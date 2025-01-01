İstanbul’da “Soykırımı durdurun” çağrısı! TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber’de

Batı'nın kukla liderleri tutuklanmış gibi! (Ekran görüntüsü / A Haber)

İSRAİL'İN KARA PROPAGANDASINA KANMAMAMIZ GEREKİYOR

İnsan Hakları Bildirgesi'nden başlayarak çocuk hakları, kadın hakları, mülteci hakları, basın özgürlüğü hepsi şu anda İsrail'de yerle yeksan olmuş vaziyette. 300 küsur gazeteci ölmüş vaziyette. Doktorlar öldürülmüş vaziyette. Suriye'deki Sednaya Hapishanesini konuşuyoruz. Oradaki hapishanelerde neler yapıldığını Birleşmiş Milletler acaba şu anda denetleyebiliyor mu? Sednaya'da bir tane teyzemiz dedi ya: "İş işten geçti. Şimdi niye geldiniz ki?" Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Vatandaşlar olarak bu süreci iyi okumamız gerekiyor. Dolayısıyla bu vatan topraklarına hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. İrade koymamız gerekiyor. Muhakeme yapıp olayları iyi algılamamız gerekiyor. İsrail'in kara propagandasına kanmamamız gerekiyor.

Onlar sindirmeye, kanıksatmaya çalışıyor. Sindirmemek, kanıksatmamak, kanıksamamak gerekiyor. Filistin'i unutmamak gerekiyor. Çünkü bugün Filistin yarın başka bir memleket, Orta Doğu'yu şu anda ateş çemberine çevirmiş bir İsrail'den bahsediyoruz. Bu zihniyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu iyi algılayıp ona göre tavırda bulunmak gerekiyor. Ona göre adım atmak gerekiyor. Ülkemizde de özellikle bu konu inanılmaz şekilde siyasi polemik konusuna çevrilmeye çalışılıyor. Yok onunla ticaret yok, o onunla başka bir şey yok. Konuyu bilmeyen, içeriği bilmeyen herkes konuşuyor. Niye? Çünkü özellikle Katil İsrail'in süreci yaymasıyla beraber söylem üstünlüğünü ele geçirme çabası diyoruz hep, kara propaganda, dezenformasyon, manipülasyon, bunların hepsini sürece sokmuş vaziyette. Ve burada da tabii ki siyasi polemik konusu haline dönüştürmeye çalışıyorlar ama Filistin din, ırk konusu değildir. Sadece insan, mesele insan, insanlık konusudur.

BATI'NIN KUKLA LİDERLERİ TUTUKLAMIŞ GİBİ

İslami bir mücadele değildir. İnsani bir mücadeledir ve bunu tüm dünyada gösterdi aslında. Halklar gösterdi ama Batı'nın kukla liderleri, Batı'nın kukla liderleri sanki tutuklanmış gibiler. Bilmiyorum farkında mısınız? Tek bir kelime edemiyorlar. Tek ettikleri bir cümle var; İsrail'in kendini savunma hakkına biz saygıyla karşılıyoruz. Ya siz şaka mısınız? Siz dünyayı böyle kandırabileceğimizi mi düşünüyorsunuz? 400.000'e yakın bina kullanılamaz hale geldi. 7.000 küsur aile kütükten silindi. 110.000 sakat insanımız oldu. Ankara'da hastanelere baksınlar. Çocuğun kolu kopmuş, bacağı kopmuş. Annemin gözü kalmamış. Ya hiç mi insaniyet zemininde konuşamayacağız.