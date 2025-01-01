01 Ocak 2025, Çarşamba
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Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı! "Derin üzüntü duyuyoruz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 19:00 Güncelleme: 01.01.2025 19:02
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Türkiye’den ABD’ye taziye mesajı! Derin üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, ABD’nin New Orleans şehrinde yaşanan saldırının sorumlularının adalet önünde hesap vermesinin temenni edildiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'ABD'nin New Orleans şehrinde yaşanan saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, ABD'nin New Orleans şehrinde yaşanan saldırının sorumlularının adalet önünde hesap vermesinin temenni edildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin New Orleans şehrinde yaşanan saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Türkiye’den ABD’ye taziye mesajı! Derin üzüntü duyuyoruz Türkiye’den ABD’ye taziye mesajı! Derin üzüntü duyuyoruz Türkiye’den ABD’ye taziye mesajı! Derin üzüntü duyuyoruz
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