DEM Parti’deki kritik toplantının perde arkası A Haber’de! İmralı’dan çarpıcı mesaj: 40 yıl önce Kürdün adı yoktu bugün belediyeleri var

İmralı'dan 27 Şubat'ta yapılan çağrının ardından DEM Parti'de hareketli günler yaşanıyor. Parti yönetimi, önce il başkanları ve PM üyeleriyle, ardından MYK ile peş peşe kritik toplantılar gerçekleştirdi. Toplantılarda, sürecin yol haritası belirlenirken, "40 yıl önce Kürdün adı yoktu, bugün belediyeleri var" mesajı öne çıktı.

Parti yönetimi, milletvekilleri ve belediye başkanlarına, sürece zarar verebilecek her türlü söylem ve tartışmadan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu. Herhangi bir olumsuz tepkiye yanıt verilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca sürecin toplumsallaşması için DEM Parti kadrolarının 9-15 Mart tarihleri arasında sahaya inerek il ve ilçelerde halk buluşmaları düzenleyeceği, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve aydınlarla toplantılar yapacağı belirtildi.

Toplantıların perde arkasına dair tüm detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

DEM PARTİ'DE KRİTİK TOPLANTI: İMRALI'NIN MESAJLARI VE YENİ YOL HARİTASI BELİRLENDİ

"DEM Parti'de, İmralı'dan gelen 27 Şubat çağrısının ardından yoğun bir toplantı trafiği yaşandı. Önce il başkanları ve parti meclisi üyeleriyle bir araya gelen parti yönetimi, ardından merkez yönetim kurulunu topladı. Dün gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından bugün de DEM Parti Genel Merkezi'nde kritik bir toplantı yapıldı. Toplantıya eş genel başkanlar, belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 7 saat sürdü."

"Toplantıda, İmralı'dan gelen mesajlar ve bundan sonraki sürece ilişkin yol haritası detaylı şekilde ele alındı. Edinilen bilgilere göre, milletvekilleri ve belediye başkanlarına özel mesajlar iletildi."

İMRALI'DAN MİLLETVEKİLLERİNE MESAJ

"İmralı'nın milletvekillerine yönelik mesajında, "Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin" denildiği öğrenildi. Parti yönetimi, milletvekillerine sürecin hassasiyetine dikkat çekerek, barış sürecine zarar verebilecek her türlü tartışmadan kaçınmaları gerektiğini vurguladı."

İMRALI'DAN BELEDİYE BAŞKANLARINA MESAJ

"Belediye başkanlarına ise "40 yıl önce Kürdün adı yoktu, bugün belediyeleri var. Halkla buluşun, süreci barışa anlatın" mesajı iletildi. Bu kapsamda, belediye başkanlarının sahada aktif rol alarak yeni sürecin toplumsallaştırılmasına katkı sunmaları istendi."

MİLLETVEKİLLERİNE SÜREÇ HASSASİYETİ UYARISI

"Toplantıda, milletvekilleri ve belediye başkanlarına yönelik özel uyarılar yapıldı. Sürece zarar verebilecek herhangi bir söylemden kaçınmaları, eleştirilere yanıt vermemeleri ve tartışmalara girmemeleri gerektiği vurgulandı. Parti yönetimi, bu konuda kesin tavır alınacağını belirtti."

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Eş Başkan Ahmet Türk

DEM PARTİ SAHAYA İNİYOR: 101 NOKTADA HALK BULUŞMASI

"Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de sürecin toplumsallaştırılması oldu. DEM Parti, 9-15 Mart tarihleri arasında sahaya inerek il ve ilçelerde halk buluşmaları düzenleyecek. Bu kapsamda, 101 farklı noktada toplantılar gerçekleştirilecek."

"Bunun yanı sıra, STK temsilcileri, sanatçılar ve aydınlarla da sürece ilişkin istişareler yapılacak. Parti yönetimi, yeni sürecin toplum nezdinde kabul görmesi için geniş çaplı bir çalışma başlatacaklarını duyurdu."

SİYASİ PARTİLERLE TEMAS BAŞLIYOR

"DEM Parti, önümüzdeki hafta siyasi partilerle temas kurmaya hazırlanıyor. İlk olarak pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, AK Parti ve MHP dahil olmak üzere, TBMM'de grubu bulunan veya bulunmayan tüm siyasi partilerle temas kurulacak. DEM Parti yönetimi, bu görüşmeler kapsamında barış sürecine ilişkin mesajlarını aktarmayı ve destek arayışında bulunmayı hedefliyor."