Suriye Tarım Bakanı A Haber’de: Savaşın yaralarını Türkiye ile saracağız | El-Ahmed’den Tişrin Barajı uyarısı!

Suriye'de uzun yıllar süren iç savaşın ardından kurulan yeni yönetim, ülkenin yeniden inşasında tarımı kilit sektör olarak belirledi. Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed, A Haber'e özel verdiği röportajda tarım politikalarını, ülkenin ihtiyaçlarını ve Türkiye ile iş birliğine dair vizyonunu anlattı. Bakan El-Ahmed, tarım sektörünü yeniden ayağa kaldırarak hem ülke ekonomisini canlandırmayı hem de toplumsal istikrarı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

İşte Bakan Muhammed Taha El-Ahmed'in A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ile gerçekleştirdiği o özel röportajdan satır başlıkları;

"ÖNCELİĞİMİZ ALTYAPIYI ONARMAK VE ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK SAĞLAMAK"

Savaşın etkisiyle büyük ölçüde zarar gören tarım sektörünü yeniden inşa etmeye kararlı olduklarını ifade eden El-Ahmed, öncelikli hedeflerinin altyapıyı onarmak ve çiftçilere destek sağlamak olduğunu söyledi. "Rejimin milisleri ve çatışmalar, yalnızca insanlarımızın hayatını değil, tarım sektörümüzü de derinden yaraladı. Savaş boyunca hem altyapımız tahrip oldu hem de çiftçilerimiz topraklarından uzaklaşmak zorunda kaldı. Şimdi ise tarlaları yeniden ekilebilir hale getirmek ve üretimi eski seviyelere çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

"TÜRK HALKINA DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

Türkiye ile ilişkilerine de değinen El-Ahmed, Türk milletine içten teşekkürlerini sundu. "Suriye devrimine ve rejimin zulmü altında ezilenlere geçmişte verdikleri desteklerden dolayı Türk hükümetine ve halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Suriye'nin yeniden inşasında Türk milletini yanımızda görmek istiyoruz" diyerek iş birliği çağrısında bulundu.

"ÇİFTÇİLERİMİZE TOHUM VE YEM DESTEĞİ SAĞLIYORUZ"

Bakan El-Ahmed, tarım sektörüne yönelik acil eylem planlarını da paylaştı. Bu kapsamda çiftçilere sürekli olarak geliştirilmiş tohum ve yem sağladıklarını belirtti. "Tohum çoğaltma merkezlerimize talimatlar verdik ve çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek için Tarım Bankası ile koordinasyon içindeyiz. Ayrıca göç eden çiftçilerin yeniden topraklarına dönebilmesi için verimli fidanlar ve balık çiftçiliği yapılan bölgelere destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye Tarım Bakanı Dr. Muhammed Taha El-Ahmed - A Haber özel röportaj

"TÜRKİYE İLE ORTAK PROJELER GELİŞTİRİYORUZ"

El-Ahmed, göreve geldikten sonra yaptığı ilk resmi toplantının Türk Tarım Bakanlığı delegeleriyle gerçekleştiğini söyledi. "Bu toplantıda su kaynaklarının korunmasından orman yangınlarını önleme stratejilerine kadar birçok konuyu ele aldık. Özellikle Dicle ve Fırat nehirlerine yönelik su anlaşmalarını yeniden gözden geçirme konusunda fikir birliğine vardık. Ayrıca Suriye'nin demir yolu ağını Türkiye'ye bağlama projemizden de bahsettik. Türkiye ile ortak bir ağ kurmayı hedefliyoruz" dedi.

"TİŞRİN BARAJI BÜYÜK RİSK ALTINDA"

Bakan El-Ahmed, Tişrin Barajı'nın kritik önemine dikkat çekerek, barajın savaştan büyük zarar gördüğünü belirtti. "Pompa istasyonlarındaki su seviyeleri tehlikeli derecede yükseldi ve barajın çalışması neredeyse durdu. Bu barajı korumak ve hayati altyapıyı güvence altına almak için uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

"GELECEK NESİLLERE UMUT OLACAĞIZ"

Suriye Tarım Bakanı, tarım sektörünün sadece ekonomik değil, toplumsal anlamda da yeniden yapılanmanın temel taşlarından biri olduğunu ifade etti. "Amacımız, Suriyeli çiftçilerimizi üretime döndürmek ve uluslararası pazarlarda eski yerlerini kazanmalarını sağlamak. Bu süreçte Türk halkı ve hükümetiyle güçlü bir iş birliği içinde olmayı arzu ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Suriye'nin yeniden inşasında önemli bir rol üstlenen Tarım Bakanı El-Ahmed, tarımı sadece bir üretim aracı değil, aynı zamanda barış ve kalkınma için bir umut kaynağı olarak gördüklerini vurguladı.