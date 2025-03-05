AK Parti kongresine katılan esnafa CHP’den psikolojik işkence: Gururumla oynadılar

Öncü'nün o anları belediye çalışanları tarafından kayda alındı (ahaber.com.tr)

"ÇOCUKLARIMIN YÜZÜNE BAKAMIYORUM"

Bu anlara ilişkin video sosyal medyada yayınlanınca Ramazan Öncü'nün hayatı bir kez daha kabusa döndü. Belediye çalışanlarının hem ekmeğiyle hem de gururuyla oynadıklarını söyleyen Öncü, SABAH'a konuştu.

Öncü, "Ben Cumhurbaşkanımıza çok saygı duyuyorum. Onun için kongreye gittim. Beni orada fotoğraflamışlar. Ertesi gün elektriğimi kestiler. Bunu da 'belediyenin talimatı' olduğunu söylediler.

Bu da yetmedi beni belediyeye çağırıp, abdest aldırıp, başkan adına dua ettirdiler. Çalışanlar bu anları da kayda aldılar. Çoluğumun çocuğumun yüzüne bakamıyorum.