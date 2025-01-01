Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı! "Derin üzüntü duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin New Orleans şehrinde yaşanan saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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