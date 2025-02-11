11 Şubat 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri CHP'deki 3'lü zirveden ne çıktı? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan ön seçim ısrarı! Mansur Yavaş'tan "Centilmenlik anlaşması" vurgusu

CHP'deki 3'lü zirveden ne çıktı? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan ön seçim ısrarı! Mansur Yavaş'tan "Centilmenlik anlaşması" vurgusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 09:14 Güncelleme: 11.02.2025 09:15
ABONE OL
CHP’deki 3’lü zirveden ne çıktı? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan ön seçim ısrarı! Mansur Yavaş’tan Centilmenlik anlaşması vurgusu

CHP'de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bir araya geldiği 3'lü zirveden sonra 'ön seçim' krizi çıktı. Ön seçim için erken olduğunu düşünen Yavaş, yapılacak seçime katılmayacağını bildirdi. Kulislerdeki iddiaya göre ise Yavaş, ön seçime girmeden CHP çatısı altında 100 bin imza toplaması durumunda Cumhurbaşkanlığı seçimine girmek istiyor. Bu senaryoda seçimin ikinci tura kalması durumuna daha az oy toplayan ismin diğer isim lehine çekilmesi ve seçim sonrasında Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması gündemde. Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat da CHP'deki durumun perde arkası ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

CHP'de geçtiğimiz gün 3'lü masa bir araya geldi. Genel Başkan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş bir masa etrafında toplanarak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve CHP'nin adayını belirlemek üzere yapacağı ön seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede Mansur Yavaş ön seçime karşı olduğunu nedenleriyle anlattığı öğrenilirken, Özel ve İmamoğlu'nun ön seçim konusunda diretmesi sonucu masadan fikir birliğine varılmadan kalkıldı. Görüşme sonu Özel "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" paylaşımında bulunsa da, Mansur Yavaş'ın ön seçime girmeme kararı aldığı bildirildi.

3'lü görüşmede Mansur Yavaş'ın masaya ʺCentilmenlik Anlaşmasıʺnı getirdiği öğrenildi (AA)3'lü görüşmede Mansur Yavaş'ın masaya ʺCentilmenlik Anlaşmasıʺnı getirdiği öğrenildi (AA)

MANSUR YAVAŞ'TAN 'CENTİLMENLİK ANLAŞMASI' VURGUSU
Görüşmede Mansur Yavaş'ın 27. Dönem İYİ Parti Antalya milletvekili Hasan Subaşı imzası taşıyan "Centilmenlik Anlaşması"nı gündeme getirdiği öğrenildi. Yavaş'ın ayrıca kamuoyu yoklamalarını içeren anketleri de masaya getirdiği ve Ali Taş tarafından 9 Şubat tarihinde yazılan "Centilmenlik Anlaşması ve Kaygı Eşiği" yazısını okuduğu belirtildi.

CENTİLMENLİK ANLAŞMASINDA NELER VAR?
Yavaş'ın önerisine göre ön seçimde İmamoğlu CHP'nin adayı olarak ilan edilirse, Yavaş 100 bin imza toplaması durumunda "CHP'ye bağlılığını" bildirerek seçime bağımsız olarak girecek. Bu durumda adaylardan biri ikinci tura kalırsa daha az oy alan isim diğerini destekleyecek. Seçim sonucunda ise az oy alan kişi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.

Yavaş'ın ön seçime girmeden imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği öğrenildi (AA)Yavaş'ın ön seçime girmeden imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği öğrenildi (AA)

Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat da CHP'deki bu süreçle ilgili bugün köşesinde bir yazı kaleme aldı. Donat, Yavaş'ın ön seçime katılmayarak "havlu atmadığını" vurgularken, "Mansur Yavaş siyaseten doğrusunu yaptı. Mansur Yavaş'ın tavrı yazısız manifesto. Sükutu ile bir gerçeği gündeme getirdi: Kral çıplak" ifadelerini kullandı.

Donat yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

CHP havanda su dövüyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bitmeyen senfonisi... Yıllardır değişmeyen gündemi... Cumhurbaşkanlığı seçimi... Ve kimin aday gösterileceği.
Kemal Kılıçdaroğlu dönemi:
6'lı Masa kuruldu... Masa dağıldı... Tekrar toplandı... Yüzde 1'lik, 2'lik, 3'lük partilere milletvekili koltukları bağışlandı... Sonuç fiyasko.
Ve Özgür Özel dönemi:
2023... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilince...
CHP'de yine Erdoğan sonrası konuşulmaya başlandı... Aday kim olacak?
2024... Yerel seçim... Cumhurbaşkanı adayı konusu, CHP'de iç sorunların, dış sorunların, bütün gündemlerin önüne geçti.
Yazımızın bu bölümüne şöyle nokta koyalım: "CHP'de hırs, aklın önünde gidiyor."

***

Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat da Özel'in ʺön seçimʺ ısrarını eleştirdi (DHA)Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat da Özel'in ʺön seçimʺ ısrarını eleştirdi (DHA)

Patinaj, lastiği yıpratır

Türkiye'nin en eski partisi... Boş viteste gaza basıyor. Enerjisini boşa harcıyor.
Avara kasnak misali... Kasnak dönüyor ama... Boşa dönüyor. CHP... Freni patlamış kamyona benziyor... Kime veya nereye çarpacağı belli değil.
"Kim aday olacak? Ben... Hayır ben... Önseçim..." tartışmaları, ana muhalefet partisini yıpratıyor.
Dün Ankara'dan gelen bir haber de bütün bunların üzerine tuz biber ekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Kurultay'ı hakkında soruşturma başlattı.
İddialar çok korkunç: Para karşılığı oy kullandırıldı.
İki kişi de tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi.
Bakalım başsavcıya ne anlatacaklar?

***

Yangına körük

Genel seçimden... Ya da yerel seçimden sonra hemen gelecek seçimin... Cumhurbaşkanlığı seçiminin tartışılması... Akıl dışı.
Türkiye'de de, dünyada da örneği yok.
Ve... İki kere ikinin dört ettiği kadar gerçek... Göreceksiniz... Parti içi çekişmeyi, mücadeleyi, huzursuzluğu hızlandıracak.

***

Donat, CHP içerisinde Özgür Özel'den Genel Başkan seçilmesinin diyetini isteyenler olduğunu belirtti (A Haber arşiv)Donat, CHP içerisinde Özgür Özel'den Genel Başkan seçilmesinin diyetini isteyenler olduğunu belirtti (A Haber arşiv)

Diyet borcu

Eğer... Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildiği gün... "Cumhurbaşkanlığı seçimi... Adaylık... Günü gelince konuşulur" deseydi...
"Bugünden... Bu konuyu konuşmak makama saygısızlıktır" tavrını sergileseydi...

Şimdi... CHP böyle bir ateşli tartışmanın içinde olmazdı.
Ama... Özgür Özel'e de hak veriyoruz.
Partide... Genel başkanı rahat bırakmayan... Ceketinin eteklerinden çeken... Seçimde destek verdiği için diyet isteyen o kadar çok ki.

***

Sabır taşı imtihanı

Cumhuriyet Halk Partisi son seçimde... 31 Mart 2024... Yerel seçiminde... 17 milyon 391 bin 548 oy aldı... Yüzde 37.77.
CHP seçmeninin içinde... Son gelişmelerden... Tartışmalardan memnun olan bir kesim var... Fanatikler... Gerilimden beslenenler.
Ama... Asıl oy deposu aklıselim... Sessiz ve sabırlı çoğunluk rahatsız... "Ya sabır" diyor.
CHP'de... Galiba... Sabır taşının çatlamasını isteyenler, bekleyenler var.

***

Bu acelecilik neden?

Böyle şey olur mu? Seçimin 2-3 yıl öncesinden cumhurbaşkanı adayı konuşulur mu? Parti yönetiminde tartışılır mı?
Anlamak imkânsız. Daha açık söyleyelim... Oyuncak gibi.
Seçim yaklaşır... Sandığa 6 ay kalır... Ve bu konu gündeme alınır... Doğrusu budur.
Seçime 3 yıl var?
Erken seçim ise... Ufukta görünmüyor.
Öyleyse bugünden aday belirleme gayreti... Hevesi... Heyecanı... Hırsı neden?
Meşhur sözdür:
"O zamana kadar, ya deve ölür ya deveci ya da hancı."
Boşuna dememişler:
"Gün ola harman ola."

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

CHP’de ön seçim krizi! Mansur Yavaş’tan flaş kararCHP’de ön seçim krizi! Mansur Yavaş’tan flaş karar CHP'DE ÖN SEÇİM KRİZİ! MANSUR YAVAŞ'TAN FLAŞ KARAR
CHP’de adaylık krizi: 3 isim bir araya geliyorCHP’de adaylık krizi: 3 isim bir araya geliyor CHP'DE ADAYLIK KRİZİ: 3 İSİM BİR ARAYA GELİYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’deki 3’lü zirveden ne çıktı? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan ön seçim ısrarı! Mansur Yavaş’tan Centilmenlik anlaşması vurgusu CHP’deki 3’lü zirveden ne çıktı? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan ön seçim ısrarı! Mansur Yavaş’tan Centilmenlik anlaşması vurgusu CHP’deki 3’lü zirveden ne çıktı? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan ön seçim ısrarı! Mansur Yavaş’tan Centilmenlik anlaşması vurgusu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör