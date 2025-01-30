Gazze’de esir takası! Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın ilk şartlarından biri olan rehine takasının üçüncüsü bugün yapılıyor. İsrailli yetkililer, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin 29 yaşındaki Arbel Yehoud, 19 yaşındaki Agam Berger ve 80 yaşındaki Gadi Moshe Mozes olduğunu açıklayarak, esirlerin ailelerinin bilgilendirildiğini belirtti.

Hamas ise şehit Yahya Sinvar'ın önünde kurduğu platformda esirleri Kızılhaç'a teslim etti. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programında değerlendiren güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın "Netanyahu hiçbir hedefine ulaşmadı. Hamas kazandı, İsrail prestij kaybetti." dedi.

TARİHİ ANLAR YAŞANIYOR

Güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Şu anda tarihi bir an yaşanıyor. Orta Doğu'da oynanan oyunun ve insan haklarının ağır ihlalinin tecellisini görüyoruz. 7 Ekim'den beri bombardıman altında olan Gazze topraklarında canlı canlı insanların nasıl öldürüldüğünü dünya medyalarına servis eden İsrail'in mağlubiyeti var.