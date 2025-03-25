Pamuk şeker üzerinden algı operasyonu! Türkiye’nin konuştuğu polisler A Haber’de

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DERDİMİZ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK

Polis memuru Ali Talha Balbal: Biz Emniyet teşkilatı olarak vatandaşımızın huzuru için görevimizin başındaydık. Buradaki çocuklar hepimizin çocukları, onların yüzündeki gülümsemesi bizim gülmemiz anlamına gelir. Onlar hepimizin geleceğidir.

Biz de birer abi ve kardeş olarak onların yüzünü güldürmek için içimizden geldi ve orada özel gereksinimli Barış kardeşimizden şekerleri alıp dağıttık. Yani oradan olan spontane bir durumdur. Derdimiz Barış'a yardımcı olma küçük çocukları güldürmek.

"BİZ KARDEŞLİĞİ SAĞLAMAK İLE GÖREVLİYİZ"

Biz orada polis abilerimizle birlikte imece usulü para toplayarak hem Barış'ın yüzünü güldürmek hem de çocukları sevindirmek için bu hareketi yaptık. Bu ülke topraklarında hepimizi birer vatandaş ve kardeşiz. Biz de Türk polisi olarak bunun devamını sağlamak için görevliyiz. Tüm çocukların yüzlerinin güldüğü güzel bir Türkiye için görevimizin başındayız.