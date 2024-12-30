Narin Güran davasıyla ilgili A Haber canlı yayınında korkutan açıklama | Beraat ederler mi?

Narin Güran davasında süreç tamamen bitti mi? Narin için itiraf gelirse ne olur? Narin'i kim, nasıl katletti? Nevzat Bahtiyar neden 4 yıl 6 ay ceza aldı? Bu karar bozulur mu? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;