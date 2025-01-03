Narin Güran davasında ceza alan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna itiraz
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, tutukluluğa itiraz etti. Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş, itiraz dilekçesinde; 'CMK'nin 109. maddesinde düzenlenen adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz.' dedi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, tahliye talebiyle ilgili detayları A Haber'de Banu El ile Ajans Güniçi programında değerlendirdi.
Nevzat Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.
Avukat Ataş, dilekçesinde şunları kaydetti: "Delillerin toplanmış olması nedeniyle delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması, kaçma şüphesine dair dosya içerisinde somut delil olmaması, suçun katalog suçlar arasında yer almaması, infaz yasası dikkate alındığında tutuklama tedbirinin cezalandırma mahiyetinde olması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olması, kişi güvenliği konusunda emniyet tarafından gerekli tüm önlemlerin alınmış olduğu dikkate alındığında müvekkilin tutukluluk halinin devamına dair verilen kararın hatalı olduğunu beyan ederiz. İtirazlarımızın kabulüne, tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın kaldırılmasına, CMK'nin 109. maddesinde düzenlenen adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz.
Tutukluluğa itiraz eden avukat Eryılmaz'ın dilekçesinde de "müvekkilin mevcut infaz rejimine göre çekeceği ceza miktarının açık olduğu" aktarılarak, tahliye talep edildi.
4 YIL 6 AY CEZA ALMIŞTI
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
DETAYLAR A HABER'DE
Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna ilişkin yapılan itirazın detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Banu El ile Ajans Güniçi programında canlı yayında aktardı. Almaçayır, "Tabii ki bu itiraz süreciyle birlikte mahkemenin vereceği karar önemli. Henüz sadece bir taleple sınırlı. Bu da 26 Aralık'ta Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma başlamıştı. Biz de A Haber ekipleri olarak üç gün boyunca orada bu süreci takip ettik. Nevzat Bahtiyar'la ilgili 8. Ağır Ceza Mahkemesi, suç delillerini gizleme ya da yer değiştirme suçlamasıyla 4 yıl 6 aylık bir hapis cezası vermişti. Diğer sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Tabii ilk etapta Nevzat Bahtiyar'la ilgili olarak o dönem bu olayın, Narin'in ortadan kaybolmasında, en önemli şüphelilerden, zanlılardan birisi olan Nevzat Bahtiyar'la ilgili verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası bir şaşkınlık oluşturacak bir sonuç gibi görünüyordu." dedi.
MAHKEMEDEN ÜST SINIRA YAKIN CEZA
Almaçayır, Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın az gibi görünse de üst sınıra yakın olduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan Almaçayır, "Ancak onunla ilgili olarak mahkemenin vermiş olduğu kararda vicdanen belki bu cezanın çok üstünde bir cezayı hak ediyor. Ancak kanundaki karşılığı olarak delilleri gizleme, yer değiştirme, bu suçun karşılığı üst sınırı 6 ay ile 5 yıl arasında. Mahkemede 4 yıl 6 aylık bir hapis cezası vermişti. Ancak bu 4 yıl 6 aylık hapis cezası ile ilgili olarak, Nevzat Bahtiyar'ın iki avukatı duruşmanın görüldüğü 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe sundular. Tabii bu dilekçeyi bir üst mahkeme, 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne vermek üzere bu dilekçe sunuldu." ifadelerini kullandı.
TAHLİYE EDİLECEK Mİ?
Nevzat Bahtiyar'ın avukatlarının yaptığı tahliye talebiyle ilgili de konuşan Ramazan Almaçayır şu ifadeleri kullandı: "Tahliye edilmesi gerektiği iddialarında bulundular dilekçesinde. Buna gerekçe olarak da delillerin toparlanmış olması, müvekkilleri Nevzat Bahtiyar'ın bu suçla ilgili olarak katalog bir suç içerisinde olmadığı, ayrıca adli kontrol hükümlerinin bu tahliye, alınan cezanın adli kontrol ile karşı bulunabileceği yani tutuklu cezalandırmanın adli kontrol hükümlerinin çok üstünde olduğu iddiasıyla tahliyesini talep etti. Ancak şunu belirtelim, adli kontrol hükümlerinin uygulanması yönünde bir tahliye talepleri var.
Ayrıca dışarıda bir can güvenliği ile ilgili sıkıntı vesaire konusuna karşılık da Emniyet'in can güvenliği ile ilgili bütün tedbirlerini almış olduğunu gösteriyorlar itiraz dilekçelerinde de. Bakalım 9. Ağır Ceza Mahkemesi Nevzat Bahtiyar'ın avukatlarının bu talebine nasıl bir karşılık verecek. Bir tahliye gelir mi? Yoksa bu avukatların talebine bir ret mi gelir? Hali hazırda zaten bu dosyanın tabii ki sanık avukatları istinaf ya da Yargıtay sürecine nasıl götürülecek mi? O süreçler de var. Yani maalesef Narin'i kimin katlettiği sorusuna cevap bulamadığımız bir süreçte ancak Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak uzun süre daha kamuoyu gündeminde olacak gibi görünüyor."
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