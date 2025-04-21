Zehir tacirinin kirli planı! Motosikletliyi nasıl kalkan yaptı?

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Gerçekten de önemli bir çalışma. Ben ilk defa bir korsan taşımacılık olarak bir yolcu alan kişinin arkasında bir zehir taciri yakalandığını ilk defa görüyorum. Burada da sivil trafik ekiplerinin çalışması önemli. Hatırlanacağı üzere son dönemde motosikletli kurşunlama konuları oluyordu. Ancak bu kez de zehir tacirleri işte bu motosiklet sürücüsüne kiralamış.

İki şüpheli gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsünün aracı bağlandı. Yolcu taşımacılığına aykırı işlem yaptığı için diğer kişiyle ilgili ise adli işlemler başlattı. Aranması ve yakalaması olduğu için de muhtemelen cezaevine gönderilecek. Yaka kamerasından da o anlar kayıt altına alındı.