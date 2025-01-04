PKK/YPG’nin Münbiç’teki gizli yaşam alanını A Haber görüntüledi

Dağın içine konteynerler sokmuşlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)

TÜNELLER-MÜHİMMATLAR-BELGELER

Ekibimiz tarafından çekilen özel görüntülerle PKK/YPG'nin kullandığı mühimmatlar ve patlayıcı malzemeler de gözler önüne serildi. Yapılan araştırmalarda patlayıcılar ve diğer mühimmatlar bulundu.

PKK/YPG'nin bu yaşam alanı içinde inşa ettikleri tüneller de dikkat çekiyor. SMO güçleri, YPG/PKK'nın terk ettiği bu yaşam alanlarını temizlemek için kapsamlı bir arama tarama operasyonu gerçekleştiriyor. Bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında, teröristlere ait birçok belge, silah ve askeri malzeme ele geçirildi.