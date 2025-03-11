11 Mart 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Suriye’de yeni dönem! 4. maddeye dikkat
Dün akşam saatlerinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, SDG/YPG’nin elebaşı Ferhad Abdi Şahin arasında 8 maddelik bir anlaşma imzalandı. Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden anlaşmada 4. Madde dikkat çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.