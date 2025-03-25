Pamuk şeker üzerinden algı operasyonu! Türkiye’nin konuştuğu polisler A Haber’de
Şırnak Cizre'de yapılan nevruz kutlamasında iki polis memuru, bir engelli gençten satın aldıkları pamuk şekerlerini çocuklara dağıtmışlardı. Muhalefet bu görüntüler üzerinden algı operasyonuna imza attı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, o gün yaşananları polis memurlarına ve pamuk şeker satıcısı gence sordu. İşte o özel röportaj.
Saraçhane'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki muameleyi doğrusu Emniyet güçlerinden buradaki gençlere pamuk şeker ikram etmelerini bekliyoruz." dedi.
Mansur Yavaş'ın bu sözleri partiyi karıştırdı. CHP Genel Merkezi rahatsız oldu. Genel Başkan Özgür Özel DEM Parti'den jet hızıyla özür dilemek zorunda kaldı. Muhalefet bu görüntüler üzerinden algı operasyonuna imza attı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, o gün yaşananları polis memurlarına ve pamuk şeker satıcısı gence sordu.
OLAY NASIL YAŞANDI?
Polis memuru Sinan Baydı: Tabi ismini sonradan öğrendim. Barış kardeşimizi orada pamuk şeker satıyordu. O sırada 2 tane çocuk pamuk şeker satın almak istedi. Aileleri almak istemedi. Ben de Barış kardeşimizden şekerleri vermesini istedik ve parasını vereceğimizi söyledik.
NİYETİMİZ ÇOCUKLARI SEVİNDİRMEK
Barış konuşmaya başlayınca özel insanlarımızdan olduğunu anladım. Oradaki arkadaşlarla aramızda para topladık ve Barış kardeşimizden şekerlerin hepsini aldık ve onun yorulmasını istemdik. Dinlenmesini söyledik. Şekerleri oradaki küçük çocuklara dağıttık. Bizim derdimiz Ramazan ayında küçük çocukları sevindirmekti.
ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU HUZUR VERDİ
Tabi biz şekerlerin hepsini alıp dağıtmaya başlayınca Barış kardeşimizi çocuklar gibi sevinmeye başladı. Tabi şeker verdiğimiz çocukların da gülmesi bizi daha da mutlu etti. Biz kendimi içinizde derin bir huzur hissettik.
ÖNEMLİ OLAN İNSANLIKTIR
Pamuk şeker satıcısı Barış Sebzesi: Ben o gün çalışıyordum. Polisler çağırdı ve şekerlerin hepsini aldı. Allah onlardan razı olsun. Ama bizim için önemli olan insanlıktır. Mesele para değil bazen bedava da veriyoruz. İnsanlar insanlığını kaybetmesin.
Ben hastayım aile durumları olmayan Cizre'de bazı çocuklar var. Destek olmak için çalışıyoruz. Biz evimize sadece ekmek götürmenin derdindeyiz.
DERDİMİZ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK
Polis memuru Ali Talha Balbal: Biz Emniyet teşkilatı olarak vatandaşımızın huzuru için görevimizin başındaydık. Buradaki çocuklar hepimizin çocukları, onların yüzündeki gülümsemesi bizim gülmemiz anlamına gelir. Onlar hepimizin geleceğidir.
Biz de birer abi ve kardeş olarak onların yüzünü güldürmek için içimizden geldi ve orada özel gereksinimli Barış kardeşimizden şekerleri alıp dağıttık. Yani oradan olan spontane bir durumdur. Derdimiz Barış'a yardımcı olma küçük çocukları güldürmek.
"BİZ KARDEŞLİĞİ SAĞLAMAK İLE GÖREVLİYİZ"
Biz orada polis abilerimizle birlikte imece usulü para toplayarak hem Barış'ın yüzünü güldürmek hem de çocukları sevindirmek için bu hareketi yaptık. Bu ülke topraklarında hepimizi birer vatandaş ve kardeşiz. Biz de Türk polisi olarak bunun devamını sağlamak için görevliyiz. Tüm çocukların yüzlerinin güldüğü güzel bir Türkiye için görevimizin başındayız.
TÜRK POLİSİ HALKA HİZMET EDER
Türk polisi olarak hizmet ettiğimiz bayrağın altında herhangi bir siyasi görüşü temsil eden ya da herhangi bir siyasi kolun adı altında hizmet veren insanlar ya da teşkilat değiliz. Bunun yanından bizim görev tanımımız da buna uygun bir şey değil. Bizim buradaki tek amacımız çocukların yüzünü güldürmekti. Bunun farklı bir yere çekilmesi ve kullanılması bizim tahmin edeceğimiz bir şey değildi.
SİYASİ BİR DURUM YOK
Biz görev istirahati sırasında sadece pamuk şeker alarak çocuklara dağıttık. Biz herhangi bir amaca hizmet etmiyoruz. Bizim amacımız siyasi bir durum değildi. Barış'ın yüzünü güldürdük çocuklarımızı sevindirdik. Bunu yaptığımızdan dolayı da biz mutluyuz. Hep böyle mutlu kalmaya devam ederiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir Gecesi zikirleri: Diyanet’in önerdiği tesbihler ve sureler
- ATA AÖF vize sınav takvimi 2025 | ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
- Zeka Testi: Kalp şeklindeki meyve nerede? 497 kişiden 34'ü bulabildi
- Arefe günü otobüsler bedava mı? 29 Mart Cumartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, marmaray, İETT... .
- Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar
- Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Süper LİG BJK-GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
- 100 yıla kadar yaşamaya merhaba deyin! Uzun yaşamın sırrı bu meyvede saklı
- Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor
- Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek?
- Akaryakıt fiyatları 25 Mart | Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler
- Kadir Gecesi'nde Hatim Duası nasıl yapılır? Kısa ve uzun Hatim Duası Türkçe-Arapça okunuşu