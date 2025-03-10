Suriye'de tarihi anlaşma! SDG silah bıraktı: Şara ve Şahin imza attı
SDG, silah bırakarak Suriye yönetimine teslim oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin anlaşmaya vararak imza attı. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanmasının kabul edildiği ve SDG'nin devlet kurumlarına katılacağı belirtildi.
SDG, Şam yönetimine teslim olarak silahları bıraktı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin anlaşma imzalayarak ateşkes sağlandığını duyurdu.
ANLAŞMA İMZALANDI
Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmanın Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyon ile toprak birliğini öngördüğü ve bölünmeyi reddettiği ifadeleri kullanıldı.
Metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.
DEVLET YÖNETİMİYLE BİRLEŞTİRİLECEK
Yapılan açıklamada "Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması; kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi; Suriye devletinin, Esed rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek verilmesi, bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi; yürütme komitelerinin, anlaşmanın bu yılın sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması." ifadeleri yer aldı.
8 MADDEDE UZLAŞILDI
Suriye ve SDG arasında yapılan anlaşmada 8 maddede uzlaşı sağlandı. Anlaşmanın maddeleri şöyle sıralandı;
1- Tüm Suriyelilerin dini ve etnik kökenlerine bakılmaksızın liyakate dayalı temsil ve siyasi katılım haklarının sağlanması
2- Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal hakların garanti altına alınması
3- Suriye topraklarının tamamınında ateşkesin sağlanması
4- Sınır kapılarında, havaalanlarında, petrol ve doğalgaz dahil olmak üzere Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askerlerin devlet yönetimi altına girmesi
5- Tüm Suriyeli mültecilerin ülkelerine, evlerine dönüşlerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmalarının temin edilmesi
6- Suriye devletinin Esed ailesinin iktidarını koruma ve devletin güvenliğini ve birliğini tehdit eden tüm unsurlarla mücadelede desteklenmesi
7- Bölünme çağrılarının, nefret söylemlerinin ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne çıkarmaya yönelik girişimlerin reddedilmesi
8- Yürütme komitelerinin, bu anlaşmanın uygulanmasını mevcut yılın sonunu aşmayacak şekilde gerçekleştirmek için çalışması ve çaba göstermesi
SURİYE HALKI ANLAŞMA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?
SDG'nin silah bırakmasına ilişkin Suriye halkı ne düşünüyor? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Lazkiye sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzattı.
İşte öne çıkan açıklamalar...
Doktor Muhammet Şeahmur: Esed'in adamları Sünni milletine baskı yaptı. Askerleri öldürdü, elektriği ve suyu kestiler. Esed rejimi sivilleri katletti. Şuan ki hükümetin sivil vatandaşı öldürdüğünü görmedik. Yalanlarını Şara hükümetinin üzerine atarak suç işlemeye devam ediyorlar. İnsanları birbirine düşürmek için bunu söyleyerek ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Buradaki amaç Sünni-Alevi savaşının çıkması için çabalıyorlar. Biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Bizi desteklemeseler ayak altında giderdik.
GÜVENLİK VE HUZUR İSTİYORUZ
Suriyeli bir kadın: Rejim kalıntıları Suriye'yi karıştırmak istiyor. Esed rejimi bizi geçmişte öldürdü şimdi burada. Biz burada güvenlik ve huzur istiyoruz. Bizi her mezhepten insanlarla burada yaşıyoruz ve eski günlerimize geri dönmek istemiyoruz.
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