliğinde toplanan eyalet meclisinde de Hindistan'ın saldırılarını kınayan karar oy birliğiyle alındı.

Saldırıların, Pakistan'ın egemenliğini ihlal ettiği kaydedilen kararda, "Bu saldırganlık, Hindistan'ın tehlikeli ve kötü niyetli eylemlerini dünyaya ifşa etti." ifadesi kullanıldı.