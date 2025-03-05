Terörsüz Türkiye hedefine doğru! A Haber sokağa indi vatandaşa sordu

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İşte vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- Çok güzel. Olumlu. İnşallah yani başarıyla sonuçlanır. Devlet Bahçeli'nin bu çağrısını biz olumlu görüyoruz. İnşallah tamamına erer yani bu süreç. Türkiye'nin inşallah önünün açılacağını Türkiye'nin birlik beraberlik içinde yürüyeceğine inanıyoruz. Bence süreç doğru ilerleyecek. İş yani başarıyla bu süreç bitecek. Çok harika olacak. Türkiye'nin önü açılacak, Türkiye bir bütün olacak. Büyük bir güç olacak.

- Bitmesi gerekiyor. Toplumun da duyarlı olması biraz cesur olması lazım. Yani Filistin olayı görüldü yarın bize olmayacağını ne malum.