Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu’na rest mi çekti? Kemal Kılıçdaroğlu geri döner mi? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar...

İşte o açıklamalardan satır başları;

"ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ YOK"

Öncelikle Ankara'da bir erken seçim beklentisi yok. Yakın zamanda seçim beklentisi de yok ama CHP bir seçim varmışçasına çalışmalarını yürütüyor.

Pazartesi günü CHP'de bir Parti Meclisi Toplantısı gerçekleştirilmişti. Özgür Özel de MYK'ya bir yetki vererek ön seçim yapılması için tarih belirlenmesini istemişti. 23 Şubat tarihi de ön seçim için belirlenmiş olarak Salı günü Özgür Özel tarafından açıklandı. Buraya kadar her şey tamam.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş kulislerde konuşulanları aktardı (Ekran görüntüsü)

TEK ADAY GÖZÜKÜYOR

Şunu da belirtelim, ön seçim nasıl yapılacak? Belirlenen yerlerde sandıklar kurulacak. Mühürlü pusulalar gelecek. Adaylar belli olduktan sonra seçim de gerçekleşecek. Adaylar diyoruz ama pek de 'lar' şeklinde değil aslında. En azından şu an için belirlenmiş bir aday var gibi gözüküyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diyebiliriz.