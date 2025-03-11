Bayram ikramiyesi artabilir mi? Faruk Erdem 27 bin TL’lik formül için çağrı yaptı

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı netleşti. Bayram ikramiyesi yüzde 33'lük artışla 4 bin liraya yükseltildi. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM başkanlığına sunuldu.

KİMLER FAYDALANACAK?

Bu kapsamda emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı için ikramiye veriliyordu. Yeni düzenleme doğrultusunda bu yıl da mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak ve yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak. 1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek.

Gelişmeleri A Haber spikeri Merve Özkan'ın sunduğu Ajans Bugün programında değerlendiren Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bayram ikramiyesini 27 bin lira yapacak formül için canlı yayında anlattı ve yetkililere çağrı yaptı.