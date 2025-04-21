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Zehir tacirinin kirli planı! Motosikletliyi nasıl kalkan yaptı?

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.04.2025 12:03 Güncelleme: 21.04.2025 12:12
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Zehir tacirinin kirli planı! Motosikletliyi nasıl kalkan yaptı?

İstanbul'da bir uyuşturucu taciri daha önceden anlaştığı motosikletliyle birlikte uyuşturucu ve yapımında kullanılan malzemelerle trafikte seyir halindeyken yakalandı. Motosikletlinin ise uyuşturucu taşıdığından haberi yoktu. İki şüphelinin gözaltına alındığı anlar polis ekiplerinin yaka kamerasına anbean yansıdı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları anlattı.

İstanbul'da zehir tacirinin akılalmaz planını polis ekipleri bozdu. Uyuşturucu taciri daha önce anlaştığı motosikletli ile trafikte seyir halinde yakalandı ve uyuşturucu ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Motosikletlinin ise yaşananlardan haberi yoktu. İki şüphelinin polis tarafından yakalandığı anlar ekiplerin yaka kamerasına anbean yansıdı. A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları anlattı.

ZEHİR TACİRİ MOTOSİKLETLİYİ AĞINA DÜŞÜRDÜ!

SİVİL TRAFİK YAKALADI

Ramazan Almaçayır: Bu görüntüler polis ekiplerinin yaka kamerasından gözaltına alınma anları. Genel olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonları yapıyor. Operasyonu ve gözaltı işlemini gerçekleştiren bu sefer İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ZEHİR TACİRİ TAŞIDIĞINDAN HABERİ YOK

Zehir tacirleri farklı farklı yöntemlerle hem yakalanmamak için hem de bu uyuşturucu ticaretini yapmak için akla hayale gelmeyecek yöntemler uygular. Bu kez bir motosiklet üzerinde yakalandı sivil trafik ekipleri tarafından. Ancak işin iki ayağı var burada. Motosiklet sürücüsü tamamen konudan alakasız bir isim. Ancak az daha böyle bir uyuşturucu ticaretinin belki de kurbanı olabilecek birisi. Normalde korsan taşımacılık yapıyor ve yolcu olarak aldığı kişinin aslında bir zehir taciri olduğunun bilmiyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YAKALAM KAYDI ÇIKIYOR

Sivil trafik ekipleri uygulama noktasında bu motosikleti durduktan sonra önce kimlik bilgilerine bakıyorlar, iki kişinin de sürücünün ve arkadaki kişinin kimlik bilgilerine baktığında yabancı bir şahsın aranması kaydı da olan aslında bir ismin olduğu zehir tacirinin olduğu tespit ediliyor. Hem uyuşturucu madde ticareti yapmak hem bulundurmak suçlamasıyla birkaç farklı mahkemeden yakalama kararının olduğu belirtiliyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KORSAN TAŞIMACILIK YAPARKEN UYUŞTURUCU TAŞIYICI OLDU

Burada da ekipler yaptıkları aramalarda incelemelerde bir miktar para buluyorlar. Hassas teraziye kadar birçok malzeme ele geçiriliyor. Polislerin yaka kamerasından orada ne olup bitiyorsa an be an kaydediliyor. Ve akabinde de iki şüpheli ile ilgili olarak da gözaltı işlemi uygulanıyor. Yani motosiklet sürücüsü korsan taşımacılık yapayım derken aslında uyuşturucu sevkiyatı, ticaretiyle, kuryelik yapma durumuna düşmüş aslında haberi olmadan.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜ KİRALAMIŞ

İsimlerini örnek olmaması açısından veremeyeceğimiz uyuşturucu madde çeşitleri var ve paha olarak da yüksek değerde olan bu zehirler. Onlarla ilgili olarak hassas terazi ve küçük bir kaşık tarzıyla da hem onların inceltilmesine yarayan bir sıvı ele geçirilmiş. Akabinde yine hazır torbalar içerisinde de ele geçirilmiş malzemeler var.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Gerçekten de önemli bir çalışma. Ben ilk defa bir korsan taşımacılık olarak bir yolcu alan kişinin arkasında bir zehir taciri yakalandığını ilk defa görüyorum. Burada da sivil trafik ekiplerinin çalışması önemli. Hatırlanacağı üzere son dönemde motosikletli kurşunlama konuları oluyordu. Ancak bu kez de zehir tacirleri işte bu motosiklet sürücüsüne kiralamış.

İki şüpheli gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsünün aracı bağlandı. Yolcu taşımacılığına aykırı işlem yaptığı için diğer kişiyle ilgili ise adli işlemler başlattı. Aranması ve yakalaması olduğu için de muhtemelen cezaevine gönderilecek. Yaka kamerasından da o anlar kayıt altına alındı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KORSAN TAŞIMACILIK CEZASINDAN….

Motosikletle birlikte yasa dışı bir şekilde taşımacılık yapılıyor. Başına çok büyük belaya girebilir. Tahmin ettiğiniz cezanın çok üzerinde bir süreçle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun da uyarısını yapalım. Kanunlara uygun taşımacılık önemli korsan taşımacılıkla bu araç da olabilir motosiklet de olabilir yanınızdaki bir zehir taciri çıkabilir. Başınız da beladan kurtulmayacak olaylara gidebilirsiniz.

Zehir tacirinin kirli planı! Motosikletliyi nasıl kalkan yaptı?
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Zehir tacirinin kirli planı! Motosikletliyi nasıl kalkan yaptı? Zehir tacirinin kirli planı! Motosikletliyi nasıl kalkan yaptı? Zehir tacirinin kirli planı! Motosikletliyi nasıl kalkan yaptı?

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