Suriye’de yeni dönemin anlaşması! Fotoğrafa ve 4. maddeye dikkat

Suriye'de barışı ve istikrarı sağlamak için aynı zamanda toprak bütünlüğünü oluşturmak için Sueiye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG/YPG'nin elebaşı elebaşı Ferhad Abdi Şahin arasında 8 maddelik bir anlaşma imzalandı.

BÖLGEYE GÜVENLİ DÖNÜŞ

Anlaşma göre; liyakate dayalı temsil, anayasal güvence altına alınan haklar ve ülke genelinde ateşkes hedefleniyor. Bütünleşme, Suriyelilerin güvenli dönüşü ve bölücü girişimlere karşı ortak duruşla yeni bir sürecin temelleri atılacak. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.