Aort damarı nedir? Aort yırtığı nasıl oluşur? Prof. Dr. Ramazan Özdemir A Haber’de anlattı

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SİYASETİN RENKLİ SİMASI

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir: Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Siyaset dünyamızın renkli isimlerinden biridir. Aort yırtılması özellikle 40 yaş üstü hastalarda hiper tansiyona bağlı olarak gözüken bir durumdur. Nadir bir durumdur milyonda 5 ila 30 arasında oluşur ancak meydana geldiği zaman çok ciddi sonuçlar doğuran bir hastalıktır.

Kalpten çıkan ve tüm vücuda dağılan aort damarı dediğimiz büyük damarın tabakalar halinde yırtılması çok ciddi bir durumdur. Teşhisinin çok acil konulması ve hemen ameliyat edilmesi gerekir. Kalbin en ağır ameliyatlarında biridir.