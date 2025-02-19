İş dünyasından TÜSİAD’a tepki: Siyasete girmesin işine baksın

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MİLLİ DURUŞ SERGİLEMEK LAZIM

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yusuf Akçin: Bu isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarla sürekli görüşüyorlar. Böyle sorunları iletilerek karşılığında cevaplar alınabilecektir. Eğer ki yanlış varsa zaten bunlar düzeltilecektir. Sivil inisiyatif olarak yapılması gereke budur. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın düzenlediği yatırım toplantılarında biz sorunları iletiyoruz ve çözümler sunuyoruz. Biz bu yaklaşımda olmalıyız. Milli duruş sergilemek ve alanın dışına çıkmamak gerek.

Suriye'deki barış iklimi ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erme sinyalleriyle birlikte bu alanda neler yapılabileceğinin tartışılması gerek. TOGG gibi milli araçların nasıl daha iyi üretilebileceğinin konuşulması gerek.