Bayram ikramiyesi artabilir mi? Faruk Erdem 27 bin TL’lik formül için çağrı yaptı
Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oldu. İkramiye miktarı bin liralık zamla 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı. Buna ilişkin kanun teklifi de Meclis'e sunuldu. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bayram ikramiyesini 27 bin lira yapacak formül için canlı yayında anlattı ve yetkililere çağrı yaptı.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı netleşti. Bayram ikramiyesi yüzde 33'lük artışla 4 bin liraya yükseltildi. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM başkanlığına sunuldu.
KİMLER FAYDALANACAK?
Bu kapsamda emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı için ikramiye veriliyordu. Yeni düzenleme doğrultusunda bu yıl da mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak ve yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak. 1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek.
Gelişmeleri A Haber spikeri Merve Özkan'ın sunduğu Ajans Bugün programında değerlendiren Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bayram ikramiyesini 27 bin lira yapacak formül için canlı yayında anlattı ve yetkililere çağrı yaptı.
2 BAYRAM 8 BİN TL ÖDENECEK
Faruk Erdem: Epeydir zaten konuşuyorduk. Arttırılacağı da aşağı yukarı belli olmuştu. Yani zaten Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın da öyle bir açıklaması olmuştu.
Bizim de tabii bazı formüller burada konuştuk işte. Bunun içinden birisi de bu 4.000 liralık formüldü. Yani bin lira arttırılır diye düşünmüştük. Ama onun öncesinde de işte acaba yıllık enflasyona göre mi arttırılır? İşte yüzde 15.75'lik 6 aylık enflasyona göre mi arttırılır? Yoksa geçen sene de olduğu gibi yüzde 50'lik bir artış mı olur demiştik. Dolayısıyla 8 bin lirayla 9 bin lira arasında gidip geliyorduk. Netice itibariyle hükümet de 8 bin liralık bir karar verdi. Yani iki ikramiyenin toplamı 8.000 lira olacak.
TOPLAM MALİYET 135 MİLYARA ÇIKTI
Her bayram ödeniyor. Tabii bunların bir de maliyeti var. Yani baktığın zaman geçen seneki 3 bin liralık maliyet yani 3 bin liralık ikramiye aslında 99 milyar liralık bir maliyet oluşturuyor. Bu yeni artışla birlikte de toplam rakam 135 milyar liraya kadar ulaştı.
KİMLER HAK SAHİBİ?
Bu ikramiye meselesinde herhangi bir başvuru yapılmıyor. Emeklilerin maaş hesaplarının olduğu bankalara yatırılıyor otomatik olarak. Emekli olması yeterli sadece. Sadece emekli değil işte dul yetim maaşı alanlar alıyor. Şehit yakınları alıyor. Gaziler alıyor. Şampiyon sporcular alıyor. Çok fazla hak sahibi var aslında burada. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş almak yeterli oluyor. Burada maaşı ne olursa olsun bütün emeklilere aynı miktarda yatırılıyor. Yani 4 bin lira yatırılacak. Ama sadece işte iş göremezlik ödeneği alan ya da dul yetim maaşı alanlar açısından baktığın zaman hisse oranında bir ödeme yapılıyor. Yani işte eşinden maaş alıyorsa yüzde 75 hissesi ile alıyorsa o maaşı ikramiye de yüzde 75 yatırılıyor.
NE ZAMAN YATIRILIR?
Evet tam olarak onu söyleyecektim. Bayram 30 Mart ile 1 Nisan arasındaki 3 günde idrak edilecek. Bir hafta öncesinde yani 24 Mart ile 28 Mart arasındaki haftada tahsis numarasının son rakamına göre emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
CANLI YAYINDA KRİTİK TEKLİF!
Dün tabii bu A Haber'de konuşurken Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile konuşurken bir teklifi de gündeme getirdik. Dedik ki ya işte maliyet 135 milyar liraya çıkıyor ya da 100 milyar lira. Baktığın zaman işte hani ikramiye daha yüksek olsun ama bir maliyeti var netice itibariyle bütçeye. Fakat emekli maaşlarına baktığın zaman böyle skala geniş. Yani 14 bin 460 liralık en düşük emekli maaşı olduğu gibi 50 bin lira ile 60 bin lira alan emekliler de var.
Dolayısıyla dedik ki hani bir ölçü konulabilir. Bu ölçünün üstündekiler ikramiye almazsa daha az yani bu bir sosyal ödeme. Netice itibariyle hani bu bir sosyal ödeme olduğu için daha az maaşı olan emeklilere daha yüksek ikramiye verilebilir mi? diye bir teklifte bulunduk.
İŞTE O HESAPLAMALAR
Ben bir hesaplama yaptım. 135 milyar liralık ikramiye eğer sadece atıyorum 14 bin 466 lira gibi en düşük maaş alanlara verilirse ki sayıları 4 milyon civarında 33 bin liraya denk geliyor. Yani dolayısıyla 16 bin liralık bir ikramiye ortaya çıkıyor. Asgari ücret ölçü alındığını düşünürsek yani 22 bin 100 lira onun altındakilere verilirse orada da 27.000 lira gibi 5-6 milyonluk bir emekli sayısı var orada da. 27 bin lira gibi bir toplam ikramiye çıkıyor. Bir formüldür. Biz teklifimizi yaptık. Kanun koyucu ne düşünür bilmiyorum ama bunun da bir yasayla olması lazım.
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