CHP'de şaibeli kurultay tartışmaları büyüyor: Siyasi yasak mı gelecek?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik 'şaibe' iddialarıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Usulsüzlüklerin belirlenmesi halinde kurultayın iptal edilebileceği ve siyasi yasak kararlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Özgür Özel'in genel başkanlığı, ancak kesinleşmiş bir mahkumiyet ve siyasi yasak kararıyla sona erebileceği de iddialar arasında. Mahkeme, usulsüzlüklerin seçim sonuçlarına etki ettiğine karar verirse, kurultayın iptali veya yenilenmesi mümkün.Öte yandan 'Para karşılığı oy kullandırma' gibi fiiller siyasi yasak sonucunu doğurabilir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik "şaibe" iddiaları üzerine başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Hukukçular, usulsüzlüklerin belirlenmesi durumunda kurultayın iptal edilebileceğini ve sorumlular hakkında siyasi yasak kararlarının gündeme gelebileceğini belirtiyor.
DELEGELER SATIN MI ALINDI?
4-6 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık liderliğini bitiren CHP Kurultayı, o günden bu yana 'usulsüz para transferleri', 'delege satın alma', 'para karşılığı oy kullandırtma' gibi ciddi suçlamalarla anılıyor.
Avukat Zafer İşeri, soruşturmanın seyrine ilişkin soruları Sabah'a yanıtladı.
İşte İşeri'nin sözlerinde öne çıkanlar:
ÖZEL'İN GENEL BAŞKANLIK GÖREVİ DÜŞER Mİ?
Siyasi Partiler Kanunu'na göre, bir siyasi partinin genel başkanının görevden alınması veya düşürülmesi, genellikle parti tüzüğünde belirtilen iç prosedürlere bağlıdır.
Ancak, eğer genel başkan hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı ve buna bağlı olarak siyasi yasak kararı verilirse, bu durum genel başkanlık görevini etkileyecektir. Bu tür bir yasak, ancak mahkeme kararıyla ve belirli suçlar kapsamında uygulanabilir.
KURULTAY İPTAL OLUR MU?
Eğer bir kurultayda usulsüzlük veya kanuna aykırı işlemler tespit edilirse, bu durum yargıya taşınabilir. Mahkeme, usulsüzlüklerin seçim sonuçlarına etki ettiğine karar verirse, kurultayın iptali veya yenilenmesi gibi kararlar alabilir.
SİYASİ YASAK GELEBİLİR Mİ?
'Para karşılığı oy kullandırma' gibi fiiller, seçim suçları kapsamında değerlendirilir ve mahkûmiyet halinde, belirli haklardan yoksun bırakılma (siyasi yasak) sonucunu doğurabilir. Yasakların süresi, mahkemenin takdirine ve suçun niteliğine bağlıdır.
GENEL BAŞKANLIK KILIÇDAROĞLU'NA İADE EDİLEBİLİR Mİ?
Eğer yargı, kurultayın usulsüz olduğuna ve seçim sonuçlarının geçersizliğine karar verirse, parti tüzüğü ve ilgili mevzuat çerçevesinde yeni bir kurultay düzenlenmesi gerekebilir.
Bu süreçte, genel başkanlık seçimi yeniden yapılır. Genel başkanlığın doğrudan bir önceki genel başkana iadesi, parti tüzüğünde böyle bir hüküm yoksa mümkün değildir ve yeni bir seçim süreci gerektirir.
ŞAİBE NASIL BELGELENİR?
Bir kurultayın şaibeli olduğunu kanıtlamak için tanık ifadeleri önemli delildir. İfadeler, yazılı belgeler, ses ve görüntü kayıtlarıyla desteklenmelidir.