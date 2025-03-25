İsrail için Gazze'de susan CHP Türk markaları hedef aldı! Özgür Özel'den boykot provokasyonu! | "Türkiye ekonomisi hedef alınıyor"
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 gündür sürdürdüğü sokak çağrısında vandallar ortalığı birbirine katmış, polis ekiplerine ve tarihi değerlerimize saldırılar düzenlemişti. Özel, halkı galeyana getirerek yaptığı çağrının ardından bir skandala daha imza attı ve Türk markalarını hedef aldı. İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliam sonrası tüm dünyadaki siyonist markalara yönelik boykota destek vermeyen Özgür Özel Saraçhanede Türk markalara yönelik boykot çağrısı yaparak bir skandala daha imza attı . Yerli ve milli markaların adlarını sayarak hedef yapan Özgür Özel'in büyük tepki çeken sözleri A Haber canlı yayınında değerlendirildi.Gazeteci Ekrem Kızıltaş sözde boykot çağrısı ile Türkiye ekonomisinin hedef alındığını belirterek '28 Şubat'ta da cunta mensupların yaptığı boykot çağrısında aynı kuruluşların isimleri zikredilmişti.' dedi.
CHP'li Özgür Özel'in Saraçhane'de basın mensuplarını ve Türk markalarını hedef alan boykot çağrısının ardından vatandaşlardan peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.
TÜRKİYE EKONOMİSİ HEDEF ALINIYOR
Özel'in Türk markalarını hedef gösteren ve tehdit ederek ekonomiyi zarara uğratma çabaları A Haber ekranlarında gazeteci Ekrem Kızıltaş ve Avukat Hadi Dündar tarafından değerlendirildi. A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programına konuk olan Gazeteci Ekrem Kızıltaş CHP'nin boykot provokasyonunu eleştirerek Türkiye ekonomisinin hedef alındığını belirtti.
"ÖZGÜR ÖZEL 2 KELMA BİLE EDEMEDİ"
A Haber ekranlarında uzman isimler CHP'nin sözde boykotunu dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi.
Avukat Hadi Dündar: Avrupa'da birçok üniversitede öğrenciler Gazze'de yapılan soykırıma sessiz kalmayarak tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik yapılan saldırılara 2 kelam bile edemedi. Bununla birlikte İsrail'in yaptığı soykırıma destek veren markalara boykot çağrısı ya da açıklaması bulunmadı. Şuan CHP en ufak bir olayda Türk markalarını boykot çağrısında bulunuyor. Gazze'deki saldırılarda İsrail'e destek verildiği için markalara boykot yapılıyordu. Burada bir illiyet bağı ve finansman desteği vardı. Boykot çağrısının Ekrem İmamoğlu ile bağdaştırılması doğru değil.
BOYKOTTA YERLİ VE MİLLİ MARKALAR HEDEF ALINIYOR
Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Boykot çağrısıyla Türkiye ekonomisi hedef alınıyor. Özgür Özel'in Türk markalarına yaptığı çağrısında 28 Şubat'taki gibi onların koruduklarını zannettikleri markaların kendilerine gidip boykot çağrısı yaptıkları kuruluşların arasına bizleri de yazın diyecekler. 28 Şubat'ta da cunta mensupların yaptığı boykot çağrısında aynı kuruluşların isimleri zikredilmişti. Bir süre sonra birçok kuruluş o boykot listesine "Bizim de adımızı yazın" diye askerlere ricada bulunmuşlardı. Özel bu çağrısında önümüzdeki günlerde kendi cenahından bazı kuruluşların benzer talepleriyle karşılaşacaktır.
"KENDİ KENDİNİZİ PATLATIYORSUNUZ"
A Haber muhabiri Mehmet Karataş: CHP'de son dönemde bu hareketleri gelenek oldu. Kendileri yapıp ediyorlar sonra Erdoğan yaptı diyorlar. 1 tane itirazları varsa söylesinler. Beykoz Belediye Başkanı'nın danışmanı bizzat kendi gidip olup biteni ihbar etti. Onu danışman yapan Recep Tayyip Erdoğan mı? Şimdi biraz daha geriye saralım. Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıkmıyordu. Bir gün kendi gençlik örgütleri tarafından paylaşılan görüntülerde bir gecede 100 bin TL ücreti olan otelde sabahladı. Bu fotoğrafı Erdoğan mı paylaştı. Kendi kendinizi patlatıyorsunuz, sonra da kendinizi ihbar ediyorsunuz. Sonrada kalkıp siz niye bunu konuştunuz diyorsunuz? Yani şuan CHP'de ciddi sıkıntılar var.
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