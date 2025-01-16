Hollywood algısı çöktü ABD yangın karşında aciz kaldı! Ümitler rüzgara kaldı

Hollywood, Amerika'yı her an her felakete hazırlıklı bir imaj çizerken Kaliforniya'daki dev yangınlar bu algıyı paramparça etti. Peki ABD itfaiyesi yangınlar karşısında neden yetersiz kaldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve A News yayın koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.

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