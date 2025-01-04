Narin davası | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan A Haber’e açıklama: Gerekçeli karar açıklanacak
Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili anne, amca ve ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet, itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'a ise 4, 5 yıl hapis cezası verilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, davaya ilişkin A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu, 'Gerekçeli kararla cezaların hangi gerekçeyle verildiği açıklığa kavuşacak.' dedi.
Narin Güran cinayeti davasından karar çıktı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu ve "Narin evladımızın hunharca bir cinayete kurban gitmesi, milletçe bizleri derinden sarsmıştır. Milletimiz büyük bir beklenti içerisindeydi, özellikle Narin kızımızın evladımızın katillerinin bulunması ve hak ettikleri cezalara çarptırılması milletimizin en büyük beklentisiydi." dedi.
DELİLLER, DNA, HTS VE BAZ…
Geçen yıl 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kayboldu 8 yaşındaki Narin Güran. Minik kızın cansız bedeni ise 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Konuya dair Bakan Tunç, "Kaybolduğu günden itibaren endişeyle onun canlı olarak bulunmasını temenni etmiştik ama 19 gün sonra maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcımızın koordinatörlüğünde soruşturma titiz bir şekilde yürütüldü. Deliller toplandı, özellikle hem DNA incelemeleri hem kamera kayıtları, HTS kayıtları Tüm teknolojinin imkanlarından yararlanmanın gayreti içerisinde olundu ve bir iddianame düzenlendi." ifadelerini kullandı.
GEREKÇELİ KARARI İŞARET ETTİ
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, nevzat bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Adalet bakanı tunç, cezaların nedeninin gerekçeli kararla açıklığa kavuşacağını ifade etti.
Bakan Tun. "Deliller titizlikle incelendi, ifadeler alındı ve çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Ve mahkeme bu delilleri serbestçe takdir etti ve henüz gerekçeli karar açıklanmadı. Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra kimin hangi cezayı, hangi gerekçeyle aldığı, hangi delillere dayanarak bu cezaların verildiği daha net anlaşılacaktır. Tabii bunun istinaf süreci var, temyize gidilirse temyiz süreci var. Dolayısıyla devam eden bir yargılama süreci söz konusu." ifadelerine yer verdi.
YARGI SÜRECİNE SAYGI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bazı farklı kanaatler de oluşabildi. Bu kanaatlerin kararda karşılanmaması da farklı yorumlara neden olmuş olabilir ama biz burada yargı sürecine elbette ki saygı duyacağız." şeklinde konuştu.