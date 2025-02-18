CHP'li Özel'den TÜSİAD diliyle skandal sözler! "Sivil darbe" dedi

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TÜSİAD, ECONOMIST SONRASI ÖZEL'DEN SKANDAL ÇIKIŞ

Özgür Özel, şaibeli kurultay soruşturmasında ortaya çıkan detaylar sonrası yargı kararlarını hedef aldı. Özel, Ekrem İmamoğlu'na yönelik devam eden soruşturmaları hatırlatarak bağımsız yargıyı ve yargı kararlarına ilişkin yaşananlara 'sivil darbe' dedi.

"SİVİL DARBE GİRİŞİMİ"

Özel, "Türkiye bir sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içindedir. Türkiye'de yaşanan ve yaşatılan süreç, bir sivil darbe girişimidir." sözleriyle tepkilerin odağına yerleşti. Özel bu çıkışı ile TÜSİAD ve İngiliz Economist ile aynı dili kullanması tepki çekti.

Ayrıca Mansur Yavaş'a da kapıları kapatarak Cumhurbaşkanı adaylarını adeta duyurdu. Özel'in kullandığı "Darbe ittifakı, bugünkü Cumhurbaşkanına değil bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız." sözleri dikkatlerden kaçmadı.