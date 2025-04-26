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Almanya'nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen! Yılmaz çifti 25 yıllık restoranlarını satıp köye yerleştiler

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 26.04.2025 19:49
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Almanya’nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen! Yılmaz çifti 25 yıllık restoranlarını satıp köye yerleştiler

Almanya’da 25 yıl boyunca döner restoranı işleten Ramazan ve Gülsüm Yılmaz çifti, şehir hayatından sıkıldı, her şeylerini satıp doğanın kalbine, Braunhausen köyüne yerleşti. Masalları andıran bu yeni hayat, A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'ın A Haber Özel haberinde ekrana geldi.

Almanya'da 25 yıl boyunca döner restoranı işleten Ramazan ve Gülsüm Yılmaz çifti, şehir hayatının gürültüsünden ve kaosundan sıkılarak radikal bir karar aldı. Restoranlarını satıp, Hessen eyaletinde, dağlar arasında yer alan ve yeşilin her tonunu barındıran Braunhausen köyüne yerleştiler.

Almanya'nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen (ahaber.com.tr)Almanya'nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen (ahaber.com.tr)

Yılmaz çiftinin bu yeni hayatı, A Haber muhabiri Fatih Yılmaz tarafından A Haber için özel olarak görüntülendi.

ALMANYA'DA YEŞİLLİKLERİN DAĞLARIN ARASINDA MASALSI HAYAT

Keçiler, atlar, tavuklar ve ördeklerle iç içe bir yaşam süren çift, doğayla baş başa huzurlu günler geçiriyor. Braunhausen köyü, masalsı atmosferiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Baharın gelişiyle birlikte açan çiçekler ve geleneksel Alman mimarisini yansıtan evler, köyün ruhunu yaşatıyor.

Almanya'nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen (ahaber.com.tr)Almanya'nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen (ahaber.com.tr)

Köy yaşamı sadece manzaradan ibaret değil. Ramazan ve Gülsüm Yılmaz çifti, sabah erken saatlerde süt sağmak, tavuklardan yumurta toplamak gibi günlük işlerle meşgul oluyor. Kümeslere girdiklerinde tavuklar ve ördeklerin tepkileri ise işin eğlenceli kısmı.

Almanya'nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen (ahaber.com.tr)Almanya'nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen (ahaber.com.tr)

Köyde yaşayan ya da ziyaret eden çocuklar, hayvanlarla vakit geçirerek doğayla iç içe büyümenin tadını çıkarıyor.

Yılmaz çifti, 25 yılın ardından geçtikleri bu yeni hayatlarından oldukça memnun. Her sabah kuş sesleriyle uyanmanın, doğayla baş başa yaşamanın keyfini çıkarıyorlar.

Almanya'nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen (ahaber.com.tr)Almanya'nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen (ahaber.com.tr)

Tarihi 1252 yılına dayanan Braunhausen köyünde, gün sonunda Ramazan ve Gülsüm Yılmaz çifti, Alman komşuları Anjelika ile kahve içerek günü noktalıyor.

Komşuları Anjelika, "Harika, gerçekten çok iyi bir komşuluğumuz var. Her ikisi de çok tatlı ve arkadaş canlısı insanlar. Böyle bir dostluk her zaman bulunmaz," diyerek çiftle olan güzel ilişkilerini anlattı.

Almanya'nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen (ahaber.com.tr)Almanya'nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen (ahaber.com.tr)

Başlarda bu karara karşı çıkan çocukları da şimdi ailelerinin huzurlu hayatını görüp mutlu olduklarını dile getiriyor.

Almanya’nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen! Yılmaz çifti 25 yıllık restoranlarını satıp köye yerleştiler
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Almanya’nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen! Yılmaz çifti 25 yıllık restoranlarını satıp köye yerleştiler Almanya’nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen! Yılmaz çifti 25 yıllık restoranlarını satıp köye yerleştiler Almanya’nın masalları aratmayan köyü: Braunhausen! Yılmaz çifti 25 yıllık restoranlarını satıp köye yerleştiler
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