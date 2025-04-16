16 Nisan 2025, Çarşamba
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Sırrı Süreyya Önder'in doktoru A Haber'e konuştu: Kalp damarları tertemizdi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.04.2025 09:06 Güncelleme: 16.04.2025 09:17
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Sırrı Süreyya Önder’in doktoru A Haber’e konuştu: Kalp damarları tertemizdi...

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün (15 Nisan 2025) akşam saatlerinde aort damarında yaşanan yırtılma nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Önder'in durumu kritikliğini korurken, eski doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Boztosun, Önder'in aort damarındaki genişlemenin bir süre önde takibe alındığını söyledi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, Aort damarındaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Önder'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun A Haber'e konuşarak tedavi sürecini anlattı.

ÖNDER'İN DOKTORUNDAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

"GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ HALE GELİYOR"
Prof. Dr. Boztosun, aort damarlarındaki genişlemenin bir süre sonra geri dönüşü olmaz bir seviyeye gelebileceğini söyleyerek, "Aort damarı kalbimizden çıkan ana damarımız. Aort damarından çıkan bütün organlara giden diğer damarlar çıkıyor. Aort damarı kalbimizden çıkan en büyük damar. Orada genişleme başladığı zaman bu belli bir süre törele edebiliyoruz ama belli süreden sonra ne yazık ki geri dönüşümsüz hale gelebiliyor." dedi.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, Sırrı Süreyya Önder'in aort damarındaki genişlemenin bir süredir takipte olduğunu söyledi. (A Haber ekran görüntüsü)Prof. Dr. Bilal Boztosun, Sırrı Süreyya Önder'in aort damarındaki genişlemenin bir süredir takipte olduğunu söyledi. (A Haber ekran görüntüsü)

"BİZE GELDİĞİNDE AORT DAMARI 4.6, 4.7 CİVARINDAYDI"
Uzman doktor ayrıca Sırrı Süreyya Önder'i bir süre önce şikayetleri nedeniyle takibe aldıklarını da belirtirken şunları söyledi: "Burada Sırrı Bey bizim çok sevdiğimiz değer verdiğimiz birisi. Bize geldiği zaman aort damarı 4.6, 4.7 civarındaydı. 5.5'a kadar bekleyebiliyoruz. Ancak yaşanan ani stresi gerginlik, tansiyon yükselmeleri bazı diğer risk faktörleri devreye girdiği zaman 4.6,4.7 dahi aort damarı kalpten çıkan ana damar yırtılabiliyor ve yırtıldığı zaman da bu yırtılma nereye kadar uzandığıyla ilgili olarak eğer beyne giden damarlara uzanıyorsa şuur kapanması, böbreklere kadar yırtılıyorsa böbrek bozuklukları, bağırsak damarlarına kadar yırtılıyorsa da yani vücudumuzdaki ana damarın nerede ve ne kadar yırtıldığıyla hayati tehlikemiz oluyor. Bazen ne yazık ki o yırtılmayla birlikte damarda patlama oluyor. Ne yazık ki istenmeyen olaylarla sonuçlanıyor."

Prof. Dr. Boztosun, hızlı büyüme sonucu aort damarının 4.7-4.8 seviyelerinde patlayabileceğini söyledi. (A Haber ekran görüntüsü))Prof. Dr. Boztosun, hızlı büyüme sonucu aort damarının 4.7-4.8 seviyelerinde patlayabileceğini söyledi. (A Haber ekran görüntüsü))

ÖNDER'İN DURUMU NEYDİ?
Prof. Dr. Bilal Boztosun ayrıca aort damarındaki büyümenin hızlı olması durumunda 4.7-4.8 seviyelerinde de patlayabileceğine dikkat çekerken, "Süreci takipİlk Meclis'te fenalaşmayla başladı. Meclis'te bir geçici bir şuur kaybı daha sonra Ankara'da yakın takip edildi. Acaba bu pıhtı neden beyne attı diye? Geçici bir olay yaşanmıştı. Bize İstanbul'a geldiği zaman detaylı araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada aort damarının 4.bts'ni çektik. Kalp damarında tıkanma var mı? diye. Kalp damarları tertemizdi. Yaşına göre kalp daralması yoktu. Ancak aort damarı 4.6-4.7 civarında ölçülmüştü. Daha sonra pankreasta bir kitle tespit edildi. Daha sonra bu kitle ve aort damarı için gerekli doktorlar arkadaşlarla çalışmaları yaptık. Aort damarı için kendisini takip edelim dedik. Biz kendisine sıkı sıkı tembih ettik. Bunun belli aralıklarla takip edilmesi gerekiyor. 4.6-4.7 ne kadar hızlı büyüyor. 4.8-4.9 eğer hızlı büyüyorsa o zaman hızlı büyümeyle birlikte her an yırtılabilecek demektir. Yani eğer sizin 4.6 3 yıl sonra 4.7 olduysa bu bizi korkutmuyor. Ama 4.6 3 ay sonra 4.7-4.8 oluyorsa kısa zaman bir büyüme emaresi gösteriyorsa o zaman bu şu demektir her an patlayabilir. Bu damar yırtılabilir demektir. Dolayısıyla biz kendisini seviyoruz. Sıkı sıkı tembih ettik. Kilonuzu, tansiyonunuzu, kolesterol, şekerinizi takip etmeniz lazım diye." ifadelerini kullandı.

Önder'in doktoru ameliyat sürecinin de çok kritik olduğuna dikkat çekti. (A Haber ekran görüntüsü)Önder'in doktoru ameliyat sürecinin de çok kritik olduğuna dikkat çekti. (A Haber ekran görüntüsü)

"DURUMU ÇOK KRİTİKTİ"
Prof. Dr. Boztosun, ameliyat süreciyle ilgili de bilgi aktardı. Boztosun süreçle ilgili şunları söyledi: "Akşam olayın başlangıcından itibaren ameliyatı yapacak doktor arkadaşlar benim birlikte uzun yıllar çalıştığımız bir arkadaş. Gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra uzun bir ameliyat. Bu tür vakalarda ameliyatın uzunluğu hiç önemli değil. İnşallah sonu iyi olur. Geldiği zaman da durumu çok kritikti. Arkadaşlar bütün müdahaleyi yaptılar. Belli bir toparlanma oluyordu tekrar sıkıntıya giriyordu. Kalp bir kendine geliyor tekrar duruyor. Gerekli müdahaleler yapılıyor. Stabil hale getirmek için bazı cihazlarla müdahale edildi. Sabaha kadar ameliyat devam etti.

Önemli olan ameliyattan sonrası. İlk 24 saat en önemli dönem. Kalbin kendine gelmesi, toparlanması, ritmin düzelmesi, kalp şuanda yoğun bir destek alıyor. Bu yırtılan kısmın tamiri, kalbin birkaç defa sürekli desteğe ihtiyaç olması bu ritmin düzelmesi inanın bu dönem bizi korkutmuyor. Yeter ki sonu iyi olsun. Buraya kadar geldikten sonra inşallah umut ediyoruz ki kalp eski haline dönüp Sırrı Bey'i tekrar aramızda görürüz."

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Sırrı Süreyya Önder’in doktoru A Haber’e konuştu: Kalp damarları tertemizdi... Sırrı Süreyya Önder’in doktoru A Haber’e konuştu: Kalp damarları tertemizdi... Sırrı Süreyya Önder’in doktoru A Haber’e konuştu: Kalp damarları tertemizdi...
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