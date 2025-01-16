Gazze’e ateşkes anlaşması | İsrail’de aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Ben Gvir’ın kirli hesapları

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda devam eden ve Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası görüşmelerinde dün akşam anlaşma sağlandı. Aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Ben Gvir anlaşmaya karşı ve işbirliği yaparak hükümeti devirebilirler. Son gelişmeleri Kudüs'ten aktaran A Haber canlı yayınına katılan Anadolu Ajansı Faruk Hanedar, "Ateşkes 3 aşamadan oluşacak. Netanyahu stratejik hedeflerine erişmeden ateşkes masasına Hamas ile oturmak zorunda kaldı. Bezalel Smotrich ve Ben Gvir anlaşmaya karşı ve işbirliği yaparak hükümeti devirebilirler." şeklinde konuştu.

Faruk Hanedar'ın Kudüs'ten aktardığı detaylar şöyle:

Ateşkesten büyük oranda insanlar memnun olsa da memnun olmayan bir kesim de var. Aşırı sağcı diye nitelendirilen Yahudiler bu durumdan memnun değil. Bunların başında Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich geliyor. Yahudi Gücü Partisi lideri Ben Gvir de anlaşmadan memnun değil.