Tuzlukçu'da yaşanan olaya AK Parti milletvekili Mehmet Baykan'dan tepki: Vatandaşı "şaka yaptık" demeye zorluyorlar
Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde yaşayan ve AK Parti Büyük Kongresi’ne katılan esnaf Ramazan Öncü, CHP’li belediye personeli tarafından baskıya maruz kaldı. Öncü, belediye binasına çağrılarak abdest almaya zorlandı, ardından seccade üzerine oturtulup Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’dan özür dilemeye mecbur bırakıldı. Görüntülerde, Öncü’nün belediye personeli tarafından “Ben ettim, sen etme başkanım” şeklinde konuşmaya yönlendirildiği görülüyor. Yaşanan olayı ahaber.com.tr’den Murat Akıncı'ya değerlendiren AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, gözaltına alınıp serbest bırakılan belediye çalışanlarının “şaka yaptık” diyerek olayın üzerini örtmeye çalıştığını söyledi. Ayrıca Baykan, belediye çalışanlarının Ramazan Öncü’yü de olayı şaka olarak lanse etmeye zorladığını belirtti. Yaşananların büyük bir siyasi şımarıklık olduğunu ve CHP’nin bu olaya sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Baykan, “Burada bir alıkoyma olmasına rağmen CHP'den açıklama gelmedi” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde AK Parti Büyük Kongresi'ne katılan ilçe esnafı Ramazan Öncü, döndüğünde büyük bir baskıyla karşılaştı.
ÖZÜR DİLEMEYE ZORLANDI
CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın bazı belediye personelleri tarafından tehdit edilen Öncü, belediye binasına götürülerek baskı altında özür dilemeye zorlandı.
SECCADE ÜZERİNDE BAŞKANDAN ÖZÜR DİLETTİLER
Ramazan Öncü'nün, 28 Şubat günü belediyeye çağrıldığı ve burada abdest almaya zorlandığı, ardından bir seccadeye oturtularak CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'dan özür dileyip dua etmeye mecbur bırakıldığı belirtildi.
"BEN ETTİM SEN ETME BAŞKANIM"
Görüntülerde belediye personeli Öncü'yü, "Başkanım Nurettin Akbuğa'ya çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Tekrar ekmeğimiz verdi. Ben ettim sen etme sayın başkanım. Allah razı olsun" dedirttiği görülüyor.
AK PARTİLİ BAYKAN'DAN TEPKİ: MOBBİNGDEN ÖTE İŞKENCE
AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personelinin, esnaf Ramazan Öncü'yü AK Parti Kongresine katıldığı gerekçesiyle belediyede tövbe ettirip özür dilettirdiği görüntüleri paylaştı. Öncü'nün, parti kongresine katıldığı için hedef alındığını ve belediyede özür dilemeye zorlandığını belirten Baykan yaşananlara tepki gösterdi.
Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ahaber.com.tr'den Murat Akıncı'ya konuştu.
Baykan konuşmasında yaşanan olayı şu sözlerle değerlendirdi:
"CUMHURBAŞKANIMIZI SEVEN BİR KARDEŞİMİZ"
Görüntüler bana geldi ben yayınladım. Bu Tuzlukça'da küçük bir esnaf fast food dükkanı var. Bu arkadaş Tuzlukçu AK Parti teşkilatıyla birlikte AK Parti Büyük Kongresi'ne Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanımızı seven ve ona sevdalı bir kardeşimiz.
"SECCADEYE OTURTUP ÖZÜR DİLETMİŞLER"
Kongreden döndükten sonra paylaşımı görünce bu vatandaşı Nurettin Akbuğa'nın şoförü ve yakın bir çalışanı bu kişiyi alıyor seccadenin üzerine oturtuyorlar ve o görüntüler ortaya çıkıyor. Özür dilettiriyorlar tövbe ettiriyorlar neredeyse. Gülsek mi ağlasak mı bilemiyorum.
"İNŞALLAH KIBLEYİ DOĞRU SERMİŞLERDİR!"
Vatandaşın AK Parti kongresine katılması nasıl suç olur? Bir de seccade üzerinde video çekmişler. İnşallah kıbleyi doğru sermişlerdir. Seccadede tövbe ettiriyorlar. Burada dini değerler de aşağılanıyor. Bu kadarını ilk kez görüyoruz.
"EKİPLER BİLEREK ELEKTRİĞİNİ KESMİŞ"
Sonrasında bu görüntüler bana geldi. Ben de bir araştırma yaptım ve vatandaşla görüştüm. İlçe başkanımızla da görüştüm. Bu arada vatandaşın küçük işletmesinin elektriği kesiliyor. Vatandaş da elektrik olmadan iş yapamayacağı için belediyeye başvuruyor.
"ALIKOYMAYA RAĞMEN CHP'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ"
Muhalefet tarafından yönetilen ilçe belediyelerinde daha önce yaşanan olumsuzlukları daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık ama bu konuda CHP'den henüz bir açıklama gelmedi. Burada bir alıkoyma ve özgürlükleri kısıtlama gibi durum oluşuyor.
"ŞAKA YAPILDI DEMEYE ZORLUYORLAR"
2 kişi gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şaka yaptıklarını söylüyorlar. Vatandaşı "Biz bu işi yaptık ve ben de bu şakaya dahildim" demeye zorluyorlar.
"BELEDİYE BAŞKANININ HABERİNİN OLMADIĞINA İNANMIYORUM"
Belediye başkanı bu konuda bilgisinin olmadığını söyledi ancak birisi şoförü diğeri de yakın çalışanı. Burada büyük bir siyasi şımarıklık var ve kabul edilemez.
"CHP HAREKETE GEÇİP DİSİPLİN ARAŞTIRMASI YAPMALI"
Burada asıl görevin Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler Başkanlığı'na düştüğünü düşünüyorum. Bu konuda gereken disiplin araştırılması yapılmalı. Bu çirkin görüntü şaka deyip geçilemez. Şaka yapıldığına yönelik bu konuda vatandaşa da büyük bir baskı yapılmış.Vicdan sahibi herkes geçimini sağlamaya çalışan bir vatandaşın bu halinden rahatsız olması gerekir.
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