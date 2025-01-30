30 Ocak 2025, Perşembe
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Gazze’de esir takası! Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 12:44 Güncelleme: 30.01.2025 12:46
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Gazze’de esir takası! Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının üçüncü aşaması kapsamında 3 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti.” dedi.

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın ilk şartlarından biri olan rehine takasının üçüncüsü bugün yapılıyor. İsrailli yetkililer, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin 29 yaşındaki Arbel Yehoud, 19 yaşındaki Agam Berger ve 80 yaşındaki Gadi Moshe Mozes olduğunu açıklayarak, esirlerin ailelerinin bilgilendirildiğini belirtti.

Hamas ise şehit Yahya Sinvar'ın önünde kurduğu platformda esirleri Kızılhaç'a teslim etti. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programında değerlendiren güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın "Netanyahu hiçbir hedefine ulaşmadı. Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti." dedi.

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TARİHİ ANLAR YAŞANIYOR

Güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Şu anda tarihi bir an yaşanıyor. Orta Doğu'da oynanan oyunun ve insan haklarının ağır ihlalinin tecellisini görüyoruz. 7 Ekim'den beri bombardıman altında olan Gazze topraklarında canlı canlı insanların nasıl öldürüldüğünü dünya medyalarına servis eden İsrail'in mağlubiyeti var.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HİÇBİR HEDE ULAŞAMADI

Bakın araçların üzerinde makineli tüfekler var. Bakın Netanyahu hedefinin Hamas'ı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi ancak bunu başaramadı. Rehineleri kurtaracağını söyledi onu da yapamadı bir de bunun üzerine kendi vatandaşlarını öldürdüğü ortaya çıktı. Bunun da ötesinde Gazzelileri Mısır'a süreceğini söyledi. Ancak bunu hiç yapamadı.

Ekran görüntüsü / A HabercEkran görüntüsü / A Haberc

SOYKIRIM SUÇLARI

Tüm bunlara bakıldığında halihazırda devam eden 2 dava var. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail devletinin soykırım işlediği yönünde dava var. Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant ise soykırım ve insanlık suçundan yargılanıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İSRAİL PREJTİJ KAYBETTİ

Biden'ın hazırladığı ve Trump'ın devreye girmesi ile 3 aşamalı başlayan planın 2. aşaması uygulanıyor. 3 İsrailli esir ve 5 Tayvanlı serbest bırakıldı. Bunun yanında 110 Filistinli esir bırakılıyor bunlardan 30'u kadın. Tüm bunlar yaşanırken İsrail'in prestij kaybettiğini görüyoruz. İnsan haklarını yerler bir edildiğine şahit oluyoruz. İsrail bir yandan tutsakları serbest bırakıyor bir yandan Batı Şeria'da tutuklamalar devam ediyor. Ateşkese rağmen bombardıman yapıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SİNVAR DETAYI

Hamas lideri Yahya Sinvar şehit edildi. İsmail Haniyye gibi suikasta kurban gitti. İsrail bir ölüp bin dirilen Gazzelileri mağlup edemediğini görüyoruz. Sinvar'ın evinin önünde toplanan kalabalıktan bunu anlıyoruz. Bu mesaj dünyaya veriliyor. Dikkat edilirse oradan Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları var. Bu da verilen mesaj; saldırdığınız sürece direnişe devam edeceğiz. İşte Netanyahu'nun başarısız olduğunun göstergesi budur.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SON ANA KADAR MÜCADELE EDEN LİDER

Yahya Sinvar tıpkı İsmail Haniye gibi halk kahramanıdır. Gelecek nesillere yön veren bir şehit liderdir. İsrail'in onun şehit olduğu görüntüleri propaganda amaçlı yayınlaması ters tepti. Bir lider olarak son anında bile mücadele ettiği görüldü.

Gazze’de esir takası! Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti
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Gazze’de esir takası! Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti Gazze’de esir takası! Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti Gazze’de esir takası! Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti
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