Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Sırrı Süreyya Önder sol siyasetin önemli isimlerinden biri

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İDEOLOJİSİ FARKLIYDI AMA ÜLKESİNİ SEVEN BİR İNSAN

Bir insanın ülkesinin sevmesi illa belli bir yere kanalize olması anlamına gelmez. İnsan ülkesini sağdan da soldan da sevebilir. Bana göre; Sırrı Süreyya Önder ülkesini seven bir insandı ama ideolojisi farklıydı. Son dönemde izlemiş olduğu siyaset yolu da bunu göstermiş oldu.