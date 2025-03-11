Suriye ve YPG arasında 8 maddelik anlaşma! Bundan sona olacak?

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4. MADDENİN ÖNEMİ

Dr. Tolga Sakman: Metnin tamamının temeli toprak bütünlüğünün üzerinde duruyor. Yani Fırat'ın doğusu artık Şam yönetiminin kontrolü altında olacak. Burada önemli olan da budur. 4 madde zaten bunun garantisi ve buna atıf yapılıyor.

Şu anda Fırat üzerindeki 2 önemli baraj, petrol kuyuları ve gümrük kapıları Şam yönetimine geçmiş durumda. Bu gelişme Şam yönetimi için oldukça önemli. Toprak bütünlüğü sağlanmadan devletin yeniden organize olması, devlet otoritesinin yeniden kurulması çok zordur. O yüzden hem güneyde hem Lazkiye kesiminde bir takım ayaklanmalar meydana geliyor. Bu biraz daha ayrışmadan kaynaklanıyordu. Fırat'ın doğusunda kontrol sağlandıktan sonra ne Lazkiye'de ne de güney bölgesinde sorun kalmayacaktır.