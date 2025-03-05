Terörsüz Türkiye hedefine doğru! A Haber sokağa indi vatandaşa sordu
Devlet Bahçeli’nin çağrısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle Terörsüz Türkiye hedefi için önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Kararlı operasyonlar sayesinde bitme noktasına gelen ve köşeye sıkışan PKK’nın İmralı’dan yatan elebaşı Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı. Peki vatandaş bu konuda düşünüyor, terörsüz bir Türkiye mümkün mü? Şimdi Söz Millette...
İmralı Adası'nda tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan geçtiğimiz perşembe günü PKK'ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı. Öcalan'ın mesajı DEM Parti İmralı heyeti tarafından okundu.
"PKK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI FESHEDİN"
Terör örgütü lideri Öcalan'ın mesajında, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." ifadeleri yer aldı.
A HABER SOKAĞA İNDİ
Peki vatandaşlar yaşananlar hakkında ne düşünüyor? Terörsüz bir Türkiye hedefi mümkün mü? A Haber ekibinden Mehmet Karataş sokağa indi ve vatandaşla mikrofon uzattı.
İşte vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
- Çok güzel. Olumlu. İnşallah yani başarıyla sonuçlanır. Devlet Bahçeli'nin bu çağrısını biz olumlu görüyoruz. İnşallah tamamına erer yani bu süreç. Türkiye'nin inşallah önünün açılacağını Türkiye'nin birlik beraberlik içinde yürüyeceğine inanıyoruz. Bence süreç doğru ilerleyecek. İş yani başarıyla bu süreç bitecek. Çok harika olacak. Türkiye'nin önü açılacak, Türkiye bir bütün olacak. Büyük bir güç olacak.
- Bitmesi gerekiyor. Toplumun da duyarlı olması biraz cesur olması lazım. Yani Filistin olayı görüldü yarın bize olmayacağını ne malum.
RANT KAPILARI KESİLENLER MEMNUN OLMAZ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli "terör bitsin" konusunda tamamıyla kesilsin kan akmasın politikası altında doğru bir karar vermiştir bence.
Çözüm süreci gerçekleştirme çalışmışlardır ama şimdi şöyle bir şey var bu işten kaostan geçinenler kaosu çıkar amacına döndürmek isteyenlerin işine gelecek mi? Mühim olan bu zaten. Rant sağlayan kısımlar var mesela şimdi mesela Diyarbakır'da kimin çocuğu kaçırılacak böyle bir şey olduğu zaman.
Değil mi? Bundan bir ranttır mesela. İçimizdeki maalesef terörü destekleyen kısım da var. Mesela bunun içinde sol görüşlü partiler de var. İsimlerini zikretmeme gerek yok anlamışlardır insanlar. Mesela onların kesinlikle işine gelmeyecek bunların mesela belediyelerinde PKK ile görüştükleri terör örgütlerine nakitlere aktardıkları ortaya çıkarıldı. İşte bunların işine gelecek mi?
TÜRKİYE'NİN SAFLARI SIK OLACAK
- Vallahi çok güzel yani terörsüz bir Türkiye istiyoruz. biz kardeşiz Lazı ile Kürdü ile hem dış politika olarak hem iç politika olarak çok güzel gidiyor. Yani biz de insan olarak devleti destekliyoruz. Yani siyonistler bir oldular Türkiye'yi yıkmak istiyorlar.
Allah'ın izniyle terörsüz bir Türkiye olacağız saflarımız sık olacak. Kardeş kardeşin arasına kimse girmeyecek ve güçlü bir Türkiye olacağız. Biz güçlü olmazsak sıkıntı yaşarız. Yani her taraf kötü Libya'dan Afganistan'a, Irak'tan kadar Suriye'ye kadar kötü ve buraları hep yıktılar. Şu anda dimdik duran Türkiye çünkü dik duruyorsak bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yani dik duruşundan birlik beraberliğimizden yani.
EKONOMİ OLARAK ÇOK GERİYE GÖTÜRDÜ
-Ülkemizde bu terör sorunu hem bizi ekonomik olarak geriye götürdü senelerdir geriye götürdü hem de hiçbir tarafa bir çıkar sağlamadı.
Aynı şekilde şöyle söyleyeyim Kürt halkı Türk halkı diye bir şey yok. Biz kardeşiz hepimiz bu ülkede yaşıyoruz hepimizin aynı kimliği var hepimiz de eşit davranılıyor her yerde eşit davranılıyor. Sadece dış güçlerin bizi yanıltıp işte birbirimize düşürmek istediği bir amaçtır bu aslında.
Yani halbuki hiçbir şekilde içimizde bizim normal şartlarda yani Türk kardeşlerimiz de var Kürt kardeşlerimiz de var hani bölünmemizi istiyorlar çünkü niye? Bizi dışarıdan hiçbir şekilde bölemediler.
ÜLKEMİZ TERÖRDEN ARINACAK
-Bizim için ülkemiz için hayırlısı diyoruz. Yani biz destekliyoruz ülkemizin terörden arınması için sonuçta bu bizim hem ülkemize hem ekonomimize yansıyacak. Buraya yapılan harcamalar ekonomik harcamalar ister istemez ne olacak bizim cebimizden çıkan tekrar bize kalacak. Teröre aktarılmayacak. Bu bizim için daha iyi olacak bu süreç. Yani her Türk vatandaşının destekleyeceği bir şey. Biz inanıyoruz yani zaten şöyle diyelim yüzde 90'nı zaten bitirdi hükümetimiz sağ olsun. Yüzde 10'luk kısmı kaldı artık onu da bu süreçte tamamlayacağız diye düşünüyorum.
ŞİMDİYE KADAR NİYE YAPMADILAR?
- Zaten her zaman biz barış yanındaydık. Barış Barış barış… Barış başka hiçbir şey değil ki her zaman barış istedik zaten hiç kimse ölmesin hiç kan dökülmesin. Şimdiye kadar niye yapmadılar yani niye yapmadılar? Öyle değil mi niye yapmadı niye? Silahla yani bunu siyasi olarak da yapabilirlerdi milletin çocuklarını dağa çıkartmaya gerek yoktu.
Ben Devlet Bahçeli'den böyle bir çağrı şahsen beklemiyordum. Çünkü ben sürekli diyordum ki; bu Kürtlere karşı insanlara karşı yani milliyetçi aşırı milliyetçi zannediyordum ama şimdi öyle deyince çok şaşırdım ve mutlu oldu. Devlet Bahçeli'nin bu çağrısıyla bir oyun bozuluyor.
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