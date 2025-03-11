Terör devleti Suriye'de PKK'yı kollama peşinde! Siyonist bakandan skandal sözler | Şara'yı hedef aldı
Hain PKK ve türevlerinin yuvalandığı Suriye'de rejimin değişmesi ile yeni yönetim terör örgütlerine geçit vermiyor. Bu durum, bölgede kan dökmeyi sürdüren işgalci İsrail'i rahatsız etti. Terör örgütlerinin savunuculuğu yapan İsrail'den bu kez skandal bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Gideon Saar Suriye sınırında bir 'tehdit oluşmasına' izin vermeyeceklerini belirterek Ahmed eş-Şara'yı hedef aldı. Saar, uluslararası toplumdan Suriye'deki yeni yönetime meşruiyet sağlamamasını talep etti. İşgal bakanı yeni yönetimin ülkede şiddete başvurduğunu ve bölgedeki sözde 'Kürt özerk yönetimini ortadan kaldırmayı hedeflediğini' öne sürdü.
İsrail hükümetinden, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından göreve gelen Suriye'deki yeni yönetime karşı açıklamalar devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile bugün Batı Kudüs'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.
Saar, görüşmenin ardından Suriye hakkında yaptığı açıklamada, "Hafta sonu gördüğümüz olayların sınırımızda yaşanmasını önlemek konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.
ŞARA'YI HEDEF ALDI: TAKIM ELBİSE ANLAM İFADE ETMİYOR
Suriye sınırında bir "tehdit oluşmasına" izin vermeyeceklerini dile getiren Saar, Suriye'de binlerce "Hamas ve İslami Cihad üyesinin İsrail'e karşı yeni bir cephe oluşturmak istediğini" ileri sürdü.
Saar, üyesi olduğu Birleşik Sağ Partisi'nin meclis grubunda gün içinde yaptığı konuşmada da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara'yı hedef alarak "takım elbise giymesinin anlam ifade etmediğini, Şara'nın hala aşırı görüşler savunduğunu" iddia etti.
SKANDAL! SURİYE'DE TERÖRE DESTEK VERDİ
Avrupa Birliği ile yaptığı görüşmelerde muhataplarını Suriye'deki yeni yönetime ilişkin uyardığını belirten Saar, yeni yönetimin ülkede şiddete başvurduğunu ve bölgedeki sözde "Kürt özerk yönetimini ortadan kaldırmayı hedeflediğini" öne sürdü.
Saar, uluslararası toplumdan Suriye'deki yeni yönetime meşruiyet sağlamamasını talep etti.
İsrail ordusunun Suriye topraklarını işgal ederek yaptığı nokta saldırılarının güvenlik gerekçesiyle olduğunu savunan Saar, "İsrail, sınırında bir güvenlik tehdidi doğmasına izin vermeyecek bunu önlemek için tüm önlemleri alacak." ifadesini kullandı.
İsrail Dışişleri Bakanı ayrıca bu hafta Atina'ya giderek Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile üçlü bölgesel ortaklık toplantısına katılacağını duyurdu.
İŞGAL DEVLETİ BU KEZ DE DÜRZİLERİ ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR
İsrail Hükümeti Sözcüsü David Mencer de bugün düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin güneyinde askeri bir oluşuma izin vermeyeceklerini ifade etti. İsrail'in daha önceden olduğu gibi Suriye'deki Dürzi topluluğunu yanına çekme çabalarını dile getiren Mencer, İsrail'in "gerektiğinde Dürzi nüfusu yeni yönetim karşısında savunmaya hazır olduğunu, Dürzi topluluğuna zarar vermesine izin vermeyeceklerini" iddia etti.
"İran'a benzer biçimde İsrail'in Suriye'deki yeni yönetime karşı çıkması, İsrail'in Suriye'de İran ile aynı görüşleri paylaşmasını nasıl değerlendirdiği" sorusuna net cevap vermekten kaçınan Mencer, İsrail'in "İran halkı ile değil rejimiyle sorunlu olduğunu" savundu.
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