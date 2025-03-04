CHP'li Tuzlukçu belediyesinde şoke eden skandal iddia: Seccade üzerinde özür dilettiler
Tuzlukçu’da esnaf olan Ramazan Öncü’nün AK Parti Büyük Kongresi’ne katıldıktan sonra şoke eden bir baskıyla karşılaştı. İddiaya göre, CHP’li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın bazı belediye çalışanları tarafından tehdit edilen Öncü, belediyeye götürülerek seccade üzerinde elleri semaya açtırılıp zorla belediye başkanından özür dilemeye mecbur bırakıldı. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte detaylar...
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen AK Parti Büyük Kongresi'ne katılan ilçe esnafı Ramazan Öncü, döndüğünde ciddi bir baskıyla karşı karşıya kaldı.
BELEDİYE PERSONELİ BASKISIYLA SECCADE ÜZERİNDE ELLERİNİ AÇIP ÖZÜR DİLEDİ
İddiaya göre, Öncü CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın bazı belediye personelleri tarafından tehdit edildi. Bununla da kalmayarak, belediyeye götürülen Öncü'nün baskı altında özür dilemeye zorlandığı öne sürüldü.
O ANLAR KAYIT ALTINA ALINDI
Yaşanan olayın görüntülerinin cep telefonuyla kaydedildiği belirtilirken, videoda Öncü'nün zorla özür dilediği anların yer aldığı görüldü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Öncü'nün siyasi bir etkinliğe katılması nedeniyle böyle bir baskıya maruz kalması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
SEÇİM SONUÇLARI
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Nurettin Akbuğa yüzde 54,28 oy alarak Tuzlukçu Belediye Başkanı seçilmişti. AK Parti'nin adayı yüzde 43,07 oy oranıyla ikinci olurken, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 1,6 oy alarak üçüncü sırada yer almıştı.
AK PARTİLİ BAYKAN'DAN TEPKİ: MOBBİNGDEN ÖTE İŞKENCE
AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personelinin, esnaf Ramazan Öncü'yü, AK Parti Kongresine katıldığı gerekçesiyle belediyede tövbe ettirip özür dilettirdiği görüntüleri paylaştı. Öncü'nün, parti kongresine katıldığı için hedef alındığını ve belediyede özür dilemeye zorlandığını belirten Baykan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Boğa mısın, camız mısın göreceğiz" şeklinde tehditkar bir dilin kullanıldığını da aktardı.
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