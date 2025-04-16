16 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Özel Haber Haberleri Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Sırrı Süreyya Önder sol siyasetin önemli isimlerinden biri

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Sırrı Süreyya Önder sol siyasetin önemli isimlerinden biri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.04.2025 09:09 Güncelleme: 16.04.2025 09:13
ABONE OL
Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Sırrı Süreyya Önder sol siyasetin önemli isimlerinden biri

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder kalbine giden aort damarındaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. DEM Parti ameliyatın öngörülen şekilde devam ettiği belirtti. A Haber canlı yayınına bağlanan askeri stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, “Sırrı Süreyya Önder Türkiye’de sol siyasetinin oldukça önemli isimlerinden biridir. İnsani yönü ağır basan barışçıl bir siyasetçidir.' dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti'nde de yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul'da konutunda bulunduğu sırada rahatsızlandı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine Önder dün gece saat 23.00 ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"SOL SİYASETİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ"

AORT DAMARINDA YIRTIK VAR

Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, ilk açıklamasında, Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken 2 kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söyledi.

İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alındı. Dün gece 23.30'da başlayan Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sürüyor. A Haber canlı yayınına bağlanan askeri stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BARIŞÇIL SİYASETÇİ

Askeri stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Sırrı Süreyya Önder Türkiye'de sol siyasetinin oldukça önemli isimlerinden biridir. Meclis'teki konuşmaları ile dikkat çeken ve esprili tavrı olan aynı zaman insani yönü ağır basan barışçıl bir siyasetçidir.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İDEOLOJİSİ FARKLIYDI AMA ÜLKESİNİ SEVEN BİR İNSAN

Bir insanın ülkesinin sevmesi illa belli bir yere kanalize olması anlamına gelmez. İnsan ülkesini sağdan da soldan da sevebilir. Bana göre; Sırrı Süreyya Önder ülkesini seven bir insandı ama ideolojisi farklıydı. Son dönemde izlemiş olduğu siyaset yolu da bunu göstermiş oldu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İNSANİ YÖNÜ AĞIR BASIYORDU

Geçmişe bakıldığı zaman Sırrı Süreyya Önder'in içinde bulunduğu partilerde ve faaliyetlerde aşırıcılık veya şiddet içeren bir yapısı olmadığını görürüz. Kendi sahip olduğu ideoloji ile birlikte ülkesini nerelere götürebileceğine dair çalışan ve düşünen bir yapıya sahip. İnsani bir yanı vardı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Son dönemde PKK ile birlikte terör sorununun bitirilmesi için inisiyatif alan bunu rahatsız olmasına yani hasta olmasına rağmen devam ettiren bir isimdi. Her taraftan farklı sesin çıktığı eleştirilerin haksız ithamların olabileceği yerde kendisi elini taşın altına koyarak hasta olmasına rağmen bunun için çalışan bir isimdi.

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Sırrı Süreyya Önder sol siyasetin önemli isimlerinden biri
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Sırrı Süreyya Önder sol siyasetin önemli isimlerinden biri Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Sırrı Süreyya Önder sol siyasetin önemli isimlerinden biri Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Sırrı Süreyya Önder sol siyasetin önemli isimlerinden biri
Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdiSırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi SIRRI SÜREYYA ÖNDER KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör