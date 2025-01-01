ABD’de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntü | Foto: X

New Orleans Polis Sözcüsü CBS News'e bölgeden gelen ilk raporların "bir arabanın bir grup insana çarpmış olabileceğini" ve ölülerin olduğunu bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda silah sesleri duyuluyor ve insanların bölgeden kaçtığı görülüyor.

Saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntü | Foto: X

VATANDAŞLARA UYARI

New Orleans'ın acil durum hazırlıklarından sorumlu birimi Nola Ready, X hesabından yaptığı paylaşımda, kentte yaşayanları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"8. Bölge şu anda Canal ve Bourbon Caddesi'nde büyük bir kalabalığın içine giren bir aracın karıştığı toplu bir kaza olayı üzerinde çalışıyor. NOEMS (New Orleans Acil Tıbbi Hizmetleri) tarafından taşınan 30 yaralı hasta ve 10 ölüm var. Kamu güvenliği ortakları olay yerine müdahale ediyor. Güncellemeler alındıkça takip edilecektir."