G7 ülkelerinden Hindistan ve Pakistan’a gerilimi düşürme çağrısı

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilime ilişkin ortak bir açıklama yayınladı.

22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısının "şiddetle kınandığı" vurgulanan açıklamada, "Hem Hindistan hem de Pakistan'a azami itidal çağrısında bulunuyoruz. Askeri gerilimin daha da tırmanması bölgesel istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Her iki taraftaki sivillerin güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

G7 ülkelerinin barışçıl çözümü desteklediği kaydedilen açıklamada, "Her iki ülkeye de gerilimin derhal düşürülmesi ve barışçıl bir sonuca yönelik doğrudan diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz. Olayları yakından izlemeye devam ediyor ve hızlı ve kalıcı bir diplomatik çözüme yönelik desteğimizi ifade ediyoruz" denildi.