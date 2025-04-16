Sırrı Süreyya Önder’in doktoru A Haber’e konuştu: Kalp damarları tertemizdi...

Önder'in doktoru ameliyat sürecinin de çok kritik olduğuna dikkat çekti. (A Haber ekran görüntüsü)

"DURUMU ÇOK KRİTİKTİ"

Prof. Dr. Boztosun, ameliyat süreciyle ilgili de bilgi aktardı. Boztosun süreçle ilgili şunları söyledi: "Akşam olayın başlangıcından itibaren ameliyatı yapacak doktor arkadaşlar benim birlikte uzun yıllar çalıştığımız bir arkadaş. Gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra uzun bir ameliyat. Bu tür vakalarda ameliyatın uzunluğu hiç önemli değil. İnşallah sonu iyi olur. Geldiği zaman da durumu çok kritikti. Arkadaşlar bütün müdahaleyi yaptılar. Belli bir toparlanma oluyordu tekrar sıkıntıya giriyordu. Kalp bir kendine geliyor tekrar duruyor. Gerekli müdahaleler yapılıyor. Stabil hale getirmek için bazı cihazlarla müdahale edildi. Sabaha kadar ameliyat devam etti.

Önemli olan ameliyattan sonrası. İlk 24 saat en önemli dönem. Kalbin kendine gelmesi, toparlanması, ritmin düzelmesi, kalp şuanda yoğun bir destek alıyor. Bu yırtılan kısmın tamiri, kalbin birkaç defa sürekli desteğe ihtiyaç olması bu ritmin düzelmesi inanın bu dönem bizi korkutmuyor. Yeter ki sonu iyi olsun. Buraya kadar geldikten sonra inşallah umut ediyoruz ki kalp eski haline dönüp Sırrı Bey'i tekrar aramızda görürüz."