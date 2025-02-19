Başkan Erdoğan'dan "TÜSİAD"a tepki: Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.TÜSİAD'ın açıklamalarıyla haddini aştığını söyleyen Erdoğan 'Kuklalarla bizim işimiz olmaz, bizim muhatabımız kuklacılardır' dedi. TÜSİAD'ı yerden yere vuran Başkan Erdoğan, 'Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin siyasi krizler yaşadığı dönemlerde yaptığı çıkışlarla krizleri derinleştiren TÜSİAD, Olağan Genel Kurulu'nda siyasete soyunması kirli geçmişlerini bir kez daha gözler önüne serdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜSİAD'A SERT TEPKİ: BİZİM KUKLALARLA İŞİMİZ YOK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda "TÜSİAD'"ın hadsiz açıklamalarına sert tepki gösterdi.
"TÜSİAD'IN AÇIKLAMASI HADDİNİ AŞTI"
Demokraside hiç kimse eleştiriden layusel değildir. Demokrasimizin standardını yükselten, yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Tutarlı olması halinde eleştirilere kulak tıkamayız. TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı. TÜSİAD'ın açıklaması sonrasında 'emre emade uşak' misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır.
TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini çok iyi hatırlıyoruz. Eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyorlardı. İhracatımız 262 milyar doları buldu. Derslik sayımız 367 bindi, biz bunu 735 bine çıkardık. 6 bin 100 km olan bölünmüş yol uzunluğu 30 bine yaklaştı. Nice çalışmayla refahı tabana yaydık. Bu süreçte çok ciddi dirençle karşılaştık. Rant musluklarını kestiklerimizin operasyonlarına maruz kaldık. Bunların başında TÜSİAD geliyordu.
Türkiye'nin bölgesinde siyasi, sosyal gücünü genişlettiği, içeride hayat pahalılığı ve enflasyona karşı kararlı bir program uyguladığı terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar attığı bir dönemde TÜSİAD'ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulduğunun farkındayız. Başaramayacaksınız. Muhterislere teslim olmamızı bekliyorsanız, böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. Türkiye'yi 5. kol elemanlarının güdümüne sokmak istiyorsanız canımız pahasına rıza göstermeyeceğiz. TÜSİAD'ın verdiği her konu hukukun, adaletin, hakimlerin yetki alanındadır.
Çöken TÜSİAD'ın iddia ettiği gibi sistem değil. Kendilerinin altın devirlerini yaşadığı dönemlere ilişkin hayalleridir. Morali bozuk olan ülke değil TÜSİAD buraya dikkat et, devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamayan TÜSİAD demirbaşlarıdır. Güven bunalımı yaşayan halkımız değil, TÜSİAD'dır.
"YENİ TÜRKİYE'DE HADDİNİZİ BİLECEKSİNİZ"
Ey TÜSİAD, deprem afetinde siz ne yaptınız? Siz AFAD'ın yanında ne kadar destek verdiniz? Azerbaycan, Pakistan yardıma koşarken siz neredeydiniz? Zerre kadar vicdanları varsa söylesinler. Depremin üzerinden 2 yıl geçmeden 201 bin konutu teslime den başka ülke var mıdır?
Çöktü diyerek feveran ettikleri rant düzenleridir. Ayrıcalıklı sistem çökmüştür. Siyasetçilere had bildirdikleri sistem çökmüştür. Gazete manşetlerinden siyasete ayar verdikleri sistem çökmüştür. Eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Siyasetçiler maaşlı elemanlarınız değildir. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. Yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız. Kusura bakmayın bu ülkeyi tekrar istikrarsızlık batağına sürüklemenize izin vermeyiz.
NE OLMUŞTU? TÜSİAD'IN SKANDAL ÇIKIŞI
Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği)'ın genel kurulunda, Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras skandal ifadeler kullanmış ve yargı kararları üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı.
Ömer Aras TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşmada, son dönemlerde politik hayatta olağanüstü olayların yaşandığını belirterek, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti.
Ayrıca menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına da gönderme yaparak, "Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" ifadelerini kullanmıştı.