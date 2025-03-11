Terör devleti Suriye’de PKK’yı kollama peşinde! Siyonist bakandan skandal sözler | Şara’yı hedef aldı

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İsrail Dışişleri Bakanı ayrıca bu hafta Atina'ya giderek Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile üçlü bölgesel ortaklık toplantısına katılacağını duyurdu.

İŞGAL DEVLETİ BU KEZ DE DÜRZİLERİ ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail Hükümeti Sözcüsü David Mencer de bugün düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin güneyinde askeri bir oluşuma izin vermeyeceklerini ifade etti. İsrail'in daha önceden olduğu gibi Suriye'deki Dürzi topluluğunu yanına çekme çabalarını dile getiren Mencer, İsrail'in "gerektiğinde Dürzi nüfusu yeni yönetim karşısında savunmaya hazır olduğunu, Dürzi topluluğuna zarar vermesine izin vermeyeceklerini" iddia etti.

"İran'a benzer biçimde İsrail'in Suriye'deki yeni yönetime karşı çıkması, İsrail'in Suriye'de İran ile aynı görüşleri paylaşmasını nasıl değerlendirdiği" sorusuna net cevap vermekten kaçınan Mencer, İsrail'in "İran halkı ile değil rejimiyle sorunlu olduğunu" savundu.