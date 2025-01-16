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Hollywood algısı çöktü ABD yangın karşında aciz kaldı! Ümitler rüzgara kaldı

Hollywood algısı çöktü ABD yangın karşında aciz kaldı! Ümitler rüzgara kaldı

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 12:20
Güncelleme:16.01.2025 12:27
Hollywood, Amerika'yı her an her felakete hazırlıklı bir imaj çizerken Kaliforniya'daki dev yangınlar bu algıyı paramparça etti. Peki ABD itfaiyesi yangınlar karşısında neden yetersiz kaldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve A News yayın koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
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Hollywood algısı çöktü ABD yangın karşında aciz kaldı! Ümitler rüzgara kaldı
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