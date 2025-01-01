A Haber terörist Derviş’in evini görüntüledi! PKK’lıların bıraktığı silahlar…
A Haber, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç'te, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Münbiç sözcüsü Şervan Derviş'in kaldığı evi görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim uğur ve aktardı.
Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesi Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından düzenlenen Özgürlük Şafağı operasyonuyla 9 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.
A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber, Münbiç'te örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Münbiç Sözcüsü Şervan Derviş'in kaldığı evi görüntüledi. Terörist Derviş'in evinde örgüt üyelerinin toplantılarını yaptığı bir oda var.
ÖCALAN KİTABI
Evde, Suriye Milli Ordusu askerlerinin operasyonuyla Münbiç'ten kaçan PKK'lıların bıraktığı silahlar da yer alıyor. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı anlatan bir kitap ile bir teröristin günlüğü de evde göze çarpıyor.
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