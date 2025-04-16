Aort damarı nedir? Aort yırtığı nasıl oluşur? Prof. Dr. Ramazan Özdemir A Haber’de anlattı
Dün gece kalp rahatsızlığı ile hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen an DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ameliyata alındı. Sıcak gelişmeyi A Haber’de değerlendiren Bezmîalem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı kardioloji uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir aort damarını ve aort damar yırtığını anlattı.
Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanan TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyata alındı.
Peki aort damarı nedir ve nerede bulunur? Aort damarı nasıl yırtılır? Aort damarının yırtılma sebepleri nelerdir? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programına katılan Bezmîalem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı kardioloji uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir verdi.
UZUN SÜREN AMELİYATLARDIR
Prof. Dr. Ramazan Özdemir: Aort yırtık ameliyatları biraz uzun sürebilir. Farklı durumlar da görünebilir bu süre normaldir. Normal ameliyatlar gibi 3-4 saat süren değil uzun süren bir ameliyattır.
AORT DAMARI NEDİR?
Aort damarı kalpten çıkan ana damardır ve bütün vücuda kanı gönderir. Aort yırtığının en büyük sebebi tansiyondur. Tansiyon yükselince yani damarın içindeki basınç çok yükselince damarın tabakaları yırtılır ve buralara kan girer.
EN BÜYÜK RİSK TANSİYONDUR
Kanda kalbin her kanı pompalamasıyla ile birlikte o yırtık arasında yani damarın duvarı arasında yırtık devam eder. Çok şiddetli bir ağrıdır. Burada en büyük risk faktörü tansiyondur. Yüksek tansiyonu olanlarda özellikle görülür. Bir de damar yapısında eksiklik olan insanlarda görülebilir.
YIRTIK NEREYE KADAR GİDER?
Aort damarında meydana gelen yırtıklar yerine göre; eğer damarın ana çıkışında ise çok daha tehlikeli olabilir. Çünkü bu ileriye doğru devam edebiliyor ve beyin damarlarını da tutabiliyor. Kolları da tutabilir, yırtık damar boyunca devam edip karın ve bacak damarlarına kadar gidebiliyor. Çok tehlikeli ve ciddi bir duruma yol açabilir.
SONUÇLAR CİDDİ OLABİLİR
Damardaki yırtık ileriye doğru gittiği gibi geriye doğru da kaçabilir bu sefer kalbin damarlarını tutuyor. Bu da kalp krizi ve ani kalp durması veya kalbin etrafında kanın ani toplanmasıyla ciddi sonuçlara neden olabiliyor.
KALP 2 KEZ DURMUŞ
Yoğun bir tempo içindeler ve ciddi bir koşturma var. Ciddi bir stres yönetiyorlar tansiyonun yükselmesinin sebebi de budur. Diğer hastalıkları ve kullanmış olduğu ilaçlar ile stres bir araya geliyor ve kalbin ya da damarın üzerine büyük bir yük biniyor. Kalbin 2 defa durduğunu biliyoruz. Başarılı bir ameliyat olmasını diliyorum. Burada bir süreç var ve kalıcı hasarlar da olabilir. Burada bir şey söylemek doğru olmaz. Umudumuz ameliyattan başarılı şekilde çıkmasıdır.
BELİRTİLER VE SONUÇLARI
Sinirli yapısı olan, yüksek tansiyonu olan, sigara içen aynı zamanda kilolu olan ve aşırı tuzlu beslenen insanlarda riskler fazladır. Kontrolsüz tansiyon ciddidir. Kalp krizi ve aort yırtığı farklıdır. Şiddetli bir ağrı olur ama her ağrı aort yırtığı değildir. Bir burada birtakım sorular yöneltiriz; tansiyon var mı, yırtılır tarzda bir ağrı mı, bu ağrı bıçakla kesilir gibi ağrı mı? Çünkü damarın yırtılma yerine göre sırta yayılır ve oradan aşağı doğru iner. Hastayı şoka sokup bayıltır. Bazen kalbi durdurur o kadar şiddetli bir ağrıdır.
SİYASETİN RENKLİ SİMASI
Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir: Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Siyaset dünyamızın renkli isimlerinden biridir. Aort yırtılması özellikle 40 yaş üstü hastalarda hiper tansiyona bağlı olarak gözüken bir durumdur. Nadir bir durumdur milyonda 5 ila 30 arasında oluşur ancak meydana geldiği zaman çok ciddi sonuçlar doğuran bir hastalıktır.
Kalpten çıkan ve tüm vücuda dağılan aort damarı dediğimiz büyük damarın tabakalar halinde yırtılması çok ciddi bir durumdur. Teşhisinin çok acil konulması ve hemen ameliyat edilmesi gerekir. Kalbin en ağır ameliyatlarında biridir.
KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Özellikle kontrolsüz yüksek tansiyonlarda doğuştan kalp hastalığı olanlarda ya da genetik aort hastalıklarda gözükebilir. Çok ciddi tıbbi bir durumdur. Aortun etkilenme seviyesi ve yırtılmanın düzeyi aynı zamanda diğer damarları ve iç organ damarlarını içine alıp almaması ameliyatın tipini belirler. Ciddi bir ameliyat süreci olur.
Sırrı Süreyya Önder'in kalbinin durmuş olması masajla döndürülmesi ciddi durumlardır ve beynin etkilenmemesini umut ediyorum. Böyle başarılı bir ameliyattan sonra beynin etkilenip etkilenmemesi en önemli özelliklerden biridir. Benim korkum beynin etkilenmesidir. Eğer etkilenme olduysa süreç çok uzayabilir. Beyinde etkiler kalabilir. İnşallah bir beyin ölümüne gitmemiştir.
10 DAKİKA SÜREN KALP MASAJI!
Kalp durduktan sonra masajda geçen süre çok önemlidir. Kalbi durduğu ve hastaya müdahalede beyin 5 dakikanın üzerinde oksijensiz kalırsa beyin yüzde yüz etkilenir. Biz bu sürenin ne olduğunu bilmiyoruz. Kalp durduğu anda masaj yapıldıysa ve bu kontrol altında yapıldıysa büyük ihtimalle beyin etkilenmemiştir.
Bunu ayılma süreci içerinde hastanın gidişatı bize gösterecek. Aort yırığı aniden ortaya çıkar ve çok keskin bir ağrı ile kendini gösterir. Tüm katmanların yırtılmasıyla beraber çok ağır bir tabloyu işaret eder. Kalbi durduracak kadar kalbin beslenmesini durduracak kadar ilerlediğine göre ağır bir tablo ortaya çıkıyor. Operasyonun süresi çok ciddi bir ameliyatın yapıldığını gösteriyor.
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