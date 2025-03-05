Tuzlukçu'da yaşanan olaya AK Parti milletvekili Mehmet Baykan'dan tepki: Vatandaşı "şaka yaptık" demeye zorluyorlar

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan (Instagram)

"İNŞALLAH KIBLEYİ DOĞRU SERMİŞLERDİR!"

Vatandaşın AK Parti kongresine katılması nasıl suç olur? Bir de seccade üzerinde video çekmişler. İnşallah kıbleyi doğru sermişlerdir. Seccadede tövbe ettiriyorlar. Burada dini değerler de aşağılanıyor. Bu kadarını ilk kez görüyoruz.

"EKİPLER BİLEREK ELEKTRİĞİNİ KESMİŞ"

Sonrasında bu görüntüler bana geldi. Ben de bir araştırma yaptım ve vatandaşla görüştüm. İlçe başkanımızla da görüştüm. Bu arada vatandaşın küçük işletmesinin elektriği kesiliyor. Vatandaş da elektrik olmadan iş yapamayacağı için belediyeye başvuruyor.

"ALIKOYMAYA RAĞMEN CHP'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ"

Muhalefet tarafından yönetilen ilçe belediyelerinde daha önce yaşanan olumsuzlukları daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık ama bu konuda CHP'den henüz bir açıklama gelmedi. Burada bir alıkoyma ve özgürlükleri kısıtlama gibi durum oluşuyor.