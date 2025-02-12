CHP’de şaibeli kurultay tartışmaları büyüyor: Siyasi yasak mı gelecek?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

KURULTAY İPTAL OLUR MU?



Eğer bir kurultayda usulsüzlük veya kanuna aykırı işlemler tespit edilirse, bu durum yargıya taşınabilir. Mahkeme, usulsüzlüklerin seçim sonuçlarına etki ettiğine karar verirse, kurultayın iptali veya yenilenmesi gibi kararlar alabilir.

SİYASİ YASAK GELEBİLİR Mİ?



'Para karşılığı oy kullandırma' gibi fiiller, seçim suçları kapsamında değerlendirilir ve mahkûmiyet halinde, belirli haklardan yoksun bırakılma (siyasi yasak) sonucunu doğurabilir. Yasakların süresi, mahkemenin takdirine ve suçun niteliğine bağlıdır.