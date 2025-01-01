ahaber.com.tr vatandaşa mikrofon uzattı: Suriye sonrası zafer sırası Gazze’de

Eşinin Filistinli olduğunu söyleyen vatandaş bölgede yaşananları anlattı (ahaber.com.tr)

İşte o sözler:

"SOĞUKTAN ÜŞÜYEN TANIDIKLARIMIZ EVLERİNE GİDİNCE ŞEHİT OLDU"

Birlik ve beraberlik içinde zulme uğrayan Gazze'nin sesini duyuralım buna artık bir dur diyelim. Günlerdir bu etkinliği bekliyordum. Eşim Filistinli ve kayınvalidem ve kayınpederim şu an Filistin'de. Sürekli onlardan haber almaya çalışıyoruz.

Onlar Refah'taydı ama İsrail o bölgeyi boşalttı. Han Yunus bölgesine geçtiler. Allah'a şükür birinci dereceden akrabalarımızda bir sorun yok ama şehit olan tanıdıklarımız var. Geçen ay havalar soğumaya başladığı için evlerine gidip kıyafet almaya istemişler. Orada dronelarla hareket halindeki her canlıyı vurduğu için şehit oldular.