A Haber terörist Derviş’in evini görüntüledi! PKK’lıların bıraktığı silahlar…

Öcalan kitabı ve terörist günlüğü! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ÖCALAN KİTABI

Evde, Suriye Milli Ordusu askerlerinin operasyonuyla Münbiç'ten kaçan PKK'lıların bıraktığı silahlar da yer alıyor. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı anlatan bir kitap ile bir teröristin günlüğü de evde göze çarpıyor.