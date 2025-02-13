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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'na rest mi çekti? Kemal Kılıçdaroğlu geri döner mi? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar...

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Giriş: 13.02.2025 11:03 Güncelleme: 13.02.2025 11:13
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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu’na rest mi çekti? Kemal Kılıçdaroğlu geri döner mi? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar...

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı tartışması krize mi dönüştü? Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na rest mi çekti? Kulislerde ne konuşuluyor? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları anlattı.

CHP'de adaylık tartışması krize mi dönüştü? Ankara'da neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları anlattı.

CHP KULİSLERİNDE NE KONUŞULUYOR?

İşte o açıklamalardan satır başları;

"ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ YOK"

Öncelikle Ankara'da bir erken seçim beklentisi yok. Yakın zamanda seçim beklentisi de yok ama CHP bir seçim varmışçasına çalışmalarını yürütüyor.

Pazartesi günü CHP'de bir Parti Meclisi Toplantısı gerçekleştirilmişti. Özgür Özel de MYK'ya bir yetki vererek ön seçim yapılması için tarih belirlenmesini istemişti. 23 Şubat tarihi de ön seçim için belirlenmiş olarak Salı günü Özgür Özel tarafından açıklandı. Buraya kadar her şey tamam.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş kulislerde konuşulanları aktardı (Ekran görüntüsü)A Haber muhabiri Rüya Akkuş kulislerde konuşulanları aktardı (Ekran görüntüsü)

TEK ADAY GÖZÜKÜYOR

Şunu da belirtelim, ön seçim nasıl yapılacak? Belirlenen yerlerde sandıklar kurulacak. Mühürlü pusulalar gelecek. Adaylar belli olduktan sonra seçim de gerçekleşecek. Adaylar diyoruz ama pek de 'lar' şeklinde değil aslında. En azından şu an için belirlenmiş bir aday var gibi gözüküyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diyebiliriz.

CHP Genel Başkanı Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş ile Ankara'da görüştü (A HABER ARŞİV)CHP Genel Başkanı Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş ile Ankara'da görüştü (A HABER ARŞİV)

"ŞAİBELİ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aday olmayacağını söyledi. 'Ben ön seçime katılmayacağım' dediği ifade ediliyor. Ön seçime katılmayacak ama aday olmayacak anlamına gelir mi? Bu bir şaibeli diyebiliriz. Ön seçime katılmayacak ama ilerleyen bir aşamada cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye'nin karşısında çıkmaz mı? Bu aslında biraz daha siyasi konjonktürde gelecek iklim ne gösterir bilemiyoruz buna bakmakta fayda var. Bir soru işareti olarak akıllarımızda kalsın diyelim.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş kulislerde konuşulanları aktardı (Ekran görüntüsü)A Haber muhabiri Rüya Akkuş kulislerde konuşulanları aktardı (Ekran görüntüsü)

"TEK ADAY İMAMOĞLU İSE ÖN SEÇİM NEDEN?"

Bununla beraber İmamoğlu'nun şu an için tek aday gibi gözüktüğü bir ortamda tek başına sandıktan çıkacak isim gibi gözüktüğünü söylemek mümkün. Burada kafaları karıştıran konular şu. Yavaş hem ön seçime katılmayacak hem de aday olacak mı, sadece tek aday varsa İmamoğlu ise biz neden ön seçim yapıyoruz diyen isimler de söz konusu. Madem sadece İmamoğlu var bu durumda seçime gerek var mı? İmamoğlu'nu aday olarak gösterelim olsun bitsin diyenler de var.

Ama diğer bir taraftan CHP de şunu söylüyor neden İmamoğlu dendiğinde 'bir gün biz ön seçim yaptık ve sandıktan çıkan isim de İmamoğlu olarak belirlendi, biz değil siz seçtiniz, biz istemedik siz istediniz' demek istiyorlar. Herkes de kendi üzerindeki sorumluluğu bir açıdan da atmak istiyor diyebiliriz.

MANSUR YAVAŞ ADAY OLABİLİR Mİ?

23 Şubat tarihinde İmamoğlu'nun isminin çıkmış olması yarın bir gün yapılacak olan seçimde de CHP'nin ismi İmamoğlu olarak açıklayacak olması önemli. Diğer taraftan da diyelim ki tarihler belirlendi Türkiye 2028 tarihinde seçime gitti ya da her şey değişti bir erken seçim tarihi belirlendi ki bunun yetkisi Başkan Erdoğan'da elbette. O durumda Yavaş hiç mi aday olmayacak? Bu aslında CHP hangi ismi seçerse seçsin, kimi belirlerse belirlesin 100 bin kişinin imzasına bakar. Eğer ki 100 bin kişi imza verirse Yavaş çıkıp aday da olabilir.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş kulislerde konuşulanları aktardı (Ekran görüntüsü)A Haber muhabiri Rüya Akkuş kulislerde konuşulanları aktardı (Ekran görüntüsü)

"YAVAŞ'IN ADAYLIĞININ ÖNÜ KESİLMİŞ DEĞİL"

Farklı bir çatı altından farklı bir parti altından ya da bağımsız aday da olabilir. Dolayısıyla Yavaş'ın adaylığının önü ön seçimden çıkmadığı takdirde kesilmiş değil. Dolayısıyla yapılan açıklamalar da sadece bugünü bağlar bundan sonraki siyasi iklimi belirlemez. CHP daha uzun bir süre bunları tartışmaya devam eder gibi gözüküyor.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş kulislerde konuşulanları aktardı (Ekran görüntüsü)A Haber muhabiri Rüya Akkuş kulislerde konuşulanları aktardı (Ekran görüntüsü)

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNER Mİ?

Kılıçdaroğlu yeniden siyaset sahnesine döner mi? Siyaset sahnesine dönmesi yeniden CHP Genel Başkanı olur mu? Şu an için en azından CHP'deki beklenti, kendisinin beklentisi bu olsa bile, CHP'nin yeniden buna müsaade etmek gibi bir durumunun söz konusu olacağını söylemek mümkün değil.

Ama Kılıçdaroğlu yeniden bir cumhurbaşkanı adaylığı mümkün gözükmüyor. En nihayetinde elde edinilmiş başarısızlıklar söz konusu. Defalarca seçime girmiş defalarca seçimi kaybetmiş bir isimden bahsediyoruz. Bunun beraberinde birçok partinin desteklediği halde kaybedilmiş bir seçim de söz konusu. Bir kez daha kimse Kılıçdaroğlu'na bu kartı vermeyecektir. Kendisi de zaten bir kez daha bunu denemeyecektir diye tahmin ediyoruz.

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu’na rest mi çekti? Kemal Kılıçdaroğlu geri döner mi? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar...
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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu’na rest mi çekti? Kemal Kılıçdaroğlu geri döner mi? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar... Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu’na rest mi çekti? Kemal Kılıçdaroğlu geri döner mi? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar... Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu’na rest mi çekti? Kemal Kılıçdaroğlu geri döner mi? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar...
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