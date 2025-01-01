01 Ocak 2025, Çarşamba
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A Haber terörist Derviş’in evini görüntüledi! PKK’lıların bıraktığı silahlar…

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 13:39 Güncelleme: 01.01.2025 13:40
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A Haber terörist Derviş’in evini görüntüledi! PKK’lıların bıraktığı silahlar…

A Haber, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç'te, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Münbiç sözcüsü Şervan Derviş'in kaldığı evi görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim uğur ve aktardı.

İŞTE TERÖRİST DERVİŞ'İN KALDIĞI EV!

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesi Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından düzenlenen Özgürlük Şafağı operasyonuyla 9 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.

Kaçan teröristlerin bıraktığı silahlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)Kaçan teröristlerin bıraktığı silahlar! (Ekran görüntüsü / A Haber)

A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber, Münbiç'te örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Münbiç Sözcüsü Şervan Derviş'in kaldığı evi görüntüledi. Terörist Derviş'in evinde örgüt üyelerinin toplantılarını yaptığı bir oda var.

Öcalan kitabı ve terörist günlüğü! (Ekran görüntüsü / A Haber)Öcalan kitabı ve terörist günlüğü! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ÖCALAN KİTABI

Evde, Suriye Milli Ordusu askerlerinin operasyonuyla Münbiç'ten kaçan PKK'lıların bıraktığı silahlar da yer alıyor. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı anlatan bir kitap ile bir teröristin günlüğü de evde göze çarpıyor.

A Haber terörist Derviş’in evini görüntüledi! PKK’lıların bıraktığı silahlar…
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A Haber terörist Derviş’in evini görüntüledi! PKK’lıların bıraktığı silahlar… A Haber terörist Derviş’in evini görüntüledi! PKK’lıların bıraktığı silahlar… A Haber terörist Derviş’in evini görüntüledi! PKK’lıların bıraktığı silahlar…

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