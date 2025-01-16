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Hollywood algısı çöktü ABD yangın karşında aciz kaldı! Ümitler rüzgara kaldı

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 12:26 Güncelleme: 16.01.2025 12:32
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Hollywood algısı çöktü ABD yangın karşında aciz kaldı! Ümitler rüzgara kaldı

Hollywood, Amerika'yı her an her felakete hazırlıklı bir imaj çizerken Kaliforniya'daki dev yangınlar bu algıyı paramparça etti. Peki ABD itfaiyesi yangınlar karşısında neden yetersiz kaldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve A News yayın koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.

Aksiyon dolu sahneleri. Cesur, kahraman, fedakar itfaiye erleri. Mükemmel ekip çalışması, adeta kurtarıcı. Doğal afetlere karşı en hazırlıklı ülke. Hollywood filmleri, Amerika Birleşik Devletleri'ni işte böyle bir süper güce dönüştürüyor.

HOLLYWOOD ALGISI ÇÖKTÜ! ÜMİTLER RÜZGARA KALDI

PEKİ YA GERÇEKLER?

Hollywood filmlerinde izlediğimiz kahraman itfaiyeciler, Yol kenarındaki yangın musluklarına bağlanıp yangınları dakikalar içinde söndürürdü. Bugün ise Hollywood'un kendisi cayır cayır yanıyor. Milyon dolarlık evler küle dönüyor. Ormanlar yok oluyor ve bu sözde "hazırlıklı ülkenin" itfaiyesi alevlerle baş edemiyor. Ümitler rüzgarın şiddetinin azalmasına bağlandı. Gelişmeleri A Haber Spikeri Haktan Uysal sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve A News yayın koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SU YOK

A News yayın koordinatörü Orhan Sali: O bölge için şiddetli rüzgarlarla birlikte nem oranı de değişiyor ve yangın mevsimi yaşanıyor. Zaten beklenen bir durum olduğu ABD basınında ifade ediliyor ve neden hazırlık yapılmadığı sorgulanıyor. Daha önce de yangınları gördük ama bu sefer bir şehir yok oldu. Yangını söndürmek için su yok.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

İTFAİYE HAZIRLIKDI BİNALAR KÜL OLDU

Büyük bir organizasyon eksikliği söz konusu. Yerel yetkililer ortada yok. Yangın olduğu zaman belediye başkanı ve yardımcısı şehirde değil. İtfaiye hazırlıksız yakalandı, çok şiddetli esen bir rüzgar var. Müdahale yetersiz kaldı ve binalar kül oldu.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

YANGIN MUSLUKLARINDA SU YOKTU

Bu sene itfaiyeye olan ödeneklerin yüzde 30 kesildiği de söyleniyor. Bu da ciddi tartışmalara neden oldu çünkü bir yangın bölgesinden bahsediyoruz. Yangın musluklarında su yoktu. İtfaiye arabalarında bile su yoktu. Çantalarla su taşıyıp alevleri söndürmeye çalıştılar. İtfaiyenin hali ortada. 11 Eylül'de kahraman itfaiye teşkilatını görmüştük. ABD gibi bir ülkede böylesine acziyetin yaşanması inanılır gibi değil.

Bunun yanında bir de yağma olayları var. Los Angeles'ta yangın bölgesi için sokağa çıkma yasağı var. Güvenliği bile sağlayamıyorlar. Nereden bakılırsa bakılsın ciddi bir zafiyet var. Trump, Biden yönetiminin ülkeyi ne hale getirdiğinin göstergesi olarak bu yangınları anlatıyor.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

ABD'NİN ABARTILI YETENEKLERİ

Askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar: ABD'nin sismik bombalarla fay hatlarını kırma yeteneğinden bahsederler, bunun yanında yağmur bombaları olduğu söylenir. ABD'nin uzayda bazı canlılarla irtibat kurduğu anlatılırdı. Yani yeteneklerini anlatırken nasıl abartıldığını görüyoruz. ABD'nin yangına karşı en büyük sınaması bu Kaliforniya yangını oldu.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

PLANLA VE STRATEJİ YOK

Yangın öncesi, anı ve sonrası yapılacaklar bellidir. Tüm bu süreçlerin yerel yönetimler ve federal yönetim tarafından dikkatli şekilde planlanmadığını görüyoruz. Çantayla su taşıyan itfaiyeciyi Türkiye'de görmek mümkün değildir. Afrika'da bile su aktaracak hortum sistemi vardır. İtfaiyenin tüm konularda aciz kaldığını gördük.

Hollywood algısı çöktü ABD yangın karşında aciz kaldı! Ümitler rüzgara kaldı
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Hollywood algısı çöktü ABD yangın karşında aciz kaldı! Ümitler rüzgara kaldı Hollywood algısı çöktü ABD yangın karşında aciz kaldı! Ümitler rüzgara kaldı Hollywood algısı çöktü ABD yangın karşında aciz kaldı! Ümitler rüzgara kaldı
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