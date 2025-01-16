Gazze’e ateşkes anlaşması | İsrail’de aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Ben Gvir’ın kirli hesapları
İsrail ile Hamas arasında uzlaşın ateşkes anlaşmasının sağlandığını 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a çıkacak olan Donald Trump duyurdu. Son gelişmeleri Kudüs’ten aktaran Anadolu Ajansı Faruk Hanedar, “Ateşkes 3 aşamadan oluşacak. Netanyahu stratejik hedeflerine erişmeden ateşkes masasına Hamas ile oturmak zorunda kaldı. Bezalel Smotrich ve Ben Gvir anlaşmaya karşı ve işbirliği yaparak hükümeti devirebilirler.” dedi.
ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde dün akşam anlaşma sağlandı. Aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Ben Gvir anlaşmaya karşı ve işbirliği yaparak hükümeti devirebilirler. Son gelişmeleri Kudüs'ten aktaran A Haber canlı yayınına katılan Anadolu Ajansı Faruk Hanedar, "Ateşkes 3 aşamadan oluşacak. Netanyahu stratejik hedeflerine erişmeden ateşkes masasına Hamas ile oturmak zorunda kaldı. Bezalel Smotrich ve Ben Gvir anlaşmaya karşı ve işbirliği yaparak hükümeti devirebilirler." şeklinde konuştu.
Faruk Hanedar'ın Kudüs'ten aktardığı detaylar şöyle:
Ateşkesten büyük oranda insanlar memnun olsa da memnun olmayan bir kesim de var. Aşırı sağcı diye nitelendirilen Yahudiler bu durumdan memnun değil. Bunların başında Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich geliyor. Yahudi Gücü Partisi lideri Ben Gvir de anlaşmadan memnun değil.
2 AŞIRI SAĞCI İSİM ATEŞKESE KARŞI
Bezalel Smotrich birkaç gün önce yaptığı açıklamada anlaşmada taraf olmayacağını söylemişti. Anlaşmaya karşı çıkan ve tek başına hükümeti devirmeye gücü yetmeyen Ben Gvir, Bezalel Smotrich'e işbirliği teklifi yaptı. Bezalel Smotrich dün gece anlaşmanın kabul edilemez olduğunu ve İsrail'in güvenliği bakımından çok tehlikeli olduğunu savundu.
HÜKÜMETİ DEVİREBİLİRLER
Bu 2 partinin toplam milletvekili sayısı 13. Hükümetin şu anda toplam 68 vekili bulunuyor. İsrail siyasi sistemine göre hükümetin 61 vekile sahip olması gerekiyor. Bu 2 aşırı sağcı ismin işbirliği yapması durumunda hükümetin devrilme hali söz konusu olabilir.
ESİR TAKASI
Esirlerin serbest bırakılması süreci geçtiğimiz sefer olduğu gibi işleyecektir. Burada esir takası anlaşması da diyebiliriz. Çünkü burada en fazla yoğunlaşılan mesele esirlerin serbest bırakılması durumuydu. Anlaşmaya göre esirler bırakılacak.
HAMAS'IN ROLÜ NE OLACAK?
Hamas'ın Gazze'nin yeniden imarı noktasında etkin bir rolü olmasını bekliyorum çünkü netice itibarıyla İsrail hükümeti Hamas ile masaya oturup bu anlaşmayı imzaladı. Bu sebeple Hamas'ın Gazze'de etkin bir rolü olması beklenebilir. Filistin hükümetinin Gazze'de kontrolü sağlama noktasında girişimleri ve teşebbüsleri var.
GAZZE'NİN İMARI
Gazze'de 15 aydır devam eden bir katliamdan bahsediyoruz, dünya insani açıdan burada sınıfta kaldı. 15 aydır taş üstünde taş kalmadı. Çok büyük bir yıkım ve insani açıdan çok büyük trajediler yaşandı. Gazze'nin yeniden ayağa kalkması için uluslararası bir mutabakat sağlanması gerekir.
Hamas ile İsrail arasında sağlanan anlaşmanın metni
1. İkinci aşama hazırlıkları:
Taraflar ve arabulucuların hedefi, rehine ve tutukluların değişimine ilişkin 27 Mayıs 2024 Anlaşması'nın uygulanması ve taraflar arasında kalıcı ateşkes sağlayacak sürdürülebilir sükunete dönülmesi için nihai uzlaşıya varmaktır. Birinci aşamadaki tüm prosedürler, 2. aşamanın uygulanma koşullarına ilişkin müzakereler devam ettiği sürece 2. aşamada da devam edecektir ve bu anlaşmanın garantörleri, bir anlaşmaya varılana kadar müzakerelerin devam etmesini sağlamak için çalışacaktır.
2. İsrail güçlerinin geri çekilmesi:
İsrail güçlerinin, Vadi Gazze (Netzarim ekseni ve Kuveyt kavşağı) dahil olmak üzere Gazze Şeridi sınırları boyunca yoğun nüfuslu bölgelerden doğuya doğru çekilmesi. İsrail kuvvetleri, sınırın güneyinde ve batısında, İsrail tarafının belirleyeceği ve anlaşmaya eşlik eden her iki tarafın üzerinde mutabık kaldığı haritalara dayanarak (400) metreden fazla artırılmayacak 5 yerel noktada istisna olmak üzere (700) metrelik bir çevre içinde konuşlandırılacaktır.
3. Mahkum Değişimi:
a. 33 kişilik listedeki 9 hasta ve yaralı, müebbet hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılacaktır.
b. İsrail, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutukladığı ancak 7 Ekim 2023 olaylarına karışmamış 1000 Gazzeli tutukluyu serbest bırakacaktır.
c. 33'lük listedeki yaşlılar (50 yaş üstü erkekler) 1/3 oranında müebbet ve 1/27 oranında da diğer cezalar karşılığında serbest bırakılacaktır.
d. 47 Şalit mahkumunun yanı sıra Ebra Mangesto ve Hişam el-Sayid , 1/30'luk takas oranına göre serbest bırakılacaktır.
e. Bazı Filistinli mahkumlar, her iki taraf arasında mutabık kalınan listelere göre yurtdışında veya Gazze'de serbest bırakılacaktır.
4. Philadelphi koridoru:
a. İsrail tarafı, ekteki haritalara ve her iki taraf arasındaki anlaşmaya dayanarak 1. aşama sırasında koridor bölgesindeki güçlerini kademeli olarak azaltacaktır.
b. Birinci aşamanın son esir bırakma işleminden sonra, 42. günde, İsrail ordusu geri çekilmeye başlayacak ve geri çekilmeyi en geç 50. günde tamamlayacaktır.
5. Refah Sınır Kapısı:
a. Refah sınır kapısı, tüm kadınların (sivil ve asker) serbest bırakılmasının ardından sivillerin ve yaralıların nakli için hazır olacaktır. İsrail, anlaşma imzalanır imzalanmaz geçişin hazır hale getirilmesi için çalışacaktır.
b. İsrail ordusu ekteki haritalara göre Refah Sınır Kapısı çevresinde yeniden konuşlanacaktır.
c. Her gün 50 yaralı askerin 3 kişi eşliğinde geçişine izin verilecektir. Her bir geçiş için İsrail ve Mısır'ın onayı gerekecektir.
d. Geçiş, Mısır ile yapılan Ağustos 2024 görüşmelerine göre işletilecektir.
6. Hasta ve yaralı sivillerin çıkışı:
a. Tüm hasta ve yaralı Filistinli sivillerin 27 Mayıs 2024 anlaşmasının 12. maddesi uyarınca Refah sınır kapısından geçişine izin verilecektir.
7. Ülke içinde yerinden edilmiş silahsız kişilerin geri dönüşü (Netzarim Koridoru):
a. Geri dönüş 27 Mayıs 2024 anlaşmasının 3-a ve 3-b bölümleri temelinde kabul edilmiştir.
b. 7. gün, ülke içinde yerinden edilmiş sivillerin silah taşımadan ve kontrol edilmeden Raşid Caddesi üzerinden kuzeye dönmelerine izin verilecektir. 22. günde, Selahaddin caddesinden kuzeye dönmelerine de denetim olmaksızın izin verilecektir.
c. 7. günde, arabulucular tarafından İsrail tarafıyla eşgüdüm içinde belirlenecek özel bir şirket tarafından, üzerinde mutabık kalınacak bir mekanizma temelinde yapılacak araç aramasının ardından, araçların ve yaya olmayan trafiğin Netzarim koridorunun kuzeyine dönmesine izin verilecektir.
8. İnsani yardım protokolü:
a. Anlaşma kapsamındaki insani yardım işlemleri, arabulucuların gözetiminde üzerinde mutabık kalınan insani yardım protokolüne tabi olarak yapılacaktır.
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