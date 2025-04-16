Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Sırrı Süreyya Önder sol siyasetin önemli isimlerinden biri
DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder kalbine giden aort damarındaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. DEM Parti ameliyatın öngörülen şekilde devam ettiği belirtti. A Haber canlı yayınına bağlanan askeri stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, “Sırrı Süreyya Önder Türkiye’de sol siyasetinin oldukça önemli isimlerinden biridir. İnsani yönü ağır basan barışçıl bir siyasetçidir.' dedi.
DEM Parti İmralı Heyeti'nde de yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul'da konutunda bulunduğu sırada rahatsızlandı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine Önder dün gece saat 23.00 ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AORT DAMARINDA YIRTIK VAR
Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, ilk açıklamasında, Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken 2 kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söyledi.
İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alındı. Dün gece 23.30'da başlayan Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sürüyor. A Haber canlı yayınına bağlanan askeri stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe önemli değerlendirmelerde bulundu.
BARIŞÇIL SİYASETÇİ
Askeri stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Sırrı Süreyya Önder Türkiye'de sol siyasetinin oldukça önemli isimlerinden biridir. Meclis'teki konuşmaları ile dikkat çeken ve esprili tavrı olan aynı zaman insani yönü ağır basan barışçıl bir siyasetçidir.
İDEOLOJİSİ FARKLIYDI AMA ÜLKESİNİ SEVEN BİR İNSAN
Bir insanın ülkesinin sevmesi illa belli bir yere kanalize olması anlamına gelmez. İnsan ülkesini sağdan da soldan da sevebilir. Bana göre; Sırrı Süreyya Önder ülkesini seven bir insandı ama ideolojisi farklıydı. Son dönemde izlemiş olduğu siyaset yolu da bunu göstermiş oldu.
İNSANİ YÖNÜ AĞIR BASIYORDU
Geçmişe bakıldığı zaman Sırrı Süreyya Önder'in içinde bulunduğu partilerde ve faaliyetlerde aşırıcılık veya şiddet içeren bir yapısı olmadığını görürüz. Kendi sahip olduğu ideoloji ile birlikte ülkesini nerelere götürebileceğine dair çalışan ve düşünen bir yapıya sahip. İnsani bir yanı vardı.
ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU
Son dönemde PKK ile birlikte terör sorununun bitirilmesi için inisiyatif alan bunu rahatsız olmasına yani hasta olmasına rağmen devam ettiren bir isimdi. Her taraftan farklı sesin çıktığı eleştirilerin haksız ithamların olabileceği yerde kendisi elini taşın altına koyarak hasta olmasına rağmen bunun için çalışan bir isimdi.
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