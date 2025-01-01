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ABD'de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 14:37 Güncelleme: 01.01.2025 14:51
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ABD’de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırganın daha sonra araçtan inip etrafa rastgele ateş açtığı belirtildi.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans'taki Fransız Mahallesi'ndeki Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı. Daha sonra sürücü araçtan indi ve silahıyla ateş etmeye başladı. Polis daha sonra saldırgana karşılık verdi.

Bir görgü tanığı CBS News'e yaptığı açıklamada, yerde çok sayıda yaralı olduğunu söyledi.

Saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntü | Foto: XSaldırı sonrası olay yerinden ilk görüntü | Foto: X

New Orleans Polis Sözcüsü CBS News'e bölgeden gelen ilk raporların "bir arabanın bir grup insana çarpmış olabileceğini" ve ölülerin olduğunu bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda silah sesleri duyuluyor ve insanların bölgeden kaçtığı görülüyor.

Saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntü | Foto: XSaldırı sonrası olay yerinden ilk görüntü | Foto: X

VATANDAŞLARA UYARI

New Orleans'ın acil durum hazırlıklarından sorumlu birimi Nola Ready, X hesabından yaptığı paylaşımda, kentte yaşayanları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"8. Bölge şu anda Canal ve Bourbon Caddesi'nde büyük bir kalabalığın içine giren bir aracın karıştığı toplu bir kaza olayı üzerinde çalışıyor. NOEMS (New Orleans Acil Tıbbi Hizmetleri) tarafından taşınan 30 yaralı hasta ve 10 ölüm var. Kamu güvenliği ortakları olay yerine müdahale ediyor. Güncellemeler alındıkça takip edilecektir."

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ABD’de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var ABD’de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var ABD’de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
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