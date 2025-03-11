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Suriye’de yeni dönem! 4. maddeye dikkat

Suriye’de yeni dönem! 4. maddeye dikkat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 12:01
Dün akşam saatlerinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, SDG/YPG’nin elebaşı Ferhad Abdi Şahin arasında 8 maddelik bir anlaşma imzalandı. Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden anlaşmada 4. Madde dikkat çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
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Suriye’de yeni dönem! 4. maddeye dikkat
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