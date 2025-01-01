01 Ocak 2025, Çarşamba
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ahaber.com.tr vatandaşa mikrofon uzattı: Suriye sonrası zafer sırası Gazze'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 12:48 Güncelleme: 01.01.2025 13:02
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ahaber.com.tr vatandaşa mikrofon uzattı: Suriye sonrası zafer sırası Gazze’de

Yeni yılın ilk gününde yüz binlerce vatandaş Galata Köprüsü'ne giderek Gazze'de İsrail tarafından yapılan katliamı protesto etti. Sabahın ilk saatlerinden beri alanın nabzını tutan editörümüz Büşra Arga vatandaşlara mikrofon uzattı. Eşi Filistinli olan bir vatandaş bölgede yaşanan katliama ilişkin Müslümanlara birlik çağrısı yaparken yakınlarının soğuk hava nedeniyle kıyafet almak için gittikleri ev yolunda şehit olduklarını anlattı. Öte yandan gençler de ahaber.com.tr'ye konuşurken 'Artık çocuklar ölmesin. Bu savaşın bitmesi ve barışın gelmesi için bizim de destek olmamız lazım.' dedi. İşte detaylar...

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen İsrail protestosu için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

Milyonlarca vatandaş Gazze için Galata'da buluştu (AA)Milyonlarca vatandaş Gazze için Galata'da buluştu (AA)

Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü. "Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.

ahaber.com.tr editörü Büşra Arga sabahın ilk saatlerinden beri alanın nabzını tuttu ahaber.com.tr editörü Büşra Arga sabahın ilk saatlerinden beri alanın nabzını tuttu

AHABER.COM.TR MEYDANIN NABZINI TUTTU

ahaber.com.tr editörlerinden Büşra Arga da etkinlikte yer alırken meydanın nabzını tuttu. Filistinli eşinin ailesinin son durumu hakkında konuşan bir vatandaş önemli noktalara vurgu yaptı.

Eşinin Filistinli olduğunu söyleyen vatandaş bölgede yaşananları anlattı (ahaber.com.tr)Eşinin Filistinli olduğunu söyleyen vatandaş bölgede yaşananları anlattı (ahaber.com.tr)

İşte o sözler:

"SOĞUKTAN ÜŞÜYEN TANIDIKLARIMIZ EVLERİNE GİDİNCE ŞEHİT OLDU"

Birlik ve beraberlik içinde zulme uğrayan Gazze'nin sesini duyuralım buna artık bir dur diyelim. Günlerdir bu etkinliği bekliyordum. Eşim Filistinli ve kayınvalidem ve kayınpederim şu an Filistin'de. Sürekli onlardan haber almaya çalışıyoruz.

AHABER.COM.TR VATANDAŞA MİKROFON UZATTI!

Onlar Refah'taydı ama İsrail o bölgeyi boşalttı. Han Yunus bölgesine geçtiler. Allah'a şükür birinci dereceden akrabalarımızda bir sorun yok ama şehit olan tanıdıklarımız var. Geçen ay havalar soğumaya başladığı için evlerine gidip kıyafet almaya istemişler. Orada dronelarla hareket halindeki her canlıyı vurduğu için şehit oldular.

Vatandaş Suriye'den sonra zafer sırasının Gazze'de olduğunu söyledi (ahaber.com.tr)Vatandaş Suriye'den sonra zafer sırasının Gazze'de olduğunu söyledi (ahaber.com.tr)

"SURİYE'DEN SONRA ZAFER SIRASI GAZZE'NİN"

Savaşlar olduğu müddetçe biz mutlu olamayız. Dünyadaki tüm savaşların durmasını istiyorum. İnşallah 2025 senesinde savaşlar biter. Suriye mutluluğa ulaştı inşallah zafer Gazze'nin olur. Böyle etkinlikle düzenleyip sesimizi duyurup dua etmeliyiz. Tüm Müslümanlar birlikte hareket etmeli. Orayı kendi haline bırakamayız. Bir senedir ellerinde top tüfek yok ve sadece kalplerindeki imanla savaşıyorlar.

ahaber.com.tr'ye konuşan vatandaş Müslümanlara çağrıda bulundu (ahaber.com.tr)ahaber.com.tr'ye konuşan vatandaş Müslümanlara çağrıda bulundu (ahaber.com.tr)

GENÇLERDEN MESAJ VAR: ÇOCUKLAR ARTIK ÖLDÜRÜLMESİN

Öte yandan alanda bulunan gençler de ahaber.com.tr'ye konuşurken "Bu savaşın bitmesi ve barışın gelmesi için bizim de destek olmamız lazım. Biz de sabahın erken saatinde kalkıp halkımızla birlikte İsrail'i protesto etmeye geldik. Keşke bu protestolar daha çok çoğalsa ve savaş bitse. Çocuklar artık öldürülmesin." dedi.

Gençler de alanda ʺçocuklar ölmesinʺ çağrısı yaptı (ahaber.com.tr)Gençler de alanda ʺçocuklar ölmesinʺ çağrısı yaptı (ahaber.com.tr)

Gazeteci yazar Sadık Albayrak A Haber’e konuştuGazeteci yazar Sadık Albayrak A Haber’e konuştu
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ahaber.com.tr vatandaşa mikrofon uzattı: Suriye sonrası zafer sırası Gazze’de ahaber.com.tr vatandaşa mikrofon uzattı: Suriye sonrası zafer sırası Gazze’de ahaber.com.tr vatandaşa mikrofon uzattı: Suriye sonrası zafer sırası Gazze’de
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