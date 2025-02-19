İş dünyasından TÜSİAD’a tepki: Siyasete girmesin işine baksın
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan'ın vesayet zihniyetiyle yaptığı açıklamalarına tepkiler devam ediyor. İş dünyasına dair önemli isimler o talihsiz açıklamayı A Haber’e değerlendirdi.
TÜİSAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın Türkiye demokrasisini hedef alan milli iradeyi hiçe sayan bunun da ötesinde yargı tehdit eden açıklamalarına tepkiler gelmeye devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜSİAD'ın skandal açıklamalarına sert çıktı ve "Ey TÜSİAD, deprem afetinde siz ne yaptınız? Siz AFAD'ın yanında ne kadar destek verdiniz? Azerbaycan, Pakistan yardıma koşarken siz neredeydiniz? Zerre kadar vicdanları varsa söylesinler. Depremin üzerinden 2 yıl geçmeden 201 bin konutu teslime den başka ülke var mıdır? Çöktü diyerek feveran ettikleri rant düzenleridir. Ayrıcalıklı sistem çökmüştür. Siyasetçilere had bildirdikleri sistem çökmüştür. Gazete manşetlerinden siyasete ayar verdikleri sistem çökmüştür. Eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Siyasetçiler maaşlı elemanlarınız değildir. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. Yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız. Kusura bakmayın bu ülkeyi tekrar istikrarsızlık batağına sürüklemenize izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.
İş dünyasına dair önemli isimler de o talihsiz açıklamayı A Haber'e değerlendirdi. İş insanları TÜSİAD'ın siyaset ve hukuk alanına girmemesi gerektiğini asıl işine dönmesi gerektiğini belirtirken sorunlar meydana geldiğinde bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bakanlara rahat şekilde iletildiğini ve bunların çözüme kavuştuğunu söyledi.
KISIR ÇEKİŞME
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer: Türkiye'nin önündeki fırsatlara odaklanılması gerek. Kısır çekişmelerle ve içi boş tartışmalarla gündemi meşgul etmenin Türk iş dünyasına bir katkı sunmaz.
TÜSİAD SİYASETE VE HUKUKA GİRMESİ
İş insanı Hüseyin Kalan: İş adamının işinin seçilmiş hükümete ayar vermek değil, hükümetin icraatlarını ticari açıdan eleştirmektir. Eğer asgari ücretle, ithalatla ve ihracatla ilgili bir eleştiri olsaydı bu kayda değer olurdu ama hukuk eleştirmeleri bunun yanında seçilmiş hükümetin icraatlarını eleştirmeleri çok talihsiz olmuştur. TÜSİAD asıl işine dönsün ve memleketin hayrına olan şeyleri konuşsun. Siyasetin ve hukukun alanına girmesin.
MİLLİ DURUŞ SERGİLEMEK LAZIM
MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yusuf Akçin: Bu isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarla sürekli görüşüyorlar. Böyle sorunları iletilerek karşılığında cevaplar alınabilecektir. Eğer ki yanlış varsa zaten bunlar düzeltilecektir. Sivil inisiyatif olarak yapılması gereke budur. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın düzenlediği yatırım toplantılarında biz sorunları iletiyoruz ve çözümler sunuyoruz. Biz bu yaklaşımda olmalıyız. Milli duruş sergilemek ve alanın dışına çıkmamak gerek.
Suriye'deki barış iklimi ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erme sinyalleriyle birlikte bu alanda neler yapılabileceğinin tartışılması gerek. TOGG gibi milli araçların nasıl daha iyi üretilebileceğinin konuşulması gerek.
KARGAŞA PEŞİNDELER
MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Abdulkerim Kavaz: Türkiye'nin savunma sanayinde nereden nereye geldiğine bakılması gerek. Yüzde 80 dışa bağımlıyken şimdi yüzde 80 kendi üretimini yapıyor. TÜSİAD'ın açıklaması yüzde 1'inin ekonomiyle ilgili diğer yüzde 90 ise kargaşa yaratacak ve insanları kutuplaştıracak nitelikte.
Bu tür açıklamalar ticari STK'lara yakışmıyor. Böyle büyük STK'ların oturup Türkiye'de işsizlikle ilgili ne yapabilirim? Bunun çalışması gerekirken hükümete güzel tekliflerle gitmesi gerekirken farklı bir yol tercih ediyorlar. Bir de garip olan şu mevcut iktidarın nimetlerinden en çok faydalananlar kendileri. Yani son 20 25 yılda devletten alınan teşvikleri hangi firmaların aldığını bakarsanız bunun çok büyük bir kısmını Türkiye İş Adamları Derneği'ne bağlı firmaların aldığını göreceksiniz. Gerçekten bu ülkenin evladıysanız, bu ülkede ticaret yapıyorsanız bu ülkenin ekmeğini yiyorsanız bu ülkede iktidarın kim olduğuna bakmaksızın ülkenin gelişmiş 10 ülke içine nasıl sokarız? Bununla ilgili çalışmanız gerekiyor.
BİRLİK VE BERABERLİK OLMASI GEREKİR
İş İnsanı Ümit Ülkü: Çünkü iş dünyasını bu kadar önemli rol oynayan bir STK'nın birçok farklı farklı konulardan hükümete karşı yaptığı bu eleştiri çok doğru bir eleştiri değil. Kendi içinde de çelişkiler barındırıyor. Burada eğer kendilerince büyük bir kriz ya da büyük bir sıkıntı varsa hükümetin, devletin iş dünyasının yanında olup destekleyici önerilerde bulunup faydalı açıklamalar yapıp birlik beraberlik içinde bir katkı sağlayacak açıklamalar yapması ve destek olması gerektiğini düşünüyorum.
İNSANIMIZI GEREN AÇIKLAMALAR
İş insani Kemal Yüksel: TÜSİAD'dan kendisini aşan haddini aşan bizleri de temsil etmeyen bazı cümleler duymaya başladık. İnsanımızı geren, vatandaşı gerginliğe sebep veren, ekonomiyi sarsacak, insanlarda infiale yol açacak cümleler duymak hiç hoşumuza gitmedi.
BARIŞÇI BİR YAPI VAR
MÜSİAD Adan Şube Başkanı Ömer Tekdemir: Çok kırılgan bir süreç. Özellikle bölgesel anlamda hem depremden çıkmışız hem bir öncesinde pandemi süreci var hem de bu son süreçlerde çevremizde böyle oldukça kaosun olduğu bir süreç vardır. Bu çerçevede belki şeyden ziyade kavramlardan ziyade belki daha işte barışçı bir yapının daha böyle birleştirici bir yapının olması hepimizin kendimize misyon edilmesi gereken bir anlayış olduğunu düşünüyorum.
NASIL ÜRETİM YAPILIR?
İş İnsanı Emrah Dinç: İş dünyası olarak bizler yani daha çok nasıl üretebiliriz? Bunu kavgasını etmemiz gerekirken böyle konulara girmesi bence çok ülke adına hatta uluslararasında ülkenin bakış açısını değiştirir.
SİYASET İŞ DÜNYASININ İŞİ DEĞİL
Asrın İş İnsanları Derneği Abdullah Karabağ: Siyasete müdahil olmak bizim işimiz değil. İş dünyasındaki eksikleri tartışmamız gerekiyor. Mutlaka yetkilileri bir şey varsa dosya halinde bildirilir. Bunların da zaten geri dönüşleri oluyor. Bütün sorunlar masaya yatırılır iş dünyasında. Birebir görüşmelerde bunlar aktarılır. Cevabında da yani hangi sektörde ne sıkıntı varsa veyahut da hangi ülkede ne sıkıntısı var? Bunlar birebir bütün bakanlıklarla görüşülebilir. Zaten hepsi de Türkiye'de ve dünyada bütün programları düzenliyorlar. Bununla alakalı her türlü bize görüşmeler olanaklar sağlanıyor. Siyaset ikinci planda kalmalı iş dünyasında.