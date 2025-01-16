Hollywood algısı çöktü ABD yangın karşında aciz kaldı! Ümitler rüzgara kaldı

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YANGIN MUSLUKLARINDA SU YOKTU

Bu sene itfaiyeye olan ödeneklerin yüzde 30 kesildiği de söyleniyor. Bu da ciddi tartışmalara neden oldu çünkü bir yangın bölgesinden bahsediyoruz. Yangın musluklarında su yoktu. İtfaiye arabalarında bile su yoktu. Çantalarla su taşıyıp alevleri söndürmeye çalıştılar. İtfaiyenin hali ortada. 11 Eylül'de kahraman itfaiye teşkilatını görmüştük. ABD gibi bir ülkede böylesine acziyetin yaşanması inanılır gibi değil.

Bunun yanında bir de yağma olayları var. Los Angeles'ta yangın bölgesi için sokağa çıkma yasağı var. Güvenliği bile sağlayamıyorlar. Nereden bakılırsa bakılsın ciddi bir zafiyet var. Trump, Biden yönetiminin ülkeyi ne hale getirdiğinin göstergesi olarak bu yangınları anlatıyor.