PKK/YPG'nin Münbiç'teki gizli yaşam alanını A Haber görüntüledi
Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan gizli yaşam alanlarını A Haber ekibi görüntüledi. Bölgedeki teröristlerin dağlık alanda 3 katlı bir yaşam alanı inşa ettiği ve burada çeşitli askeri malzemeler, mühimmatlar ve patlayıcılar bulundurdukları tespit edildi.
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, Suriye'nin Münbiç bölgesinde, PKK/YPG'nin terk ettiği ve bölgeyi temizleyen SMO güçlerinin yaptığı arama tarama çalışmalarını yerinde takip etti.
YERİN ALTINA 3 KATLI BİNA
Teröristlerin, dağlık alanda bir yaşam alanı kurdukları tespit edildi. Yapının içinde 3 katlı bir bina bulunuyor ve her katında farklı bölmeler, konteynerler ve yaşam alanları yer alıyor. Ayrıca, yer altı tünellerinin de inşa edildiği bu alanda, teröristlerin uzun süre kalmayı planladığı belirtiliyor. Yapı içinde havalandırma sistemlerinin yanı sıra bir dizi altyapı da bulunuyor.
TÜNELLER-MÜHİMMATLAR-BELGELER
Ekibimiz tarafından çekilen özel görüntülerle PKK/YPG'nin kullandığı mühimmatlar ve patlayıcı malzemeler de gözler önüne serildi. Yapılan araştırmalarda patlayıcılar ve diğer mühimmatlar bulundu.
PKK/YPG'nin bu yaşam alanı içinde inşa ettikleri tüneller de dikkat çekiyor. SMO güçleri, YPG/PKK'nın terk ettiği bu yaşam alanlarını temizlemek için kapsamlı bir arama tarama operasyonu gerçekleştiriyor. Bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında, teröristlere ait birçok belge, silah ve askeri malzeme ele geçirildi.
Halil İbrahim Uğur'un bölgeden aktardıkları ise şöyle:
A Haber ekibi olarak Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesindeyiz. Burada yerleşim alanlarını görüyorsunuz. İşte o yerleşim alanları da Münbiç'e bağlı kırsaldaki köyler ya da beldeler. Bizler ise bir dağın tam da üzerindeyiz. Münbiç merkeze de yaklaşık 10 km mesafedeyiz.
PEKİ NEDEN BURADAYIZ?
İşte bu dağın altı komple oyulmuş. Bir askeri tesis, askeri üs olarak kullanılabilecek bir alan ki, kullanılmış da. Onu ekranlara getirmeye çalışacağız. Bakın, yavaş yavaş ilerliyoruz ve ileride gerçekten bizleri şaşırtacak manzaralarla karşı karşıya geleceğiz. Çünkü bu dağın altı komple oyulmuş ve içeride her şey yapılmış, her şey düşünülmüş.
40 SANTİM BETONLA İNŞA
İçeride kaybolmamak için şimdi duvara da işaret yazmaya çalışacağız. Elektrik kabloları var. Bir çok noktada tüneller var ve çok kalın betonlarla örülmüş kısımlar yer alıyor. Şu anda bir tünele gireceğiz. Neredeyse 40 cm kalınlıkta beton duvarlar var. Bakın içeriye giriyoruz. İçeride yerler fayanslı.
YEMEK SALONU YAPMIŞLAR
Burada da yine bir evi andıran bir görüntü. İleriye doğru gelelim. Ever burada odalar var yerler de kablolar görünüyor. Yerler fayans ve dağın altına kurulan bu oda komple betondan inşa edilmiş. Yemek salonu olarak kullanılan bölümde yerlere atılmış kıyafetler var.
VOLEYBOL SAHASI YAPIP FİLE TAKMIŞLAR
Benim boyum 1.78, düşünürsek böyle 1.85 buranın yüksekliği. Burada bir hava fanı var. Çok büyük bir fan var, havalandırma yapılmış. Bakın tavan da yine betonlanmış. Tam ortada üç katlı bir bina yapılacak yer var. Sanıyorum o demirler de o yüzden bırakılmış. Bağlantı yapılıp üst kata çıkılabilir. Bir üst katı da var. Teröristler bir voleybol sahası da yapmışlar. Direklere file bile asmışlar. Yerin 40 metre altına delikler açıp bunları yapmışlar.
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