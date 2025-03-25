İsrail için Gazze'de susan CHP Türk markaları hedef aldı! Özgür Özel'den boykot provokasyonu! | "Türkiye ekonomisi hedef alınıyor"

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş - A Haber Ekran Görüntüsü

"KENDİ KENDİNİZİ PATLATIYORSUNUZ"

A Haber muhabiri Mehmet Karataş: CHP'de son dönemde bu hareketleri gelenek oldu. Kendileri yapıp ediyorlar sonra Erdoğan yaptı diyorlar. 1 tane itirazları varsa söylesinler. Beykoz Belediye Başkanı'nın danışmanı bizzat kendi gidip olup biteni ihbar etti. Onu danışman yapan Recep Tayyip Erdoğan mı? Şimdi biraz daha geriye saralım. Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıkmıyordu. Bir gün kendi gençlik örgütleri tarafından paylaşılan görüntülerde bir gecede 100 bin TL ücreti olan otelde sabahladı. Bu fotoğrafı Erdoğan mı paylaştı. Kendi kendinizi patlatıyorsunuz, sonra da kendinizi ihbar ediyorsunuz. Sonrada kalkıp siz niye bunu konuştunuz diyorsunuz? Yani şuan CHP'de ciddi sıkıntılar var.