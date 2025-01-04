Narin davası | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan A Haber’e açıklama: Gerekçeli karar açıklanacak

Bakan Tunç gerekçeli kararı işaret etti! (Ekran görüntüsü / A Haber)

GEREKÇELİ KARARI İŞARET ETTİ

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, nevzat bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Adalet bakanı tunç, cezaların nedeninin gerekçeli kararla açıklığa kavuşacağını ifade etti.

Bakan Tun. "Deliller titizlikle incelendi, ifadeler alındı ve çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Ve mahkeme bu delilleri serbestçe takdir etti ve henüz gerekçeli karar açıklanmadı. Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra kimin hangi cezayı, hangi gerekçeyle aldığı, hangi delillere dayanarak bu cezaların verildiği daha net anlaşılacaktır. Tabii bunun istinaf süreci var, temyize gidilirse temyiz süreci var. Dolayısıyla devam eden bir yargılama süreci söz konusu." ifadelerine yer verdi.