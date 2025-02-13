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Binlerce ürünün fiyatı tek sitede! Aynı ürünlerde fahiş farklar

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 10:28 Güncelleme: 13.02.2025 10:31
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Binlerce ürünün fiyatı tek sitede! Aynı ürünlerde fahiş farklar

Artık market alışverişi öncesi fiyat araştırması yapmak çok kolay hale geldi. TUBİTAK destekli marketfiyati.org.tr, 50 binden fazla ürünü zincir marketler arasında karşılaştırmanıza olanak tanıyor. En yakın ve en uygun fiyatlı ürünü bulmak tek tıkla yapılacak. Sitenin açılmasıyla aynı ürünlerin fahiş fiyat farklarıyla satıldığı da net şekilde görüldü. Gelişmeleri Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.

Aynı ürünün aynı semtteki marketlerde bile fahiş fiyat farklarıyla satıldığına şahit olduk defalarca. Bu fırsatçılıkla mücadele için birçok da adım atıldı. Şimdi tüketicinin işini kolaylaştıracak bir de site kuruldu.

BİNLERCE ÜRÜNÜN FİYATI TEK SİTEDE!

Artık alacağınız ürünün farklı marketlerdeki fiyatını tek tıkla görebileceksiniz. Peki sistem nasıl işliyor, herkes kolaylıkla kullanabilir mi? Daha önemlisi, siteyle market raflarındaki fiyatlar aynı mı? Gelişmeleri A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.

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TEK TEK KARŞILAŞTIRMA

Faruk Erdem: Sanayi Bakanlığı böyle bir site yaptı ve açıldı. Ciddi bir ilgi var. Burası ucuza ürün bulma sitesi değil. Ürünlerin fiyat listesi. Biz dün ekibimizle oturduk ve tek tek ürünleri inceledik. Bilindiği 7-8 tane zincir market var hepsine bakarak karşılaştırmalar yaptık.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

FAHİŞ FİYAT FAHİŞ FARKLAR

Aynı marka aynı ürün marketlerde ciddi farklarla satılıyor. 400 gram kuru sele zeytin bir yerde 85 TL başka bir yerde 125,20 TL'ye satılıyor. Tabi bu bizim gördüğümüz farklılıkları Ticaret Bakanlığı da görüyordur. Burada artık ne olduğu net şekilde ortaya çıkacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YÜZDE 50 FARKLAR SATIŞLAR

Yine aynı marka çay bir markette 199 liraya satılırken başka bir markette 225 TL'ye satılıyor. Domates salçası bir yerde 49,94 TL başka bir yerde 64,95 TL satış fiyatı var. Yani neredeyse yüzde 50 fark var. Osmancık pirince bakıyoruz yine aynı şekilde yüzde 50 farkla satan yerler var.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

AYNI ÜRÜNDE 120 TL FARK

Aynı marka zeytinyağı bir markette 1 litresi 184 TL'ye satılırken başka markette 303,95 liraya satılıyor. Arada 120 TL fark var. Bu inanılır gibi bir durum değil. Kuşbaşı et ve tavuk ürünlerinde yine ciddi fiyat farkları bulunuyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BU HIRSIZLIK BU SUÇ! HESAP SORULSUN

Bunun adı kar filan değil bu suçtur. Bu milletin cebine elini atmaktır. Bunun adı hırsızlıktır. Bu site bir turnusol kağıdı gibi akla karayı ortaya koyuyor. Bu sistem daha da gelişecek. Benim vatandaş olarak beklentim; bu aynı üründeki fiyat farklarını Ticaret Bakanlığı da yakalasın ve hesap sorsun. Burada kesilen cezalar market adı verilerek açıklansın.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Ürün En Düşük En Yüksek Fark
Maydanoz/Demet 7,95 14,95 7,00
Kuru Sele Zeytin/400 gr (*) 85 125,20 40,20
Çay/1000 gr (*) 199,90 225 25,10
Domates Salçası/710 gr (*) 49,94 64,95 15,01
Osmancık Pirinç/1 kg (*) 79,90 129,95 50,05
Riviera Zeytinyağı/1 lt (*) 184,50 303,95 119,45
Kuşbaşı/400 gr 179 228,50 49,50
Bütün Tavuk 92,50 119 26,50
Mandalina/kg 34 39,90 5,90
Ayva/kg 32,90 39,95 7,05

Binlerce ürünün fiyatı tek sitede! Aynı ürünlerde fahiş farklar
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Binlerce ürünün fiyatı tek sitede! Aynı ürünlerde fahiş farklar Binlerce ürünün fiyatı tek sitede! Aynı ürünlerde fahiş farklar Binlerce ürünün fiyatı tek sitede! Aynı ürünlerde fahiş farklar

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