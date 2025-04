Sırrı Süreyya Önder’in doktoru A Haber’e konuştu: Kalp damarları tertemizdi...

Prof. Dr. Boztosun, hızlı büyüme sonucu aort damarının 4.7-4.8 seviyelerinde patlayabileceğini söyledi. (A Haber ekran görüntüsü))

ÖNDER'İN DURUMU NEYDİ?

Prof. Dr. Bilal Boztosun ayrıca aort damarındaki büyümenin hızlı olması durumunda 4.7-4.8 seviyelerinde de patlayabileceğine dikkat çekerken, "Süreci takipİlk Meclis'te fenalaşmayla başladı. Meclis'te bir geçici bir şuur kaybı daha sonra Ankara'da yakın takip edildi. Acaba bu pıhtı neden beyne attı diye? Geçici bir olay yaşanmıştı. Bize İstanbul'a geldiği zaman detaylı araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada aort damarının 4.bts'ni çektik. Kalp damarında tıkanma var mı? diye. Kalp damarları tertemizdi. Yaşına göre kalp daralması yoktu. Ancak aort damarı 4.6-4.7 civarında ölçülmüştü. Daha sonra pankreasta bir kitle tespit edildi. Daha sonra bu kitle ve aort damarı için gerekli doktorlar arkadaşlarla çalışmaları yaptık. Aort damarı için kendisini takip edelim dedik. Biz kendisine sıkı sıkı tembih ettik. Bunun belli aralıklarla takip edilmesi gerekiyor. 4.6-4.7 ne kadar hızlı büyüyor. 4.8-4.9 eğer hızlı büyüyorsa o zaman hızlı büyümeyle birlikte her an yırtılabilecek demektir. Yani eğer sizin 4.6 3 yıl sonra 4.7 olduysa bu bizi korkutmuyor. Ama 4.6 3 ay sonra 4.7-4.8 oluyorsa kısa zaman bir büyüme emaresi gösteriyorsa o zaman bu şu demektir her an patlayabilir. Bu damar yırtılabilir demektir. Dolayısıyla biz kendisini seviyoruz. Sıkı sıkı tembih ettik. Kilonuzu, tansiyonunuzu, kolesterol, şekerinizi takip etmeniz lazım diye." ifadelerini kullandı.