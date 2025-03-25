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Piyasalara sokak çağrısı ve provokasyon etkisi ne? Altın ve borsada oklar hangi yönde?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 12:46 Güncelleme: 25.03.2025 12:48
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Piyasalara sokak çağrısı ve provokasyon etkisi ne? Altın ve borsada oklar hangi yönde?

CHP'nin ekonomiye yönelik saldırıları sonrasında piyasaların hareketli. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüşecek. Hem piyasaların nabzını hem de altındaki gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan para piyasaların uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.

Piyasalarda son günlerde bir çalkantı söz konusu. Fiyatlarda ani dalgalanmalar yaşanıyor. Özellikle altın ve dolar için bunu söylemek mümkün. Saatler 16'yı gösterdiğinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan hem de yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek.

Peki ne olacak? Bundan sonra piyasalarda bizi neler bekliyor? A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun konuğu olan para piyasaların uzmanı İslam Memiş merak edilen cevapları verdi.

ALTINDA VE BORSADA OKLAR HANGİ YÖNDE?

BORSADA YÜKSELİŞ!

İslam Memiş: Piyasalar şu anda iyimser. Yani ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlar, işte kurum ve kuruluşların almış olduğu tedbirlerle birlikte iyimser bir açılış yapan yine borsanın yükseldiği bir güne başladı piyasalar. Borsa İstanbul endeksi 9.538 puan seviyesinde yüzde 2.58'lik bir artış var yükseliş var şu an itibariyle.

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DOLAR VE EURO GERİLEDİ

Dolar kuru 38 lira seviyesinde. Resmi kur tarafında 37.98 lira seviyesi var. 38 lira seviyesinin altındayız. Euro dolar paritesi geriledi 1,07.80 seviyesine kadar ve dolayısıyla da 41 lira seviyesinde olan bir Euro TL kuru var. Şimdi dolar TL kuru geçen hafta ne kadardı? 41 lira seviyesinin üzerindeydi. Şu ana kadar 38 lira. Geçen hafta Euro TL kuru ne kadardı? 45 lira. Şu anda ne kadar? 41 lira.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

EKONOMİ YÖNETİMİNİN HAMLELERİ

Borsa İstanbul endeksi 9.000 puan seviyesinin altına kadar sarkmıştı. Şu anda 9.537 puan seviyesinde. Bu alınan kararların, tedbirlerin piyasalara pozitif etkisinin olduğu bu kur ataklarına karşı iyimser bir tampon olduğunu bize göstermiş oluyor.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

ALTINDA 30 TL GERİLEME!

Geçen hafta gram altın 4 bin 40 lira seviyesindeydi. Gram altın TL fiyatına fiziki altın tarafına şu anda 3 bin 725 lira seviyesinde haftayı 3 bin 755 lira seviyesinden kapatmıştı. Gram altın tarafında 30 lira civarında bir gerileme olduğunu gözlemliyoruz.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

TÜRKİYE PLANA SADIK

Tabii hafta sonu sosyal medya hesaplarından herkes ne paylaştı? Dolar 50 lira olacak. Euro 60 lira olacak. Gram altının da muhtemelen 5.000 lira civarında bir açılış yapar söylemleri vardı. Sosyal medyada ciddi bir algı operasyonu vardı. Fiyatlar bugün az önce ifade ettiğim gibi ekonomi yönetiminin plana sadık bir şekilde yoluna devam ettiğini gözlemliyoruz. Yani kur atakları şok fiyatlamalar gelse de içsel problemlerden kaynaklı çeşitli kargaşalar olsa da alınan tedbirlerle birlikte hem enflasyon tarafında hem de Türkiye ekonomisinin orta ve uzun vadedeki planlarına sadık kaldığını bize göstermiş oluyor.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

Yine yatırımcılarla buluşmalar devam ediyor. Yine kurum ve kuruluşlar tek çatı altında toplanıp yine ekonomiyi kontrol etmeye devam ediyor. Bu şu anlama gelmiyor. Orta ve uzun vadede dışsal nedenle veya içsel nedenle yeni kur atakları gelmeyecek anlamına gelmiyor. Tabii ki piyasalardaki belirsizlik, piyasalardaki anormal sürecin yaşanması ile birlikte bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de kur atakları, şok fiyatlamalar olabilir.

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