CHP'deki "şaibeli kurultay"ın perde arkası! Can Ataklı'dan olay itiraf: Birbirimize salak muamelesi yapmayalım

'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' krizi hem tabanda hem parti içinde tartışmalara neden olurken, bir süredir devam eden 'Şaibeli Kurultay' iddiaları da peşpeşe gelen açıklamalarla daha da derinleşti.

"HİÇBİR CHP'Lİ BU İDDİAYI KABUL EDEMEZ"

CHP eski milletvekili Akif Hamzaçebi'nin geçtiğimiz günlerde, "Ben bu iddianın ağırlığı altında eziliyorum, üzüntü duyuyorum. Hiçbir CHP'li bu iddiayı kabul edemez." çıkışının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir televizyon programında söz konusu iddialara değindi ve parti yönetimiyle birlikte Genel Başkan Özgür Özel'i adeta topa tuttu.

GENEL BAŞKANIN ÇIKIP AÇIKLAMA YAPMASI LAZIM

Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "Erdoğan, bildiğim kadarıyla 4-5 kere 'Şaibeli Kurultay' dedi. Bu konuda partinin yetkili organlarının veya sayın genel başkanın çok açık bir açıklama yapması lazım. Ben, bu sorunun doğrudan muhatabı değilim. Doğrudan muhatabı aslında partinin genel başkanı. Ses çıkarılmazsa, pek çok soru işareti sıradan vatandaşın bile hafızasında yer alır." dedi.

"DERHAL ÇIKIP AÇIKLAYIN"

"CHP kirliliği kabul etmez" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir. Ben yıllarımı CHP'ye vermişim, kirliliği asla kabul etmeyen, karşısında duran, bizim bazı belediye başkanlarımız kirliliğe bulaştığında hemen partinin dışına çıkarttık. Kurultayın şaibesini bilmiyorum. Elimde bir şey yok. Bunu söyleyen kişi bir partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı. Bu ağır bir suçlamadır. Bu bireysel bir olay değildir. Bireysel pencereden bakarsanız bu yanlıştır. Bu partinin kimliği, kuruluş felsefesi çerçevesinde ele alınması gereken bir olaydır. Şikayetler geliyor ama bu farklı bir şeydir. Bugüne kadar yapılan hiçbir kurultayda CHP bu suçlamayla karşı karşıya kalmamıştır. İlk kez 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor." dedi.

"BİRBİRİMİZE SALAK MUAMELESİ YAPMAYALIM"

CHP yandaşı Can Ataklı da sosyal medya platformunda yaptığı açıklamalarla iddiaları doğruladı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz. Kurultay'da birtakım para işleri döndüğünü CHP'liler çok konuşuyordu zaten." ifadelerini kullanan Ataklı, "Birbirimize salak muamelesi yapmayalım." dedi.