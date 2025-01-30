Gazze’de esir takası! Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti
Hamas, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının üçüncü aşaması kapsamında 3 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti.” dedi.
İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın ilk şartlarından biri olan rehine takasının üçüncüsü bugün yapılıyor. İsrailli yetkililer, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin 29 yaşındaki Arbel Yehoud, 19 yaşındaki Agam Berger ve 80 yaşındaki Gadi Moshe Mozes olduğunu açıklayarak, esirlerin ailelerinin bilgilendirildiğini belirtti.
Hamas ise şehit Yahya Sinvar'ın önünde kurduğu platformda esirleri Kızılhaç'a teslim etti. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programında değerlendiren güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın "Netanyahu hiçbir hedefine ulaşmadı. Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti." dedi.
TARİHİ ANLAR YAŞANIYOR
Güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Şu anda tarihi bir an yaşanıyor. Orta Doğu'da oynanan oyunun ve insan haklarının ağır ihlalinin tecellisini görüyoruz. 7 Ekim'den beri bombardıman altında olan Gazze topraklarında canlı canlı insanların nasıl öldürüldüğünü dünya medyalarına servis eden İsrail'in mağlubiyeti var.
HİÇBİR HEDE ULAŞAMADI
Bakın araçların üzerinde makineli tüfekler var. Bakın Netanyahu hedefinin Hamas'ı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi ancak bunu başaramadı. Rehineleri kurtaracağını söyledi onu da yapamadı bir de bunun üzerine kendi vatandaşlarını öldürdüğü ortaya çıktı. Bunun da ötesinde Gazzelileri Mısır'a süreceğini söyledi. Ancak bunu hiç yapamadı.
SOYKIRIM SUÇLARI
Tüm bunlara bakıldığında halihazırda devam eden 2 dava var. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail devletinin soykırım işlediği yönünde dava var. Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant ise soykırım ve insanlık suçundan yargılanıyor.
İSRAİL PREJTİJ KAYBETTİ
Biden'ın hazırladığı ve Trump'ın devreye girmesi ile 3 aşamalı başlayan planın 2. aşaması uygulanıyor. 3 İsrailli esir ve 5 Tayvanlı serbest bırakıldı. Bunun yanında 110 Filistinli esir bırakılıyor bunlardan 30'u kadın. Tüm bunlar yaşanırken İsrail'in prestij kaybettiğini görüyoruz. İnsan haklarını yerler bir edildiğine şahit oluyoruz. İsrail bir yandan tutsakları serbest bırakıyor bir yandan Batı Şeria'da tutuklamalar devam ediyor. Ateşkese rağmen bombardıman yapıyor.
SİNVAR DETAYI
Hamas lideri Yahya Sinvar şehit edildi. İsmail Haniyye gibi suikasta kurban gitti. İsrail bir ölüp bin dirilen Gazzelileri mağlup edemediğini görüyoruz. Sinvar'ın evinin önünde toplanan kalabalıktan bunu anlıyoruz. Bu mesaj dünyaya veriliyor. Dikkat edilirse oradan Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları var. Bu da verilen mesaj; saldırdığınız sürece direnişe devam edeceğiz. İşte Netanyahu'nun başarısız olduğunun göstergesi budur.
SON ANA KADAR MÜCADELE EDEN LİDER
Yahya Sinvar tıpkı İsmail Haniye gibi halk kahramanıdır. Gelecek nesillere yön veren bir şehit liderdir. İsrail'in onun şehit olduğu görüntüleri propaganda amaçlı yayınlaması ters tepti. Bir lider olarak son anında bile mücadele ettiği görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadakatte öncü: İhaneti geride bırakan 3 burç
- UEFA Avrupa Ligi maçları nereden izlenir? GS, FB ve BJK maçı şifresiz, canlı izleme ekranı
- Tüy problemi son buluyor! Evcil hayvan tüylerinden kurtulmanın en etkili yolları
- Özel hastaneler yönetmeliği 2025: Yeni kurallar ve değişiklikler neler?
- Optik illüzyon testi: Bu gizli 24’ü görebilir misin? Onu bulmak hiç kolay değil
- Dizel araç sahiplerine müjde: Motorin fiyatlarında bu gece tabelalar değişiyor
- İş hayatı için başarı duası: İşte sebat etmek için okunacak dua
- Galatasaray'ın maçı bugün saat kaçta? Ajax-GS mücadelesi hangi kanalda, şifresiz mi?
- Ölü galaksilerden gelen esrarengiz sinyal! Uzayın büyük gizemi
- 18 yaşını doldurana tam 12'den emeklilik hesabı! SGK'dan 5.400 prim günü yeterli: Aylık 8.321,76 TL ödeme
- Kontrolsüz öfke: Aniden alevlenen 3 zodyak burcu
- Mahkumlara af çıkacak mı, son durum ne? 10. Yeni yargı paketi içeriğinde genel af var mı?