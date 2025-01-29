Konya'nın merkez Selçuk ilçesinde 4 katlı bir binanın akşam saatlerinde aniden çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı. Kolonlardan gelen çatırtı sesleriyle daire sakinleri binayı hızla tahliye ederken apartmanın çökmesiyle ilgili birçok sorunun yanıtı merak ediliyor.

Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Aksoylu A Haber'de katıldığı canlı yayında binaların çökme nedenini, olası bir depremde alınması gereken önlemleri ve binalarda kolon kesilmesi durumunu ayrıntılarıyla yanıtladı.

YIĞMA BİR BİNA NEDEN ÇÖKMÜŞ OLABİLİR?

Doç. Dr. Ceyhun Aksoylu; Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Bir binanın durduk yere çökmesini kabul edemeyiz. Mühendis bir binayı tasarlarken şunu net olarak bilir. Bina yeterli dayanım yeterli süneklik ve yeterli rijitliğe sahip olmalıdır. Bundan emin olduktan sonra proje uygulamaya geçer. Uygulamada da projeye uygun yerinde üretim yapıldıysa binanın çökmesi beklenemez. Yığma bir binada çökme için öncelikle binayı tanımak lazım. Yığma binalarda taşıyıcı duvarlar vardır ve bu binaların farklı tipleri de vardır. Burada taşıyıcı olan bir duvarı keserseniz veya bir müdahalede bulunursanız ve daha sonrasında herhangi bir önlem almazsanız bu binanın yıkılması kaçınılmaz olacaktır.