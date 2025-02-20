Parayla siyasi dizayn hamlesinin şifresi! Zafer Şahin A Haber’de: TÜSİAD’ın çıkışı ayaklarındaki toprağın kaydığını gösteriyor!

Gazeteci Zafer Şahin, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında TÜSİAD'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TÜSİAD'ın daha önce de benzer vesayetçi girişimlerde bulunduğuna dikkat çeken Şahin, "Türkiye'de çok uzun yıllardır vesayetin koruculuğunu yapan TÜSİAD gibi yapıların seçilmiş iktidarlara karşı farklı senaryoları hayata geçirdiğini görüyoruz" dedi.

TÜSİAD'IN GEÇMİŞTEKİ ROLÜ

Zafer Şahin, TÜSİAD'ı 1980'lerden itibaren siyasi sürece müdahale etmeye çalışan bir yapı olarak öne çıkardığını belirterek, "Biz TÜSİAD'ı, 80'lerde gazete ilanlarıyla hükümet deviren, 28 Şubat sürecinde etkin rol oynayan, 2007 Cumhurbaşkanlığı krizi ve Gezi olaylarında Türkiye'yi kötü göstermek için çaba harcayan bir yapı olarak biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahin, TÜSİAD'ın geçmişten bugüne siyaset üzerinde vesayetçi bir anlayışla hareket ettiğini belirterek, "Türkiye'de ekonomik ve siyasi istikrarı sarsmak için çeşitli dönemlerde girişimlerde bulunan TÜSİAD, bugün de eski alışkanlıklarını sürdürüyor. Ancak artık eski Türkiye yok" dedi.

TÜSİAD'IN AÇIKLAMALARININ ZAMANLAMASI

Şahin, Başkan Erdoğan'ın Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerle ticari anlaşmalar yaptığı bir dönemde TÜSİAD'ın açıklamalarının zamanlamasını da eleştirerek, "Başkan Erdoğan, 600 milyona yaklaşan nüfusa sahip ülkelerle ekonomik çıkarma yaparken, TÜSİAD, Türkiye'nin sisteminin çöktüğünü iddia eden açıklamalar yapıyor. Bu tamamen belirli çevrelere verilmiş bir mesajdır" dedi. TÜSİAD'ın bu çıkışıyla belirli çevrelere mesaj verdiğini ve kendi siyasi tercihlerini koruma altına almaya çalıştığını ifade etti.

Şahin, TÜSİAD'ın geçmişten bu yana demokrasi dışı unsurlarla iş birliği yaptığını belirterek, "TÜSİAD, ayaklarının altındaki toprağın kaydığını fark etti ve bu çıkışı yaptı. Ancak Türkiye'de kimse millet iradesinin üzerinde değildir ve Türkiye bir hukuk devletidir" dedi.

ZAFER ŞAHİN: "BUGÜN BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞANIYOR"

Zafer Şahin, Türkiye'de demokrasinin güçlendiğini ve eski vesayetçi yapılarla mücadele edildiğini belirterek şunları söyledi: "Eski Türkiye yok. Bugün bambaşka bir gündemi kovalıyorsun. Başkan Erdoğan'ın bugünkü konuşması adeta bir manifesto niteliğindeydi. TÜSİAD'ın derdinin aslında ne olduğunu ve ayaklarının altındaki toprağın kaydığını gördüğü için son bir çareyle böyle bir çıkış yaptıklarını söyledi. Son derece tarihi bir konuşmaydı ve süreç sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Kimse millet iradesinin üzerinde değildir ve hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Türkiye bir hukuk devletidir ve hukuka göre hareket edilmektedir."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TÜSİAD'A YANITI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, TÜSİAD'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi ve "Demokrasilerde hiç kimse layüsel değildir. Hiç kimse eleştiriden azade değildir. Tutarlı, yapıcı, iyi niyetli olması halinde biz de eleştirilere kulağımızı hiçbir zaman tıkamadık ve tıkamayız. Ancak, vesayet odaklarının taşeronluğuna soyunanların niyetini de çok iyi biliriz" dedi.

Başkan Erdoğan, TÜSİAD'ın geçmişte hükümetlere yönelik tutumunu da hatırlatarak, "Bunlar geçmişte gazete ilanlarıyla hükümet deviren, krizleri fırsata çevirmek için uğraşan bir yapıydı. Bugün ise millet iradesinin karşısında duramayacaklarını görüyorlar ve son çare olarak yine benzer yöntemlere başvuruyorlar" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını vurgulayarak, "Bugün artık yasakların değil, özgürlüklerin egemen olduğu, halkın iradesinin yön verdiği bir Türkiye var. TÜSİAD gibi yapılar bu gerçeği kabul etmek zorundadır" diye konuştu.