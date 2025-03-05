AK Parti kongresine katılan esnafa CHP'den psikolojik işkence: Gururumla oynadılar
Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde esnaflık yapan Ramazan Öncü, 23 Şubat’ta AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’ne katıldı. Ertesi gün iş yerine gittiğinde elektriğinin kesildiğini fark edip durumu öğrenmek için belediyeye giden Öncü, CHP’li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’nın “Senin o kongrede ne işin var?” tepkisiyle karşılaştı. 28 Şubat’ta tekrar belediyeye çağrılan Öncü, belediye personeli olduğu öne sürülen kişiler tarafından baskıyla zorla abdest aldırılıp başkan için dua ettirildi. O anlar kayda alınırken Öncü, yaşananlardan dolayı hem ekmeğiyle hem de gururuyla oynandığını ifade etti. Şikayet üzerine videoyu çeken iki belediye personeli gözaltına alınırken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde esnaflık yapan Ramazan Öncü, 23 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı. Ertesi gün iş yerini açmaya gittiğinde, elektrik idaresi çalışanlarının elektriğini kestiğini fark etti.
SENİN AK PARTİ KONGRESİ'NDE NE İŞİN VAR?
Durumu öğrenmek için belediyeye giden Öncü, iddiaya göre CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ile görüştü ve beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı: "Senin o kongrede ne işin var?"
ABDEST ALDIRIP SECCADEYE OTURTUP VİDEOYA ALDILAR
28 Şubat'ta tekrar belediyeye çağrılan Öncü, burada belediye personeli olduğu öne sürülen kişiler tarafından baskıya maruz kaldı.
Abdest almaya zorlandığı, bir seccadeye oturtularak Belediye Başkanı Akbuğa için dua ettirildiği iddia edildi. Bu anların, belediye başkan vekilinin odasında cep telefonuyla kayda alındığı ileri sürüldü.
"TEKRAR EKMEĞİMİZİ VERDİ"
Söz konusu görüntülerde, belediye personelinin Öncü'ye, "Başkanım Nurettin Akbuğa'ya çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Tekrar ekmeğimizi verdi. Ben ettim, sen etme sayın başkanım. Allah razı olsun" şeklinde konuşmalar yaptırdığı görülüyor.
"ÇOCUKLARIMIN YÜZÜNE BAKAMIYORUM"
Bu anlara ilişkin video sosyal medyada yayınlanınca Ramazan Öncü'nün hayatı bir kez daha kabusa döndü. Belediye çalışanlarının hem ekmeğiyle hem de gururuyla oynadıklarını söyleyen Öncü, SABAH'a konuştu.
Öncü, "Ben Cumhurbaşkanımıza çok saygı duyuyorum. Onun için kongreye gittim. Beni orada fotoğraflamışlar. Ertesi gün elektriğimi kestiler. Bunu da 'belediyenin talimatı' olduğunu söylediler.
Bu da yetmedi beni belediyeye çağırıp, abdest aldırıp, başkan adına dua ettirdiler. Çalışanlar bu anları da kayda aldılar. Çoluğumun çocuğumun yüzüne bakamıyorum.
"EKMEK TEKNEM İÇİN BOYUN EĞDİM"
Beni ne hale getirdiler. Sırf ekmek teknem kapalı kalmasın diye onlara boyun eğdim. 10 gündür büfem kapalı. İş yapıp para kazanamıyorum" dedi.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Yapılan şikayet üzerine videoyu çeken 2 belediye personeli gözaltına alındı. Haklarında kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan işlem başlatılan iki personel adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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