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Suriye’de yeni dönemin anlaşması! Fotoğrafa ve 4. maddeye dikkat

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 12:12 Güncelleme: 11.03.2025 12:13
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Suriye’de yeni dönemin anlaşması! Fotoğrafa ve 4. maddeye dikkat

Dün akşam saatlerinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, SDG/YPG’nin elebaşı Ferhad Abdi Şahin arasında 8 maddelik bir anlaşma imzalandı. Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden anlaşmada 4. Madde dikkat çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

Suriye'de barışı ve istikrarı sağlamak için aynı zamanda toprak bütünlüğünü oluşturmak için Sueiye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG/YPG'nin elebaşı elebaşı Ferhad Abdi Şahin arasında 8 maddelik bir anlaşma imzalandı.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM! 4. MADDEYE DİKKAT

BÖLGEYE GÜVENLİ DÖNÜŞ

Anlaşma göre; liyakate dayalı temsil, anayasal güvence altına alınan haklar ve ülke genelinde ateşkes hedefleniyor. Bütünleşme, Suriyelilerin güvenli dönüşü ve bölücü girişimlere karşı ortak duruşla yeni bir sürecin temelleri atılacak. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Gazeteci Güngör Yavuzaslan: 20 Şubat'a kadar görüşmeler vardı ve süreç çok hızlı gelişti. Bunların nereye evrileceği belli değildi ancak dün akşam bir anda bu anlaşma metni Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edildi. 2025 yılının sonuna kadar yani 9 aylık bir süreç var ve entegrasyonun tamamlanması öngörülüyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÖZERLİK SÖYLEMİ ORTADAN KALKTI

İlk etapta komisyonlar kurulacak. Burada detaylar çok önemli, bu komisyonlar SDG/YPG'nin Şam yönetimine entegrasyonunu yönetecek. SDG'nin başı denilen Ferhad Abdi Şahin özerlik gibi bütün söylemlerini ortadan kaldırdı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

OTORİTEYİ TANIDI! BAYRAĞA DİKKAT

Anlaşmaya imza atılan maddelerden daha çok Ferhad Abdi Şahin denilen ismin ülkenin merkezine gelmesi ve ülkenin otoritesini kabul etmesi önemlidir. Anlaşma başka bir yerde değil başkent Şam'da yapıldı. Bu otoritenin tanınması anlamına gelir. Özgür Suriye bayrağı önünde çekilen bir fotoğraf var.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

FOTOĞRAF NET! DEVLET BÜTÜNLÜĞÜ

Kafa karışıklığına yol açacak bir takım yorumlar yapılıyor ancak Ferhad Abdi Şahin isim şahıs farklı bir kafada olsaydı oraya bir tane daha bayrak koymaya kalkardı. Ancak sadece Özgür Suriye devletinin bayrağı var. Burada kendini bir taraf olarak kabul edemedi. Gayrimeşru YPG yapısını Ahmed Şara'ya kabul ettirmeye çalışırdı ancak ortada böyle bir durum yok. Burada devlet bütünlüğü içinde yapılmış bir anlaşma var. Tabi ki kırılganlıkları var.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İŞTE O TARİHİ ANLAŞMANIN MADDELERİ:

- SURİYELİLERİN TEMSİL VE SİYASİ KATILIM HAKLARI LİYAKATE DAYALI OLACAK

- ÜLKEDEKİ KÜRTLERİN HAKLARI ANAYASAL GARANTİYE ALINACAK

- TÜM SURİYE TOPRAKLARINDA ATEŞKES OLACAK

- SINIR GEÇİŞLERİ, HAVAALANLARI, PETROL VE GAZ SAHALARI DAHİL KUZEYDOĞU SURİYE'DEKİ TÜM SİVİL VE ASKERİ KURUMLARI DEVLET YÖNETİMİ ALTINDA BÜTÜNLEŞECEK

- YERİNDEN EDİLMİŞ SURİYELİLERİN DÖNÜŞLERİ SAĞLANACAK

- ESAD KALINTILARI VE TEHDİTLERLE MÜCADELE DESTEKLENECEK

- BÖLÜNME ÇAĞRILARI, ANLAŞMAZLIK ÇIKARMA GİRİŞİMLERİ REDDEDİLECEK

- UYGULAMA KOMİTELERİ, YIL SONUNA KADAR ANLAŞMAYI YÜRÜRLÜĞE KOYMAK İÇİN ÇALIŞACAK

Suriye’de yeni dönemin anlaşması! Fotoğrafa ve 4. maddeye dikkat
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