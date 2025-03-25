Piyasalara sokak çağrısı ve provokasyon etkisi ne? Altın ve borsada oklar hangi yönde?

Piyasalarda son günlerde bir çalkantı söz konusu. Fiyatlarda ani dalgalanmalar yaşanıyor. Özellikle altın ve dolar için bunu söylemek mümkün. Saatler 16'yı gösterdiğinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan hem de yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek.

Peki ne olacak? Bundan sonra piyasalarda bizi neler bekliyor? A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun konuğu olan para piyasaların uzmanı İslam Memiş merak edilen cevapları verdi.

BORSADA YÜKSELİŞ!

İslam Memiş: Piyasalar şu anda iyimser. Yani ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlar, işte kurum ve kuruluşların almış olduğu tedbirlerle birlikte iyimser bir açılış yapan yine borsanın yükseldiği bir güne başladı piyasalar. Borsa İstanbul endeksi 9.538 puan seviyesinde yüzde 2.58'lik bir artış var yükseliş var şu an itibariyle.