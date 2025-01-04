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PKK/YPG'nin Münbiç'teki gizli yaşam alanını A Haber görüntüledi

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.01.2025 11:54 Güncelleme: 04.01.2025 11:55
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PKK/YPG’nin Münbiç’teki gizli yaşam alanını A Haber görüntüledi

Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan gizli yaşam alanlarını A Haber ekibi görüntüledi. Bölgedeki teröristlerin dağlık alanda 3 katlı bir yaşam alanı inşa ettiği ve burada çeşitli askeri malzemeler, mühimmatlar ve patlayıcılar bulundurdukları tespit edildi.

A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! DAĞIN ALTINDA 3 KATLI PKK İNİ

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, Suriye'nin Münbiç bölgesinde, PKK/YPG'nin terk ettiği ve bölgeyi temizleyen SMO güçlerinin yaptığı arama tarama çalışmalarını yerinde takip etti.

Teröristler dağı oyup içine ev yapmışlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)Teröristler dağı oyup içine ev yapmışlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)

YERİN ALTINA 3 KATLI BİNA

Teröristlerin, dağlık alanda bir yaşam alanı kurdukları tespit edildi. Yapının içinde 3 katlı bir bina bulunuyor ve her katında farklı bölmeler, konteynerler ve yaşam alanları yer alıyor. Ayrıca, yer altı tünellerinin de inşa edildiği bu alanda, teröristlerin uzun süre kalmayı planladığı belirtiliyor. Yapı içinde havalandırma sistemlerinin yanı sıra bir dizi altyapı da bulunuyor.

Dağın içine konteynerler sokmuşlar! (Ekran görüntüsü / A Haber) Dağın içine konteynerler sokmuşlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)

TÜNELLER-MÜHİMMATLAR-BELGELER

Ekibimiz tarafından çekilen özel görüntülerle PKK/YPG'nin kullandığı mühimmatlar ve patlayıcı malzemeler de gözler önüne serildi. Yapılan araştırmalarda patlayıcılar ve diğer mühimmatlar bulundu.

PKK/YPG'nin bu yaşam alanı içinde inşa ettikleri tüneller de dikkat çekiyor. SMO güçleri, YPG/PKK'nın terk ettiği bu yaşam alanlarını temizlemek için kapsamlı bir arama tarama operasyonu gerçekleştiriyor. Bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında, teröristlere ait birçok belge, silah ve askeri malzeme ele geçirildi.

Köstebek gibi dağı oyup giriş yapmışlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)Köstebek gibi dağı oyup giriş yapmışlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)

Halil İbrahim Uğur'un bölgeden aktardıkları ise şöyle:

A Haber ekibi olarak Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesindeyiz. Burada yerleşim alanlarını görüyorsunuz. İşte o yerleşim alanları da Münbiç'e bağlı kırsaldaki köyler ya da beldeler. Bizler ise bir dağın tam da üzerindeyiz. Münbiç merkeze de yaklaşık 10 km mesafedeyiz.

PEKİ NEDEN BURADAYIZ?

İşte bu dağın altı komple oyulmuş. Bir askeri tesis, askeri üs olarak kullanılabilecek bir alan ki, kullanılmış da. Onu ekranlara getirmeye çalışacağız. Bakın, yavaş yavaş ilerliyoruz ve ileride gerçekten bizleri şaşırtacak manzaralarla karşı karşıya geleceğiz. Çünkü bu dağın altı komple oyulmuş ve içeride her şey yapılmış, her şey düşünülmüş.

3 katlı sözde yaşam alanına yemek salonu yapmışlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)3 katlı sözde yaşam alanına yemek salonu yapmışlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)

40 SANTİM BETONLA İNŞA

İçeride kaybolmamak için şimdi duvara da işaret yazmaya çalışacağız. Elektrik kabloları var. Bir çok noktada tüneller var ve çok kalın betonlarla örülmüş kısımlar yer alıyor. Şu anda bir tünele gireceğiz. Neredeyse 40 cm kalınlıkta beton duvarlar var. Bakın içeriye giriyoruz. İçeride yerler fayanslı.

Dağın 40 metre altında terör inleri! (Ekran görüntüsü / A Haber)Dağın 40 metre altında terör inleri! (Ekran görüntüsü / A Haber)

YEMEK SALONU YAPMIŞLAR

Burada da yine bir evi andıran bir görüntü. İleriye doğru gelelim. Ever burada odalar var yerler de kablolar görünüyor. Yerler fayans ve dağın altına kurulan bu oda komple betondan inşa edilmiş. Yemek salonu olarak kullanılan bölümde yerlere atılmış kıyafetler var.

Deliklerine voleybol sahası yapıp file asmışlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)Deliklerine voleybol sahası yapıp file asmışlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)

VOLEYBOL SAHASI YAPIP FİLE TAKMIŞLAR

Benim boyum 1.78, düşünürsek böyle 1.85 buranın yüksekliği. Burada bir hava fanı var. Çok büyük bir fan var, havalandırma yapılmış. Bakın tavan da yine betonlanmış. Tam ortada üç katlı bir bina yapılacak yer var. Sanıyorum o demirler de o yüzden bırakılmış. Bağlantı yapılıp üst kata çıkılabilir. Bir üst katı da var. Teröristler bir voleybol sahası da yapmışlar. Direklere file bile asmışlar. Yerin 40 metre altına delikler açıp bunları yapmışlar.

PKK/YPG’nin Münbiç’teki gizli yaşam alanını A Haber görüntüledi
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PKK/YPG’nin Münbiç’teki gizli yaşam alanını A Haber görüntüledi PKK/YPG’nin Münbiç’teki gizli yaşam alanını A Haber görüntüledi PKK/YPG’nin Münbiç’teki gizli yaşam alanını A Haber görüntüledi
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