Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur hayata veda etti! Orhan Gencebay dostunu A Haber’de anlattı: Sevgili kardeşim çok seviliyordu...

Arabesk müziğin dev isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Efsane sanatçının uzun süredir çeşitli sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Yaşamını Marmaris'teki evinde sürdüren Tayfur, 15 Aralık'ta rahatsızlanarak önce ambulansla Marmaris'teki bir özel hastaneye, ardından Muğla'daki başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildi. Genel cerrahi yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından, 16 Aralık'ta Antalya'daki bir hastaneye nakledilen sanatçı, burada sinüs ameliyatı geçirdi.

Ferdi Tayfur (A Haber arşiv)

Daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takılan sanatçının, 2020 yılında oğlunun bağışladığı böbrekle hayata tutunduğu biliniyordu. Ancak Ferdi Tayfur, sağlık problemleri nedeniyle sık sık diyaliz tedavisi görmekteydi.

"O BENİM KARDEŞİMDİ"

Ferdi Tayfur'un vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Arabeskin bir başka efsane ismi Orhan Gencebay, A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak Tayfur'a olan sevgisini ve üzüntüsünü dile getirdi. Gencebay, "Başımız sağ olsun. Sevgili kardeşimiz göçtü, kısmeti buymuş. Birkaç gün önce aramaya çalıştım ama ulaşamadım. Yeğeniyle konuşmuştum, iyi olduğunu söyledi. Dün ölüm haberini alınca şok oldum. Gerçekten çok sevdiğim bir kardeşimdi. Müziğe çok emek vermiş, halkımız tarafından sevilen bir isimdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevgili kardeşim nur içinde yatsın" dedi.

Orhan Gencebay Ferdi Tayfur'u A Haber'e anlattı (Ekran Görüntüsü)

"MORAL VERMEK İSTEDİM AMA KISMET OLMADI"

Gencebay, Tayfur'la son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle sık sık görüşemediklerini, ancak telefonla iletişim kurmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Son yıllarda böbrek rahatsızlığı vardı, Marmaris'te yaşıyordu. Çok sık görüşemiyorduk ama anca telefonla konuşabiliyorduk. Son günlerde aramaya çalıştım, moral vermek istedim ama ulaşamadım. Kısmet değilmiş" şeklinde konuştu.

ARABESKİN EFSANESİ UNUTULMAYACAK

Müziği ve beyaz perdedeki performanslarıyla halkın gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, Türk müziğine ve sinemasına bıraktığı unutulmaz eserlerle daima hatırlanacak. Sevenleri, sanatçıyı dualar ve sevgiyle son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.