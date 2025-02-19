Başkan Erdoğan'dan "TÜSİAD"a tepki: Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz

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"TÜSİAD'IN AÇIKLAMASI HADDİNİ AŞTI"

Demokraside hiç kimse eleştiriden layusel değildir. Demokrasimizin standardını yükselten, yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Tutarlı olması halinde eleştirilere kulak tıkamayız. TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı. TÜSİAD'ın açıklaması sonrasında 'emre emade uşak' misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır.

TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini çok iyi hatırlıyoruz. Eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyorlardı. İhracatımız 262 milyar doları buldu. Derslik sayımız 367 bindi, biz bunu 735 bine çıkardık. 6 bin 100 km olan bölünmüş yol uzunluğu 30 bine yaklaştı. Nice çalışmayla refahı tabana yaydık. Bu süreçte çok ciddi dirençle karşılaştık. Rant musluklarını kestiklerimizin operasyonlarına maruz kaldık. Bunların başında TÜSİAD geliyordu.

Türkiye'nin bölgesinde siyasi, sosyal gücünü genişlettiği, içeride hayat pahalılığı ve enflasyona karşı kararlı bir program uyguladığı terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlar attığı bir dönemde TÜSİAD'ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulduğunun farkındayız. Başaramayacaksınız. Muhterislere teslim olmamızı bekliyorsanız, böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. Türkiye'yi 5. kol elemanlarının güdümüne sokmak istiyorsanız canımız pahasına rıza göstermeyeceğiz. TÜSİAD'ın verdiği her konu hukukun, adaletin, hakimlerin yetki alanındadır.

Çöken TÜSİAD'ın iddia ettiği gibi sistem değil. Kendilerinin altın devirlerini yaşadığı dönemlere ilişkin hayalleridir. Morali bozuk olan ülke değil TÜSİAD buraya dikkat et, devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamayan TÜSİAD demirbaşlarıdır. Güven bunalımı yaşayan halkımız değil, TÜSİAD'dır.