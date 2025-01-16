16 Ocak 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Hollywood algısı çöktü ABD yangın karşında aciz kaldı! Ümitler rüzgara kaldı
Hollywood, Amerika'yı her an her felakete hazırlıklı bir imaj çizerken Kaliforniya'daki dev yangınlar bu algıyı paramparça etti. Peki ABD itfaiyesi yangınlar karşısında neden yetersiz kaldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve A News yayın koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.