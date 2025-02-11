CHP'deki 3'lü zirveden ne çıktı? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan ön seçim ısrarı! Mansur Yavaş'tan "Centilmenlik anlaşması" vurgusu

Yavaş'ın ön seçime girmeden imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği öğrenildi (AA)

Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat da CHP'deki bu süreçle ilgili bugün köşesinde bir yazı kaleme aldı. Donat, Yavaş'ın ön seçime katılmayarak "havlu atmadığını" vurgularken, "Mansur Yavaş siyaseten doğrusunu yaptı. Mansur Yavaş'ın tavrı yazısız manifesto. Sükutu ile bir gerçeği gündeme getirdi: Kral çıplak" ifadelerini kullandı.

Donat yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:



CHP havanda su dövüyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bitmeyen senfonisi... Yıllardır değişmeyen gündemi... Cumhurbaşkanlığı seçimi... Ve kimin aday gösterileceği.

Kemal Kılıçdaroğlu dönemi:

6'lı Masa kuruldu... Masa dağıldı... Tekrar toplandı... Yüzde 1'lik, 2'lik, 3'lük partilere milletvekili koltukları bağışlandı... Sonuç fiyasko.

Ve Özgür Özel dönemi:

2023... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilince...

CHP'de yine Erdoğan sonrası konuşulmaya başlandı... Aday kim olacak?

2024... Yerel seçim... Cumhurbaşkanı adayı konusu, CHP'de iç sorunların, dış sorunların, bütün gündemlerin önüne geçti.

Yazımızın bu bölümüne şöyle nokta koyalım: "CHP'de hırs, aklın önünde gidiyor."

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Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat da Özel'in ʺön seçimʺ ısrarını eleştirdi (DHA)

Patinaj, lastiği yıpratır

Türkiye'nin en eski partisi... Boş viteste gaza basıyor. Enerjisini boşa harcıyor.

Avara kasnak misali... Kasnak dönüyor ama... Boşa dönüyor. CHP... Freni patlamış kamyona benziyor... Kime veya nereye çarpacağı belli değil.

"Kim aday olacak? Ben... Hayır ben... Önseçim..." tartışmaları, ana muhalefet partisini yıpratıyor.

Dün Ankara'dan gelen bir haber de bütün bunların üzerine tuz biber ekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Kurultay'ı hakkında soruşturma başlattı.

İddialar çok korkunç: Para karşılığı oy kullandırıldı.

İki kişi de tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi.

Bakalım başsavcıya ne anlatacaklar?

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Yangına körük

Genel seçimden... Ya da yerel seçimden sonra hemen gelecek seçimin... Cumhurbaşkanlığı seçiminin tartışılması... Akıl dışı.

Türkiye'de de, dünyada da örneği yok.

Ve... İki kere ikinin dört ettiği kadar gerçek... Göreceksiniz... Parti içi çekişmeyi, mücadeleyi, huzursuzluğu hızlandıracak.

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