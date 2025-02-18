CHP'li Özel'den TÜSİAD diliyle skandal sözler! "Sivil darbe" dedi
Türkiye'nin yükselen gücü karşısında panikleyen Batı ve destekçileri kirli oyunlar kurma çabasında. TÜSİAD'ın siyasete ilişkin skandal çıkışının ardından İngiliz The Economist'in manipülatif haberi tepkilerin odağına yerleşti. Bu algı operasyonu tepkilerin odağında olmaya devam ederken şaibeli kurultay ile gündemden düşmeyen CHP lideri Özgür Özel'den skandal bir çıkış geldi. Özel, grup toplantısında yargı kararlarını hedef alarak 'Türkiye bir sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içindedir. Türkiye'de yaşanan ve yaşatılan süreç, bir sivil darbe girişimidir.' dedi.
CHP içinde sular durulmazken şaibeli kurultay ile tansiyon iyice yükseldi. Cumhurbaşkanı adaylığı ile de çalkanan CHP parti içindeki krizi örtbas etmek için skandallara devam ediyor. TÜSİAD, Economist'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan kirli algı operasyonu sonrası bu kez skandal bir çıkış CHP lideri Özel'den geldi.
TÜSİAD, ECONOMIST SONRASI ÖZEL'DEN SKANDAL ÇIKIŞ
Özgür Özel, şaibeli kurultay soruşturmasında ortaya çıkan detaylar sonrası yargı kararlarını hedef aldı. Özel, Ekrem İmamoğlu'na yönelik devam eden soruşturmaları hatırlatarak bağımsız yargıyı ve yargı kararlarına ilişkin yaşananlara 'sivil darbe' dedi.
"SİVİL DARBE GİRİŞİMİ"
Özel, "Türkiye bir sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içindedir. Türkiye'de yaşanan ve yaşatılan süreç, bir sivil darbe girişimidir." sözleriyle tepkilerin odağına yerleşti. Özel bu çıkışı ile TÜSİAD ve İngiliz Economist ile aynı dili kullanması tepki çekti.
Ayrıca Mansur Yavaş'a da kapıları kapatarak Cumhurbaşkanı adaylarını adeta duyurdu. Özel'in kullandığı "Darbe ittifakı, bugünkü Cumhurbaşkanına değil bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız." sözleri dikkatlerden kaçmadı.
TÜSİAD'IN SKANDAL ÇIKIŞI
Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği)'ın genel kurulunda, Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras skandal ifadeler kullanmış ve yargı kararları üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı.
Ömer Aras TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşmada, son dönemlerde politik hayatta olağanüstü olayların yaşandığını belirterek, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti.
Ayrıca menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına da gönderme yaparak, "Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" ifadelerini kullanmıştı.
ECONOMIST BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
TÜSİAD'ın akıl hocası İngiliz Dergisi The Economist'te bugün yaptığı bir haberle Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. "Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor" başlığıyla yer verilen haberde, bağımsız yargı kararları üzerinden açıkça Başkan Erdoğan hedef gösterildi.
Ayşe Barım'ın tutukluluğuyla başlayan haber, sırasıyla terör soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li belediye yöneticileri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı tehdit etmesi nedeniyle yargılanan Ekrem İmamoğlu ile devam ediyor.
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU VESAYETÇİ YAPININ YANINDA!
Ekrem İmamoğlu ise toplumun tepkisini çeken operasyonda milletin yanında değil vesayetçi odaklarını yanında saf tuttu. İmamoğlu, "TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. Yargılanacaklar veya işte suç duyurusunda bulundular veya şu iddianame yazılacak falan... TÜSİAD'ın içinde kaç tane üye var, ben olsam içlerinde, konuşurum. Diğeri konuşmuyor veya öbürü konuşmuyor, siyaseten yakı O da başını öne eğip gezecek toplumun içerisinde. Hatta gezemeyecek, kendini aldatmış olacak." dedi ve Türkiye karşıtı girişime arka çıktı.
ECONOMIST'İN YALAN VE İFTİRA DOLU HABERİ
Ayşe Barım'ın tutukluluğuyla başlayan haber, sırasıyla terör soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li belediye yöneticileri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı tehdit etmesi nedeniyle yargılanan Ekrem İmamoğlu ile devam ediyor.
Özellikle siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişim, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir boyutu olarak öne çıktı.