Suriye ve YPG arasında 8 maddelik anlaşma! Bundan sona olacak?
Suriye'de dün akşam saatlerinde tarihi bir gelişme yaşandı. Ülke topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden terör örgütü YPG teslim olup Şam yönetimi ile el sıkıştı. Peki Suriye-SDG anlaşmasının detayları ne? Suriye-SDG anlaşması bölgeyi nasıl etkiler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.
Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yani terör örgütü YPG arasında uzun süredir beklenen anlaşma gerçekleşti. Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden anlaşma 8 maddeden oluşuyor.
"KÜRT TOPLUMU SURİYE DEVLETİNİN ASLİ BİR BİLEŞENİDİR"
Paylaşılan anlaşma metninde, "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır" maddesine yer verildi.
PETROL SAHALARININ DURUMU!
Bununla birlikte, YPG'nin kontrolündeki cezaevlerinde tutulan DEAŞ militanlarının akıbeti, sınır kapılarının yönetimi ve terör örgütünün elindeki petrol sahalarının durumu konusunda net bir karar alınmadığı bildirilirken, bu konuların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor. YPG üyeleri bu anlamaya uyar mı? Süreç nasıl işler? Üyelere ne olacak? Bu anlaşmanın önemi nedir? Gelişmeleri A Haber spikeri Merve Özkan'ın sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.
4. MADDENİN ÖNEMİ
Dr. Tolga Sakman: Metnin tamamının temeli toprak bütünlüğünün üzerinde duruyor. Yani Fırat'ın doğusu artık Şam yönetiminin kontrolü altında olacak. Burada önemli olan da budur. 4 madde zaten bunun garantisi ve buna atıf yapılıyor.
Şu anda Fırat üzerindeki 2 önemli baraj, petrol kuyuları ve gümrük kapıları Şam yönetimine geçmiş durumda. Bu gelişme Şam yönetimi için oldukça önemli. Toprak bütünlüğü sağlanmadan devletin yeniden organize olması, devlet otoritesinin yeniden kurulması çok zordur. O yüzden hem güneyde hem Lazkiye kesiminde bir takım ayaklanmalar meydana geliyor. Bu biraz daha ayrışmadan kaynaklanıyordu. Fırat'ın doğusunda kontrol sağlandıktan sonra ne Lazkiye'de ne de güney bölgesinde sorun kalmayacaktır.
TEMKİNLİ İYİMSERLİKLE YAKLAŞMAK
Suriye'de artık YPG işgali bitti harita tek renk oldu. Anlaşmaya göre durum böyle. Bu duruma temkinli bir iyimserlik yaklaşmak gerekir. Normal süreçte içinde sadece YPG'nin kaldığı SDG yapısının terör örgütü olduğunu unutmamak lazım. Yani bir devlet aklı ya da bir mekanizma yok.
YPG'NİN ZEMİNİ KAYGAN
YPG ideolojik altyapısını da kaybettiği için bölgede sadece var olmak için çalışıyor. Bunun için ABD, İran, Rusya ve İsrail ile birlikte hareket ediyor. Yani burada zemin tamamen kaydığı için bugün yapılan her şey yarın değişebilir. Sürecin acele etmeden ama hızlı olarak ilerlemesi lazım. Devamlı olarak bir gözün orada olması gerekir. Her attıkları adımın kontrol edilmesi gerekir.
ORADA CİDDİ BİR SÜREÇ VAR
Geriye kalan 9 aylık bölüm çok önemli. Uzun bir süre. ABD'nin desteği ile SDG'nin hem içeride hem dışarında nasıl bir yapı kurduğunu iyi biliyoruz. Şam'ın burayı tamamen kontrol altına alması bir süreç. Burada önemli olan tüm silahların bırakılmasıdır. Tek bir ordu yapısında bunlar sağlanacak. Ama tamamı orduya girmeyecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bağırsaklarda gizli savaş: Kolon kanserinin sessiz belirtileri! Uzman isim uyarıyor
- SGK'dan birden fazla maaş almak mümkün mü? Kimler alabilir, şartları neler?
- Dul ve Yetim Maaşı zamlı bayram ikramiyesi hesabı | %25-50-75 hisse... Dul aylığı alana ikramiye ne zaman yatacak?
- Manipülasyonun gizli yüzü: Kendinizi korumanın yolları!
- Formula 1 ne zaman, hangi kanalda? 2025 Avustralya Grand Prix yarış takvimi
- A101 13 Mart 2025 Aktüel kataloğu: Arabası olanların ihtiyaç sepeti dolacak!
- Bim'de bu hafta ne var? 14 Mart Cuma aktüel kataloğu: Matkap çeşitleri, merdiven, silikon tabancası...
- POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları son durum ne?
- Afrika sıcakları Mart’ta kavuracak! Bugün itibarıyla Haziran havası geliyor: Termometreler yükselişe geçti
- YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS 2025 | Üniversite sınavı geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? AYT-YDT-TYT....
- 2025 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? Kadir Gecesi nedir? İşte önemi ve faziletleri...
- Twitter (X) çöktü mü, ne oldu? 10 Mart X erişim sorunu nedir, çözüldü mü?