Binlerce ürünün fiyatı tek sitede! Aynı ürünlerde fahiş farklar

Aynı ürünün aynı semtteki marketlerde bile fahiş fiyat farklarıyla satıldığına şahit olduk defalarca. Bu fırsatçılıkla mücadele için birçok da adım atıldı. Şimdi tüketicinin işini kolaylaştıracak bir de site kuruldu.

Artık alacağınız ürünün farklı marketlerdeki fiyatını tek tıkla görebileceksiniz. Peki sistem nasıl işliyor, herkes kolaylıkla kullanabilir mi? Daha önemlisi, siteyle market raflarındaki fiyatlar aynı mı? Gelişmeleri A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.