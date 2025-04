Zehir tacirinin kirli planı! Motosikletliyi nasıl kalkan yaptı?

Ekran görüntüsü / A Haber

KORSAN TAŞIMACILIK YAPARKEN UYUŞTURUCU TAŞIYICI OLDU

Burada da ekipler yaptıkları aramalarda incelemelerde bir miktar para buluyorlar. Hassas teraziye kadar birçok malzeme ele geçiriliyor. Polislerin yaka kamerasından orada ne olup bitiyorsa an be an kaydediliyor. Ve akabinde de iki şüpheli ile ilgili olarak da gözaltı işlemi uygulanıyor. Yani motosiklet sürücüsü korsan taşımacılık yapayım derken aslında uyuşturucu sevkiyatı, ticaretiyle, kuryelik yapma durumuna düşmüş aslında haberi olmadan.