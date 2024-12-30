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Narin Güran davasıyla ilgili A Haber canlı yayınında korkutan açıklama | Beraat ederler mi?

Merakla beklenen Narin Güran davasında amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sekiz yaşındaki Narin Güran'ı dereye gömen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Nevzat Bahtiyar neden 4 yıl 6 ay ceza aldı? Bu karar bozulur mu? Güran ailesi beraat edebilir mi? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.12.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:10
Narin Güran davasıyla ilgili A Haber canlı yayınında korkutan açıklama

Narin Güran cinayeti davasında Güran ailesinden anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Sanıklardan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin Güran davasıyla ilgili A Haber canlı yayınında korkutan açıklama

Narin Güran davasında süreç tamamen bitti mi? Narin için itiraf gelirse ne olur? Narin'i kim, nasıl katletti? Nevzat Bahtiyar neden 4 yıl 6 ay ceza aldı? Bu karar bozulur mu? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Narin Güran davasıyla ilgili A Haber canlı yayınında korkutan açıklama

NEVZAT NEDEN BU CEZAYI ALDI?

Avukat Zafer İşeri: Mahkeme heyetince hayır öldürmemiştir o sadece cesedi alıp gömmüştür ve delilleri karartmıştır suçlamasıyla bir ceza aldı. Bu cezanın altı sınırı 6 ay üst sınırı ise 5 yıldı. Mahkeme 5 yıla bile çıkmaya lüzum görmeden indirim yaparak 4 yıl 6 ay hapis cezası vermiş vaziyette.

Narin Güran davasıyla ilgili A Haber canlı yayınında korkutan açıklama

"YÜREKLERİMİZ KABUL ETMİYOR"

Delilleri yok edip bugün hiçbirimizin vicdanına sinmeyen bir sonuca vesile olan Nevzat'ın neredeyse yatar süresi 1 yıl olan bir cezayla cezalandırılmış olmasını yüreklerimiz maalesef kabul etmiyor.

Bu şaibeli bir durum şüpheli bir durum. Nevzat Bahtiyar da o bölgede metrelerce yakınlıkta Narin'in vücuduna.

Narin Güran davasıyla ilgili A Haber canlı yayınında korkutan açıklama

"KARARIN BOZULMASI MUHTEMEL"

Mutlaka Nevzat'ın da kasten öldürme eylemine iştirak ettiği yönünde bir düşünce benimsemesi gerekirdi. Üst mahkemede kararın bozulması muhtemel olacaktır.

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