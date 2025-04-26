Almanya’nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen! Yılmaz çifti 25 yıllık restoranlarını satıp köye yerleştiler

Almanya'nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen (ahaber.com.tr)

Tarihi 1252 yılına dayanan Braunhausen köyünde, gün sonunda Ramazan ve Gülsüm Yılmaz çifti, Alman komşuları Anjelika ile kahve içerek günü noktalıyor.

Komşuları Anjelika, "Harika, gerçekten çok iyi bir komşuluğumuz var. Her ikisi de çok tatlı ve arkadaş canlısı insanlar. Böyle bir dostluk her zaman bulunmaz," diyerek çiftle olan güzel ilişkilerini anlattı.